Письмо Сталину, ссора с Гайдаем и легендарные роли: биография советского актера Евгения Моргунова

Биография знаменитости

Евгения Моргунова в лицо знает каждый любитель советских комедий. К сожалению, из-за нелепой ссоры с режиссером Евгений Александрович поставил под удар свою карьеру и потому не стал известен иными образами, помимо преступника в знаменитых комедиях о приключениях Шурика. Моргунов был человеком прямолинейный, любителем шуток и розыгрышей. В частности, актер периодически использовал свой талант, выдавая себя за должностное лицо, вследствие чего бесплатно проходил на мероприятия, обедал в ресторанах и т.д.

Детство будущего актера

Евгений Моргунов родился в Москве 27 апреля 1927 года. Детство юного Моргунова было спокойным. Мальчик играл в художественной самодеятельности, увлекался дворовым футболом и много времени проводил с друзьями. Подростковый возраст пришелся на начало Великой Отечественной войны, куда почти сразу же отправили его отца.

В скором времени Александр Моргунов погиб. Чтобы помочь матери, подросток с 14 лет работал на военном заводе, где занимался тяжелой трудовой деятельностью. Артист по 12 часов подряд обтачивал болванки для снарядов. За такой самоотверженный труд юноша вскоре получил грамоту, однако до конца своих дней Евгений Александрович считал, что не делал ничего особенного.