Загадки «хрущевок»: таинственное окошко между ванной и кухней и другие странности

Не самые приятные оттенки, однако этому было рациональное объяснение. Дело в том, что именно синей и зеленой краски в СССР производилось с избытком: в синий цвет красили грузовые авто и сельскохозяйственную технику, а в зеленый – военные машины. Остатки шли на окрашивание подъездов новых домов. К тому же эти насыщенные оттенки успешно маскировали дефекты, допущенные при торопливом строительстве.

Впрочем, иногда можно было встретить бежевые и коричневые цвета. Интересно, что окрашивалась лишь нижняя часть стен в подъезде, а верхняя часть оставалась побеленной. По словам архитекторов, это делалось ради пожарной безопасности: в условиях сильного задымления контраст между яркой краской и побелкой должен был помочь жителям сориентироваться и выбраться на воздух.

Входные двери открывались внутрь

Первые «хрущевки» строились очень экономно. Лестничные площадки были настолько малы, что, если бы двери нескольких квартир открывались наружу – там просто не осталось бы свободного пространства. В период правления Брежнева нормы несколько увеличились, однако традицию открывающихся внутрь дверей сохранили.

Между ванной и кухней делали окно