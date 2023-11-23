Эдуард Шарлот написал альбом на русском языке, вернулся на Родину и обещал, что больше так не будет: о жизни и способах самовыражения молодого артиста

Детство и юность

Певец Эдуард Шарлот родился в Самаре 7 февраля 1998 года. Практически сразу после его рождения родители мальчика приняли решение расстаться. После развода сын остался с отцом. Валерий Владимирович сам занимался воспитанием будущего исполнителя.

Шарлот помимо среднего образования получил также музыкальное и пел в ученическом хоре. Папа полностью поддерживал своего наследника в увлечении музыкой, но когда пришло время получать специальность, настаивал на машиностроительном факультете Поволжского государственного колледжа.

Однако молодой человек все же подал документы в Самарский Государственный институт культуры, во время учебы в котором показывал отличные успехе. Но осенью 2018 года принял решение бросить вуз. Практически сразу же пожалел об этом, восстановился на курсе и в 2019 году получил диплом о высшем образовании.

Будучи подростком, юноша профессионально занимался вокалом, учился играть на фортепиано и других клавишных инструментах, записывал каверы на любимых The Beatles и Green Day. Немного позже завел свой канал на YouTube и делился с подписчиками своим творчеством. Однажды его заметил солист местной группы и предложил сотрудничать.