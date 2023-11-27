Письмо Сталину, ссора с Гайдаем и легендарные роли: биография советского актера Евгения Моргунова

Биография знаменитости
Евгения Моргунова в лицо знает каждый любитель советских комедий. К сожалению, из-за нелепой ссоры с режиссером Евгений Александрович поставил под удар свою карьеру и потому не стал известен иными образами, помимо преступника в знаменитых комедиях о приключениях Шурика. Моргунов был человеком прямолинейный, любителем шуток и розыгрышей. В частности, актер периодически использовал свой талант, выдавая себя за должностное лицо, вследствие чего бесплатно проходил на мероприятия, обедал в ресторанах и т.д.
Детство будущего актера
Евгений Моргунов родился в Москве 27 апреля 1927 года. Детство юного Моргунова было спокойным. Мальчик играл в художественной самодеятельности, увлекался дворовым футболом и много времени проводил с друзьями. Подростковый возраст пришелся на начало Великой Отечественной войны, куда почти сразу же отправили его отца.
В скором времени Александр Моргунов погиб. Чтобы помочь матери, подросток с 14 лет работал на военном заводе, где занимался тяжелой трудовой деятельностью. Артист по 12 часов подряд обтачивал болванки для снарядов. За такой самоотверженный труд юноша вскоре получил грамоту, однако до конца своих дней Евгений Александрович считал, что не делал ничего особенного.
Женя Моргунов в детстве. Фото: соцсети
В то же время молодой Моргунов увлекся кино. Юноша тратил все свободные деньги на утренние походы в кинотеатр, часто жертвуя при этом учебой в школе. Вскоре он загорелся идеей стать актером.
Кроме участия в самодеятельности он успел сняться в массовке на киностудии «Мосфильм», а затем захотел превратить в актерство свою жизнь. В процессе воплощения этой идеи возникло неожиданное препятствие, так как директор завода воспротивился желанию своего работника и не согласился его отпустить. Тогда смелый юноша поступил радикально и, ни много ни мало, написал с просьбой самому Сталину. Через две недели директору завода «Фрезер» пришел ответ, в котором был приказ направить Моргунова в Камерный театр, где он стал учеником блестящего режиссера Александра Таирова.
Около года Моргунов проработал в театре, играя во второстепенных и эпизодических ролях. Постепенно он понял, что недостаток актерского образования ему сейчас не восполнить даже опытом, и потому подал документы во ВГИК, куда и поступил без особого труда. Юноша учился под руководством прославленного режиссера Сергея Герасимова.
В вузе Моргунов познакомился со многими талантливыми ребятами, ставшими впоследствии прославленными советскими актерами, в частности, с Сергеем Бондарчуком и Нонной Мордюковой.
Моргунов в молодости. Фото: соцсети
Эффектная внешность и харизма
В молодости Евгений Александрович отличался эффектной, притягательной внешностью, был очень фотогеничным. Сергей Герасимов начал подбирать среди учеников актеров в свой фильм «Молодая гвардия», куда пригласил и студента Моргунова. Позже прославленный актер вспоминал, что в головах зрителей предатель Стахович настолько прочно ассоциировался с самим Моргуновым, что однажды после премьеры актера даже попробовали задержать на улице дети, обвинив молодого человека в военном преступлении.
Ходили слухи, что за роль Евгения Стаховича юноша должен был получить Сталинскую премию, однако в итоге было решено не увековечивать образ предателя. Несколькими годами позже вскрылись дополнительные факты из истории организации «Молодая гвардия», и, поскольку фильм было решено привести в соответствии с реальностью, очень многие эпизоды с Моргуновым были вырезаны, а предатель переименован.
Как ни странно, режиссеры не заметили харизматичного молодого человека. Моргунов не стал унывать, а устроился работать в Театр-студию киноактера, где прослужил вплоть до 1953 года. Примечательно, что артиста с места работы несколько раз попытались уволить, якобы за отсутствие актерского таланта. Возможно, дело было в трудном характере исполнителя, который любил подшутить, невзирая на статус, а также отличался прямолинейностью и резкостью в словах.
Моргунов в кино. Фото: кадр из фильма «Молодая гвардия» (1948)
С 1951 по 1953 год Моргунов совмещал работу в Театре-студии киноактеров со службой в Малом академическом театре, параллельно он снимался в эпизодических ролях на киностудии «Мосфильм», однако ни на сцене, ни перед камерами молодому актеру не доверяли серьезные образы. В таком режиме прошло более 10 лет, прежде чем случайная встреча на студии перевернула жизнь Моргунова.
