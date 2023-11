Эдуард Шарлот написал альбом на русском языке, вернулся на Родину и обещал, что больше так не будет: о жизни и способах самовыражения молодого артиста

Музыкальный путь

Исполнитель около трех месяцев обдумывал предложение стать частью коллектива «Капитан Коркин» и в результате согласился. Но вместе с тем Шарлот решил продвигать и собственную группу, которую певец образовал вместе с бывшими школьными друзьями в 2013 году - квинтет The Way of Pioneers.

Команда просуществовала пару лет и распалась. В 2016 году Эдуард занялся сольной карьерой.

В 2017 году в Сети вышел дебютный мини-альбом исполнителя «Это наш мир», состоящий из шести треков. После этого появился «Ах, я счастлив». Его авторское видение одного из хитов группы «Пошлой Молли» понравилось солисту этой группы, это придало солисту огромную уверенность в своем деле.

В 2019 году певец выпустил сразу два сборника - «Буду спать или нет?» и «Навечно молодой».

В начале 2020 года Шарлот появился в рекламе «Мегафона», где исполнил авторский текст на мелодию хита «Все, что тебя касается» группы «Звери». Именно тогда он стал популярным и привлек внимание к своему необычному голосу.

8 марта Эдуард спел в дуэте с Алишером Моргенштерном*. К Международному женскому дню исполнители выпустили трек «Малышка».