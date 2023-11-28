Был многообещающей молодой звездой: кто такой Ривер Феникс

Кем был Ривер Феникс?
Ривер Феникс был американским актером, сыгравшим свою успешную роль в фильме «Останься со мной», основанном на повести Стивена Кинга.
Он получил номинацию на премию «Оскар» за фильм Сидни Люмета «На холостом ходу», а также сыграл молодого Инди в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Феникс умер в Западном Голливуде в 1993 году.
Ривер Феникс в «Я люблю тебя до смерти» (1990). Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Родился Ривер Джуд Боттом 23 августа 1970 года в Мадрасе, штат Орегон. Считавшийся одним из самых талантливых актеров своего поколения, Ривер Феникс оборвал свою многообещающую карьеру из-за преждевременной смерти в 1993 году. Он родился на ферме, где работали его родители, Джон Ли Боттом и Арлин Дунец. Пара вела богемный образ жизни, много переезжая со своим маленьким сыном. Они назвали своего сына в честь реки жизни из книги Германа Гессе «Сиддхартха».
В 1972 году Боттомы изменили свою жизнь, присоединившись к религиозному движению «Дети Божьи». Феникс стал старшим братом, когда в том же году у пары родился второй ребенок, дочь по имени Рейн. Будучи миссионерами для Детей Божьих, Боттомы жили в Техасе, Мексике, Пуэрто-Рико и Венесуэле. За это время у Ривера появилось еще двое братьев и сестер — брат Хоакин и сестра Либерти. Его сестра Саммер родилась позже.
Будучи маленьким ребенком, Феникс научился играть на гитаре и петь, выступая на улицах Каракаса, Венесуэлы, чтобы заработать денег и раздавать литературу о своих религиозных убеждениях. В конце концов его родители разочаровались в своей религиозной группе и решили вернуться в Соединенные Штаты в 1978 году. Они провели время во Флориде, где Феникс и некоторые другие дети выступали в шоу талантов и начали привлекать внимание своими музыкальными и актерскими способностями.
Роли в детстве
Вскоре Феникс и его семья переехали в Калифорнию, чтобы попробовать себя в индустрии развлечений. Его мать нашла агента, который представлял бы интересы всех детей, и нашла работу секретаря в NBC. Сначала Феникс снялся в нескольких рекламных роликах.
Затем он получил роль младшего брата в телесериале «Семь невест для семи братьев» в 1982 году. Хотя шоу длилось всего один сезон, Феникс продолжал работать, снявшись в нескольких гостевых роликах на других шоу, таких как Hotel и Family Ties. У него также была заметная роль в телефильме 1985 года «Выживание».
«Останься со мной»
В том же году Феникс дебютировал в кино, сыграв молодого изобретателя в фильме «Исследователи» (1985) с Итаном Хоуком. Однако его следующий фильм привел к прорыву в карьере: в фильме «Останься со мной» (1986) четверо друзей (Феникс, Уил Уитон, Кори Фелдман и Джерри О'Коннелл) отправляются на поиски тела пропавшего подростка.
Феникс заслужил восторженные отзывы за свою роль юноши с непростой семейной жизнью в этой приключенческой драме о совершеннолетии, основанной на новелле Стивена Кинга.
Джерри О’Коннелл, Ривер Феникс и Кори Фельдман. Фото: кадр из к/ф «Останься со мной» (1986)
«Берег москитов», «На холостом ходу»
Затем Феникс появился в роли сына Харрисона Форда в фильме «Берег Москитов» (1986), который получил смешанные отзывы. В 1988 году он снялся в трех фильмах: «Маленький Никита», «Одна ночь из жизни Джимми Рирдона» и «На холостом ходу».
Из трех лент «На холостом ходу» имела наибольший успех у критиков. Персонаж Феникса, сын радикалов 1960-х годов (Кристин Лахти и Джадд Хирш), является музыкально одаренным подростком, который должен сделать выбор между тем, чтобы остаться со своей семьей в бегах и оставить их, следуя своей собственной мечте. Его девушку в фильме сыграла Марта Плимптон, и они с Фениксом тоже стали встречаться за кадром.
