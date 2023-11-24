Керем Бюрсин из сериала «Постучись в мою дверь» провел детство в путешествиях, работал в США и покорил поклонниц по всему миру

Детство и юность
Керем Бюрсин появился на свет в Стамбуле 4 июня 1987 года. Мать Чигдем была домохозяйкой и занималась воспитанием сына и его старшей сестры Мелис, отец Ибрагим Памир трудился управляющим в международной компании, был бизнесменом.
В детстве семья мальчика часто переезжала. Едва Керему исполнился год, по долгу службы отец перевез семью в Шотландию. Но ненадолго. Затем до 5 лет будущий актер жил в Индонезии. После чего список стран пополнился Объединенными Арабскими Эмиратами, и Малайзией. На какое-то время путешественники вернулись в Турцию.
Именно постоянная смена обстановки помогла Керему закалить характер, воспитала в нем уважение и интерес к истории других стран. Когда Бюрсину исполнилось 10 лет, родители обосновались в Америке, в штате Техас. Именно тогда мальчик начал творчески развиваться. Будучи подростком, он создал с товарищами по школе рок-группу, а затем задумался о карьере в кино.
Когда Керем окончил лицей, то сразу же поступил в колледж Эммерсон в Бостоне на актерское отделение. Но его отец очень хотел, чтобы сын занимался более серьезным делом, поэтому турецкий красавец отправился получать высшее образование маркетолога в вузе Лос-Анджелеса.
Учеба здесь давалась трудно. Умом парень понимал, что такая профессия откроет ему дверь в успешное будущее, но сердце тянулось к фильмам. Когда он выбрал карьеру актера, мама поддержала молодого человека.
Керем Бюрсин с мамой. Фото: соцсети Керема Бюрсина
Карьера в США
Бюрсин учился актерскому мастерству в Лос-Анджелесе у мэтров мирового кинематографа - Кэролин Пикмани и Эрика Морриса, который сделал знаменитостей из Джека Николсона и Арнольда Шварценеггера.
В материальном плане актеру пришлось нелегко. Постоянного дохода не было, и , чтобы не просить помощи у родителей, Керем постоянно подрабатывал: то охранником, то водителем, то официантом. Но наступил тот день, когда Бюрсина заметил создатель фильмов ужасов, многократный лауреат «Оскара» Роджер Корман, и пригласил актера на пробы.
Этот день стал для турка одним из самых волнительных в жизни. Из-за переживаний он забыл текст, расстроился, что провалился. Удивлению актера не было предела, когда после пробы ему позвонили с предложением сыграть в эпизоде фильма «Четверг» в 2006 году.
Поверив в себя, Керем стал постоянно посещать всевозможные кастинги. В США артисту удалось сняться в эпизодах нескольких фильмов.
Керем Бюрсин и Антонио Бандерас. Фото: соцсети Керема Бюрсина
Турецкое кино
В 2012 году Керем поехал в Турцию на свадьбу двоюродного брата. Там он встретился с Гайе Семкен, которая изменила его судьбу. Именно она рекомендовала парня агентству по подбору актеров. Бюрсина пригласили на кастинг турецкого сериала «В ожидании солнца», премьера которого состоялась 2 июля 2013 года.
После этого актер стал безумно популярен, посыпались приглашения на съемки в кино и сериалах. В 2014 году он снялся в фильме Чагана Ырмака «Прошепчи, если забуду». Картина имела много хороших отзывов и была положительно оценена критиками.
2014 год стал плодотворным для артиста в плане работы. Он появился в главной роли сериала «Дело чести». Поклонники остались в восторге от его образ Йигита Кылыча.
В 2015 году актер должен был исполнить главную роль в ленте «За гранью тоски», но проект так и не вышел на экраны.
В 2016 году Бюрсин решил немного отдохнуть и отправился в путешествие со своей девушкой Серенай Сарыкаей, а уже в 2017 году зрители увидели Керема в качестве боксера в сериале «Этот город последует за тобой».
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Керем Бюрсин в сериале «Дело чести». Фото: кадр из сериала «Дело чести»
Вскоре был выпущен фантастический проект о вампирах «Безжизненные», где актер сыграл роль 500-летнего вампира Дмитрия. В фильме также снялась Эльчин Сангу.