В то время у Леонида Гайдая была не самая светлая полоса в режиссерской карьере. Только что его новый фильм провалился в прокате, и огорченный режиссер уехал в деревню. Там он и решил экранизировать небольшую юмористическую поэму Степана Олейника в виде короткометражки. Для трио друзей-алкоголиков Гайдай довольно быстро нашел актеров Георгия Вицина и Юрия Никулина, но третье место оставалось вакантным.
Режиссер перепробовал множество актеров, и никто из них режиссера не впечатлил. Ситуацию спас Иван Пырьев, в телефонном звонке заверивший Гайдая, что нашел подходящую кандидатуру. К тому времени красавец-Моргунов успел несколько облысеть и располнеть, что в сочетании с телосложением и характером делало его идеальной кандидатурой на роль Бывалого.
Короткометражный фильм «Пес-Барбос и необычный кросс» мгновенно прославило троицу. Картина была настолько успешной, что ее номинировали на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 1961 года. В кинотеатрах был аншлаг, народ сразу же влюбился в комичных антигероев. Вторая короткометражка «Самогонщики», выпущенная в том же году, укрепила славу троицы.
Евгений Моргунов в фильме «Самогонщики». Фото: кадр из фильма «Самогонщики» (1961)
Ссора с Гайдаем и эпизодические роли
Актеры и в жизни сдружились между собой, что не могло не повлиять положительно на их сыгранность. Однажды произошел и вовсе беспрецедентный случай: Эльдар Рязанов попросил Гайдая как бы одолжить ему актеров и персонажей, а потому в 1964 году Трус, Балбес и Бывалый появились в комедии «Дайте жалобную книгу» в эпизодических ролях.
Леонид Гайдай и Евгений Моргунов на съемках. Фото: соцсети
Затем последовало еще два успешных фильма с троицей, прежде чем в коллективе возникли конфликты. В конце десятилетия актеры рассорились между собой и с тех пор практически не общались. Тем не менее образ шайки продолжил вдохновлять работников кинематографического искусства, в частности, легендарное трио появилось в мультфильме «Бременские музыканты».
В это же время Моргунов поругался с Леонидом Гайдаем, что в итоге поставило крест на карьере актера в большом кино. Точно неизвестно, способствовал ли Леонид Ионович творческим неудачам артиста, или просто коллеги не хотели ссориться со вспыльчивым режиссёром, однако, начиная с семидесятых, Евгений Александрович почти перестал появляться в заметных ролях.
Знаменитая кино- и мультитроица: Трус, Балбес, Бывалый. Фото: соцсети
В 1980 году актеру еще раз выпала возможность предстать перед публикой в образе Бывалого. Режиссером Юрием Кушнеревым был снят фильм-кроссовер «Комедия давно минувших дней», где смешались несколько кинематографических реальностей: Труса и Бывалого, сотрудничающих с Остапом Бендером и его бессменным помощником Воробьяниновым. Но все попытки вернуть славу оказались для Моргунова тщетными.
В период с 1980 по 1990 год актер снялся менее чем в десятке фильмов. После перестройки дела так и не наладились, кризис в стране ударил по киноиндустрии. Для Евгения Александровича в новой реальности места так и не нашлось.
Евгений Моргунов со своей семьей. Фото: соцсети
Личная жизнь артиста
Евгений Александрович был в браке дважды. Первой его супругой стала балерина Варвара Рябцева, которая была старше супруга на 13 лет. Их семейная жизнь не заладилась.
Второй женой артиста стала девушка по имени Наталья. Пара сыграла свадьбу в 1965 году, в браке у них родилось двое сыновей, Антон и Николай. Младший Николай погиб в результате ДТП за год до смерти отца.
Георгий Вицин, Евгений Моргунов и Юрий Никулин в старости. Фото: соцсети
Смерть звезды
После заката карьеры актер очень переживал из-за своей невостребованности. Несмотря на диабет, Евгений Моргунов злоупотреблял спиртным. Артист перенес два инфаркта и инсульт. Близкие говорили, что смерть младшего сына очень пошатнула и без того слабое здоровье Моргунова.
Моргунов молодой и в конце 1990-х. Фото: соцсети
Евгений Александрович умер 25 июня 1999 года в московской больнице в результате второго инсульта. Отец и сын Моргуновы похоронены на Кунцевском кладбище.
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