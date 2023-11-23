Брюс Уиллис и другие известные люди, которые живут с деменцией

В последние годы в Сети активно обсуждают больного деменцией Брюса Уиллиса. Недуг артиста прогрессирует довольно быстро. Если еще год назад он узнавал своих друзей и родственников, то в последнее время ситуация заметно ухудшилась.
В начале ноября 2023 года бывшая жена «крепкого орешка» Деми Мур навестила его в Италии, где Брюс отдыхал с новой семьей. И к ужасу актрисы, экс-супруг не смог ее вспомнить.
Личность Уиллиса постепенно разрушается. Его близким и поклонникам очень тяжело наблюдать за состоянием актера. Однако, несмотря на то, что именно история Уиллиса наделала много шума, он далеко не первый известный человек, который столкнулся с такой проблемой.
Джек Николсон. Фото: Global Look Press
Актер Джек Николсон
Известный американский актер Джек Николсон в этом году отметил свой 86-й день рождения.
За свою карьеру он был 12 раз номинирован на «Оскар» и три раза уходил домой с желанной статуэткой. На счету артиста более 70 картин. Последний фильм с его участием вышел в 2010 году.
После съемок в «Как знать…» Джек решил завязать с работой. Некоторое время он был завсегдатаем светских тусовок, а потом неожиданно пропал из поля зрения СМИ.
В 2020 году родственники Николсона сообщили печальную новость. Оказалось, что актер страдает от деменции. Сейчас он живет в своем особняке в Беверли-Хиллз. За ним присматривает один из шести сыновей и лучшие медики. К слову, другие наследники артиста не поддерживают с ним никаких связей.
Светлана Светличная. Фото: Global Look Press
Актриса Светлана Светличная
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная находится в почтенном возрасте. В мае 2023 года актрисе исполнилось 83 года.
Светлану Афанасьевну, которая мастерски сыграла в «Бриллиантовой руке», любят и помнят ее многочисленные поклонники. А вот саму артистку, к сожалению, память стала подводить.
О том, что у Светличной прогрессирует деменция, стало известно в 2021 году. В какой-то момент актриса перестала выходить на связь с родственниками. А когда они приехали ее навестить, то обнаружили, что Светличная пропала.
Сын Светланы Афанасьевны подал соответствующее заявление в полицию. К счастью, Светличная быстро нашлась. Теперь из-за проблем с памятью она находится под присмотром родных и нанятой сиделки.
Король Великобритании Карл третий. Фото: Global Look Press
Король Великобритании Карл третий
Признаки деменции у отца принца Уильяма и принца Гарри появились довольно рано. Будущий король Великобритании столкнулся с данным недугом уже в 62 года. Когда еще была жива его мать королева Елизавета вторая.
Но несмотря на неутешительный диагноз, принц Чарльз не выбыл из числа претендентов на трон. В 2022 году он все-таки стал королем Карлом третьим.
Сейчас монарху 75 лет. У него есть проблемы с памятью, но все не так плохо. Видимо, это тот самый случай, когда болезнь прогрессирует очень медленно.
Маргарита Терехова. Фото: Global Look Press
Актриса Маргарита Терехова
Народная артистка России Маргарита Терехова также, как и Карл третий довольно рано столкнулась с деменцией, на тот момент ей было всего 68 лет. Но в отличие от монарха, актриса очень быстро потеряла память.
Уже через 5 лет после постановки диагноза, она перестала узнавать родных и близких людей. Сейчас Маргарите Борисовне 81 год. Она прикована к кровати. Звезда нуждается в постоянном присмотре. Поэтому за артисткой ухаживает ее дочь Анна и специально обученная сиделка.
В 2022 году наследница Тереховой поделилась в соцсети снимком свой больной матери. На фотографии женщина держала в руках библию. Видимо, измученная болезнью актриса, решила обратиться к Богу.
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