Апрель ознаменовался премьерой сериала «Жизнь отдам», где Керем работал вместе с другим красавцем турецкого кинематографа Бураком Озчивитом.
Помимо сериалов, Бюрсин часто появлялся в рекламных роликах. В 2017 году он стал лицом банка Garanti Bankası, а через год снялся в рекламном ролике вместе с Барышом Ардучом. Затем Бюрсин подписал контракт с брендом одежды H&M.
В 2018 году турок посетил Россию. В Москве он был на правах специального гостя пивоваренной компании Bug, спонсора чемпионата мира по футболу. Актер посетил матч, после чего встретился с поклонниками.
Летом 2020 года на канале Fox состоялась премьера романтической мелодрамы «Постучись в мою дверь», где Керем исполнил главную мужскую роль бизнесмена Серкана. Его партнершей стала Ханде Эрчел.
Именно после выхода этого сериала Бюрсин стал любимцем практически всех зрительниц России, которые с упоением следили за фильмографией красавца и ждали его появления в новых амплуа.
В мае 2022 года вышел тизер полнометражного фильма «Эфлатун», где Керем исполнил главную роль. Картина получилась достаточно необычной. По задумке режиссера, благодаря специальным звуковым эффектам и необычному изображению, можно увидеть мир таким, каким видит его человек с нарушением зрения.
Керем Бюрсин в роли Серкана. Фото: кадр из сериала «Постучись в мою дверь»
Личная жизнь
Хотя Бюрсин старается скрывать подробности своей личной жизни, поклонницы все равно находят информацию о его девушках. Обаятельный актер с ростом 179 см и весом 75 кг, всегда привлекал внимание девушек.
Когда он стал жить в Турции, у него закрутились отношения с коллегой Ягмур Танрысевсин. Пара была вместе всего год, после чего последовало расставание. Друзья актера рассказали, что причиной стал характер актрисы, она была чрезмерно избалована и капризна.
В 2016 году Бюрсин начал встречаться с моделью Серенай Сарыкаей. После разрыва актер признавался, что это самые долгие и счастливые отношения.
Ходили разговоры о том, что турецкая звезда даже сделал своей девушке предложение, но Серенай потребовала составления брачного контракта. Начались разногласия, конфликты и пара распалась.
Но уже в ноябре во время поездки в Голливуд актер был замечен в обществе исполнительницы Мелисы Шенолсун, а в январе 2020 года появилась информация о его романе с Демет Оздемир. Но артист опроверг все слухи и попросил журналистов не распространять ложные сведения.
В 2021 году после премьеры «Постучись в мою дверь» Бюрсину начали приписывать роман с Ханде Эрчел. Тогда знаменитости этот факт не комментировали. После их совместного отпуска на Мальдивах о них заговорили, как об официальной паре. В январе 2022 года между влюбленными произошла размолвка, а в марте они подтвердили окончание романа. Еще долго СМИ обсуждали возможность их примирения, а также придумывали всевозможные причины расставания.
Керем Бюрсин со своей собакой. Фото: соцсети Керема Бюрсина
Свой 35-й день рождения актер планировал отмечать в компании с собакой. Правда, немного позже в социальных сетях актера появились публикации в компании друзей.
Осенью СМИ снова начали обсуждать Керема и Ханде, писали об их воссоединении. Поклонники были полны надежды, что любимая экранная пара снова будет вместе в реальной жизни. Но в 2023 году журналисты опубликовали информацию, что у актера новый роман с турецким блогером Мехтап Алгюль. Но она и сам Бюрсин не подтвердили эту новость.
Керем Бюрсин сейчас
Керем еще не достиг всего задуманного. Он исполнил мечту о продюсировании и в последнее время начал разрабатывать различные кинопроекты, проводя все свободное время за изучением сценариев.
Летом зрители следили за развитием отношений между героями Бюрсина и Хафсанур Санджактутан в мелодраме «Если сильно полюбишь».
Керем Бюрсин с турецкими и испанскими коллегами. Фото: соцсети Керема Бюрсина
А на осень 2023 года был запланирован выпуск сериала «Необычная история», где Керем не только снялся в главной роли, но и стал продюсером. Сериал снимался в Турции и Испании, а в его основу легла биография философа Леми.
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