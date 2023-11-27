Загадки «хрущевок»: таинственное окошко между ванной и кухней и другие странности

В Советском Союзе жилья постоянно не хватало. Дома старались строить быстро, это вынуждало на всем экономить. Некоторые приемы советских архитекторов и строителей и сегодня вызывают удивление.
Подъезды красили в зеленый и синий цвет
Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Не самые приятные оттенки, однако этому было рациональное объяснение. Дело в том, что именно синей и зеленой краски в СССР производилось с избытком: в синий цвет красили грузовые авто и сельскохозяйственную технику, а в зеленый – военные машины. Остатки шли на окрашивание подъездов новых домов. К тому же эти насыщенные оттенки успешно маскировали дефекты, допущенные при торопливом строительстве.
Впрочем, иногда можно было встретить бежевые и коричневые цвета. Интересно, что окрашивалась лишь нижняя часть стен в подъезде, а верхняя часть оставалась побеленной. По словам архитекторов, это делалось ради пожарной безопасности: в условиях сильного задымления контраст между яркой краской и побелкой должен был помочь жителям сориентироваться и выбраться на воздух.
Входные двери открывались внутрь
Первые «хрущевки» строились очень экономно. Лестничные площадки были настолько малы, что, если бы двери нескольких квартир открывались наружу – там просто не осталось бы свободного пространства. В период правления Брежнева нормы несколько увеличились, однако традицию открывающихся внутрь дверей сохранили.
Между ванной и кухней делали окно
Фото: кадр из фильма "Собачье сердце"
Многие и сегодня ломают голову: для чего нужно это маленькое застекленное окошко под потолком? Во-первых, оно считалось необходимым для безопасности. Если бы вдруг заклинило замок крошечной ванной, дверь которой открывалась внутрь, человек не смог бы выбраться оттуда иначе, чем через окошко.
Ну или кто-то другой забрался бы в ванную через него, чтобы выручить застрявшего члена семьи. Конечно, при этом окошко пришлось бы разбить, но тут уж ничего не поделаешь. Второе назначение такого окна – дополнительный источник освещения. Если вдруг выключалось электричество, то через окно проникало достаточно света, чтобы пользоваться санузлом.
В квартирах были кладовки
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Прежде каждая советская квартира снабжалась кладовой – там хранились вещи, продукты, одежда. В брежневскую эпоху из отдельных комнат кладовки превратились в ниши и стенные шкафы, а потом их и вовсе убрали – квартиры стали обставлять хорошей вместительной мебелью, и необходимость в кладовках отпала.
Строили строго по 5 этажей
Сколько этажей должно быть в многоквартирном доме – решалось, исходя из требований безопасности и экономии. Оптимальным вариантом оказались пятиэтажки. Их стали называть «хрущевками», а потом – «хрущобами», намекая на низкое качество жилья.
Делали крошечные кухни
Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Одним из главных неудобств «хрущевок» была маленькая кухня. Комнаты тоже были небольшими, но в кухне порой негде было повернуться, даже семья из трех человек порой обедала не вместе, а по очереди – попросту негде было разместиться.
Главная причина была одна – советских граждан планировалось полностью перевести на общепит, освободив женщин от «кухонного рабства». Кстати, частично это удалось: очень многие дома только завтракали, а обедали на производстве – в столовых и буфетах. Это было удобно, недорого и сытно.
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Первые этажи строились без балконов
Хрущевские пятиэтажки обходись без балконов на первом этаже. Во-первых, нижние квартиры находились почти на одном уровне с асфальтом, так что такие балконы должны были бы практически лежать на земле.
А во-вторых, жители первых этажей могли сделать буквально пару шагов из своей квартиры – и оказаться во дворе, так что им балконы не особенно были нужны. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и требования безопасности: забраться на такой балкон с улицы было бы крайне легко.