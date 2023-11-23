Брюс Уиллис и другие известные люди, которые живут с деменцией

В последние годы в Сети активно обсуждают больного деменцией Брюса Уиллиса. Недуг артиста прогрессирует довольно быстро. Если еще год назад он узнавал своих друзей и родственников, то в последнее время ситуация заметно ухудшилась.

В начале ноября 2023 года бывшая жена «крепкого орешка» Деми Мур навестила его в Италии, где Брюс отдыхал с новой семьей. И к ужасу актрисы, экс-супруг не смог ее вспомнить.

Личность Уиллиса постепенно разрушается. Его близким и поклонникам очень тяжело наблюдать за состоянием актера. Однако, несмотря на то, что именно история Уиллиса наделала много шума, он далеко не первый известный человек, который столкнулся с такой проблемой.