Был многообещающей молодой звездой: кто такой Ривер Феникс

Ранняя жизнь

Родился Ривер Джуд Боттом 23 августа 1970 года в Мадрасе, штат Орегон. Считавшийся одним из самых талантливых актеров своего поколения, Ривер Феникс оборвал свою многообещающую карьеру из-за преждевременной смерти в 1993 году. Он родился на ферме, где работали его родители, Джон Ли Боттом и Арлин Дунец. Пара вела богемный образ жизни, много переезжая со своим маленьким сыном. Они назвали своего сына в честь реки жизни из книги Германа Гессе «Сиддхартха».

В 1972 году Боттомы изменили свою жизнь, присоединившись к религиозному движению «Дети Божьи». Феникс стал старшим братом, когда в том же году у пары родился второй ребенок, дочь по имени Рейн. Будучи миссионерами для Детей Божьих, Боттомы жили в Техасе, Мексике, Пуэрто-Рико и Венесуэле. За это время у Ривера появилось еще двое братьев и сестер — брат Хоакин и сестра Либерти. Его сестра Саммер родилась позже.

Будучи маленьким ребенком, Феникс научился играть на гитаре и петь, выступая на улицах Каракаса, Венесуэлы, чтобы заработать денег и раздавать литературу о своих религиозных убеждениях. В конце концов его родители разочаровались в своей религиозной группе и решили вернуться в Соединенные Штаты в 1978 году. Они провели время во Флориде, где Феникс и некоторые другие дети выступали в шоу талантов и начали привлекать внимание своими музыкальными и актерскими способностями.