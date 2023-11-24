Керем Бюрсин из сериала «Постучись в мою дверь» провел детство в путешествиях, работал в США и покорил поклонниц по всему миру

Детство и юность

Керем Бюрсин появился на свет в Стамбуле 4 июня 1987 года. Мать Чигдем была домохозяйкой и занималась воспитанием сына и его старшей сестры Мелис, отец Ибрагим Памир трудился управляющим в международной компании, был бизнесменом.

В детстве семья мальчика часто переезжала. Едва Керему исполнился год, по долгу службы отец перевез семью в Шотландию. Но ненадолго. Затем до 5 лет будущий актер жил в Индонезии. После чего список стран пополнился Объединенными Арабскими Эмиратами, и Малайзией. На какое-то время путешественники вернулись в Турцию.

Именно постоянная смена обстановки помогла Керему закалить характер, воспитала в нем уважение и интерес к истории других стран. Когда Бюрсину исполнилось 10 лет, родители обосновались в Америке, в штате Техас. Именно тогда мальчик начал творчески развиваться. Будучи подростком, он создал с товарищами по школе рок-группу, а затем задумался о карьере в кино.

Когда Керем окончил лицей, то сразу же поступил в колледж Эммерсон в Бостоне на актерское отделение. Но его отец очень хотел, чтобы сын занимался более серьезным делом, поэтому турецкий красавец отправился получать высшее образование маркетолога в вузе Лос-Анджелеса.

Учеба здесь давалась трудно. Умом парень понимал, что такая профессия откроет ему дверь в успешное будущее, но сердце тянулось к фильмам. Когда он выбрал карьеру актера, мама поддержала молодого человека.