Эдуард Шарлот написал альбом на русском языке, вернулся на Родину и обещал, что больше так не будет: о жизни и способах самовыражения молодого артиста

Детство и юность
Певец Эдуард Шарлот родился в Самаре 7 февраля 1998 года. Практически сразу после его рождения родители мальчика приняли решение расстаться. После развода сын остался с отцом. Валерий Владимирович сам занимался воспитанием будущего исполнителя.
Шарлот помимо среднего образования получил также музыкальное и пел в ученическом хоре. Папа полностью поддерживал своего наследника в увлечении музыкой, но когда пришло время получать специальность, настаивал на машиностроительном факультете Поволжского государственного колледжа.
Однако молодой человек все же подал документы в Самарский Государственный институт культуры, во время учебы в котором показывал отличные успехе. Но осенью 2018 года принял решение бросить вуз. Практически сразу же пожалел об этом, восстановился на курсе и в 2019 году получил диплом о высшем образовании.
Будучи подростком, юноша профессионально занимался вокалом, учился играть на фортепиано и других клавишных инструментах, записывал каверы на любимых The Beatles и Green Day. Немного позже завел свой канал на YouTube и делился с подписчиками своим творчеством. Однажды его заметил солист местной группы и предложил сотрудничать.
Эдуард Шарлот в начале творческого пути. Фото: социальные сети
Музыкальный путь
Исполнитель около трех месяцев обдумывал предложение стать частью коллектива «Капитан Коркин» и в результате согласился. Но вместе с тем Шарлот решил продвигать и собственную группу, которую певец образовал вместе с бывшими школьными друзьями в 2013 году - квинтет The Way of Pioneers.
Команда просуществовала пару лет и распалась. В 2016 году Эдуард занялся сольной карьерой.
В 2017 году в Сети вышел дебютный мини-альбом исполнителя «Это наш мир», состоящий из шести треков. После этого появился «Ах, я счастлив». Его авторское видение одного из хитов группы «Пошлой Молли» понравилось солисту этой группы, это придало солисту огромную уверенность в своем деле.
В 2019 году певец выпустил сразу два сборника - «Буду спать или нет?» и «Навечно молодой».
В начале 2020 года Шарлот появился в рекламе «Мегафона», где исполнил авторский текст на мелодию хита «Все, что тебя касается» группы «Звери». Именно тогда он стал популярным и привлек внимание к своему необычному голосу.
8 марта Эдуард спел в дуэте с Алишером Моргенштерном*. К Международному женскому дню исполнители выпустили трек «Малышка».
Эдуард Шарлот и Моргенштерн*. Фото: кадр из клипа на песню «Малышка»
В это же время у Шарлота испортились отношения с лейблом Sony Music Entertainment Russia. Певец сетовал на то, что агентство не дает ему свободы в творческой реализации. Но общественность восприняла конфликт как способ привлечь внимание к выходу нового альбома «Рожденный в аду», в который вошло восемь треков.
Немного позже музыкант написал саундтрек к сериалу «Руммейт». Проект вдохновил его гармонией волшебного и необыкновенного, как признался сам певец. Таким образом появилась песня «Живем всего лишь раз».
Зимой 2022 года Шарлот разместил на своей странице в социальных сетях пост с двумя датами и подписью R.I.P. Поклонники испугались за своего кумира, но позже выяснилось, что таким образом исполнитель привлекал внимание к новому релизу альбома «Крестьянам дали камеры».
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Музыкант и исполнитель Эдуард Шарлот. Фото: социальные сети
Телевидение
23 марта 2019 года Шарлот принял участие во втором сезоне шоу «Песни» на ТНТ. Самарец появился перед жюри с собственной композицией в жанре инди-поп «Буду спать или нет?». Эдуард не стал финалистом, но запомнился зрителям своим необыкновенным голосом.
Осенью 2019 года Эдуард выступил в качестве музыкального гостя в проекте «Вечерний Ургант», где исполнил песню «Щека на щеку». Более того, ведущий анонсировал зрителям тур певца, прошедший в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани и Екатеринбурге.
Через год артист появился в Comedy Club, где стойко выдержал все шутки ведущих.
Певец Эдуард Шарлот. Фото: социальные сети
О личной жизни
На страницах социальных сетей Шарлота постоянно появляются фото красивых девушек. Одно время, по информации СМИ, у Эдуарда были отношения с блогером Дарьей Искренко. Пара с удовольствием делилась с подписчиками подробностями своего романа и часто публиковала совместные фото.
Артист имеет рост 176 см, а вес 72 кг. Певец любит эксперименты со своей внешностью. Он появлялся на публике с прямыми синими волосами, а позже стал носить кудри.
В людях Шарлот особенно ценит такие качества, как смелость и упорство. Самое главное в его жизни - искусство и красота.
Эдуард Шарлот во время съемок клипа. Фото: социальные сети
Эдуард Шарлот в настоящее время
В январе поклонников Шарлота напугала информация на его странице во «ВКонтакте» о том, что певец скончался. Затем вышел пост с датой похорон - 7 февраля. Фанаты разделились на два лагеря: одна половина не поверила, а другая очень расстроилась.
Ярые поклонники отмечали, что с кумиром в последнее время происходило что-то странное. Он заявлял, что его творчество никто не понимает и обещал не выпускать больше новых песен. Отец Эдуарда Валерий сообщил, что ему ничего не известно по этому поводу, потому что в последнее месяцы он не общался с сыном. Вскоре Шарлот объявился в Сети и написал, что ему не хватает средств на жизнь.
26 мая должно было состояться выступление певца на крыше IT-парка имени Башира Рамеева в рамках вечеринки «Миджорни», но незадолго до этого на странице Шарлота во «ВКонтакте» вновь появились сообщения о смерти.
Через месяц Эдуард, находясь в Армении, сжег свой российский паспорт на камеру, и не планировал возвращаться в Россию. Но осенью он сообщил в своем блоге, что хочет домой, но не может приехать из-за нехватки денег. Шарлоту пришлось просить помощи у подписчиков.
Музыкант все же вернулся в Россию, сообщил, что раскаялся в содеянном, и обещал больше так не делать. В результате Шарлота арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство.
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