Фильм «На холостом ходу» режиссера Сидни Люмета заслужил множество похвал, а критик Роджер Эберт назвал его «одним из лучших фильмов года». Феникс получил свою первую и единственную номинацию на премию «Оскар» за работу над фильмом.
Ривер Феникс. Фото: кадр из к/ф «На холостом ходу» (1988)
«Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Я люблю тебя до смерти»
Феникс вновь объединился с Фордом для создания кассового хита 1989 года «Индиана Джонс и последний крестовый поход», режиссером которого был Стивен Спилберг. В фильме он сыграл знаменитого авантюриста в юности.
После этого краткого пребывания в жанре экшн Феникс попробовал свои силы в комедии «Я люблю тебя до смерти» (1990). Его персонаж помогает отвергнутой жене (Трейси Уллман) попытаться избавиться от своего мужа-изменщика (Кевин Клайн) и даже нанимает двух одурманенных наркотиками приспешников (Уильям Херт и Киану Ривз) для выполнения этой задачи.
Ривер Феникс. Фото: кадр из к/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989)
«Мой личный штат Айдахо», «Дурацкое пари»
Взявшись за гораздо более весомый материал, Феникс снялся вместе с Ривзом в фильме Гаса Ван Сента «Мой личный штат Айдахо» (1991). Он сыграл страдающего нарколепсией мужчину-проститутку, который хочет найти свою давно потерянную мать и заводит особую дружбу с коллегой-хастлером.
Феникс заслужил положительные отзывы за свою захватывающую игру в фильме. В том же году он проявил себя столь же неотразимо в роли морского пехотинца, который собирался отправиться во Вьетнам на воздушный бой с Лили Тейлор.
Киану Ривз и Ривер Феникс в «Мой личный Айдахо» (1991). Фото: Global Look Press
«Тихушники», «Язык молчания»
Затем Феникс сыграл роль второго плана в комедийном триллере «Тихушники» (1992), доказав, что может постоять за себя на экране рядом с такими известными исполнителями, как Роберт Редфорд, Сидни Пуатье и Дэвид Стрэтэйрн. В своем последнем завершенном фильме Феникс снялся с Аланом Бейтсом, Ричардом Харрисом и Дермотом Малруни в вестерне Сэма Шепарда «Язык молчания» (1994).
Ривер Феникс. Фото: кадр из к/ф «Тихушники» (1992)
Трагическая смерть
Феникс начал работу над «Дурной кровью» с Джонатаном Прайсом и Джуди Дэвис, когда случилась трагедия. Во время перерыва в съемках Феникс отправился в the Viper Room, популярный ночной клуб, частично принадлежавший Джонни Деппу, со своим братом Хоакином, сестрой Рейн и подругой Самантой Матис.
В какой-то момент вечером Феникс принял коктейль с запрещенными веществами и ему стало плохо. Оказанная помощь на улице не помогла, и у него начались судороги. Хоакин позвонил в 911, пока Рейн пыталась помочь Фениксу, который лежал на тротуаре. Когда прибыла скорая помощь, парамедики работали над реанимацией молодого актера на месте происшествия. Их усилия не увенчались успехом, и они перевезли его в медицинский центр Cedars-Sinai, где рано утром 31 октября 1993 года он был объявлен мертвым.
12 ноября в отчете коронера округа Лос-Анджелес смерть актера была признана несчастным случаем. Семья, друзья и поклонники скорбели о безвременной кончине талантливой молодой звезды. Ему было всего 23 года. После его смерти Форд сказал:
«Когда-то он играл моего сына, и я полюбил его как сына и был горд наблюдать, как он вырастает в человека с таким талантом, честностью и состраданием», - сообщает New York Times.
По Фениксу была отслужена поминальная служба, и его прах был развеян на семейном ранчо во Флориде.
В сентябре 2020 года брат Хоакин назвал своего первенца в честь актера.