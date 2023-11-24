Как Ирина Агибалова стала мамой «Дома-2» и дважды построила личное счастье с одним мужчиной

Ирина Агибалова – одна из самых возрастных участниц реалити-шоу «Дом-2». Недаром ее называли главной мамой телестройки. На проекте женщина столкнулась с цинизмом продюсеров, коварством других участниц и разочарованием в людях.
Но уйдя из «Дома-2», Ирина похудела почти на сорок килограммов, похорошела и построила личное счастье, но уже в настоящем семейном доме. О том, как ей это удалось, - в материале Teleprogramma.pro.
Детство и национальность
Ирина Агибалова родилась 1 ноября 1964-го года в селе Бородулиха в Казахстане. Из-за необычной фамилии и места рождения многие принимали ее за казашку, но на самом деле ее мама – немка, а отец – русский.
Ирина Агибалова в детстве. Фото: соцсети Ирины Агибаловой
После окончания школы Ирина поступила в педагогический университет им. Крупской в Семипалатинске, на факультет естественных наук. В вузе она активно изучала биологию.
А после развала СССР Ирина вместе с семьей переехала в Калужскую область, в городок Обнинск, расположенный менее чем в десяти километрах от Москвы.
Какое-то время Ирина Агибалова работала учителем биологии в школе. В 1994 году три года трудилась замдиректора по воспитательной работе в 14-й школе подмосковного города Щелково, куда она переехала с мужем и его родителями. Также женщина занималась бизнесом, была менеджером по продаже черного металла. А в 2008 году стала финансовым директором ООО «Фармсервис».
«Дом-2»
Но прославилась Ирина, конечно, как самая возрастная участница телепроекта «Дом-2». Правда, все началось с того, что в 2010 году участницей реалити-шоу стала ее младшая дочь Маргарита. А вот мама больше появлялась на экране как комментатор, рассказывающий о достоинствах или недостатках женихов Маргариты.
Например, сама Ирина видела в качестве будущего зятя Андрея Черкасова, который впоследствии стал ведущим проекта, однако Маргарита выбрала другого человека – Евгения Кузина. У Евгения и Маргариты случился роман, после чего девушка забеременела. Влюбленные сыграли свадьбу.
Маргарита Агибалова на проекте «Дом-2». Фото: телеканал ТНТ
Вскоре после рождения сына Мити Маргарита Агибалова вернулась на проект с мужем, а вместе с ними и Ирина. Предполагалось, что женщина будет помогать дочери с ребенком, но роли няни ей показалось мало.
Ирина Агибалова активно участвовала в семейных делах Маргариты, критиковала зятя, спорила с окружающими. А когда на шоу появилась и другая дочь женщины Ольга, переключилась и на нее. Благодаря чрезмерной активности Ирину Агибалову стали называть главной мамой телестройки.
Ирина прославилась и романом с одним из самых завидных женихов реалити-шоу Алексеем Самсоновым. А если быть точнее, то мнимым романом.
Как рассказывал Алексей в одном из своих интервью, какое-то время у него не было никаких отношений на проекте. И чтобы добавить больше интриги, сценаристы шоу предложили ему сыграть в любовь с Маргаритой Агибаловой. Но и этого им показалось мало.
Чтобы зрители воскликнули: «Да не может быть такого», продюсеры предложили Алексею рассказать и об интимной интрижке с ее мамой Ириной.
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Ирина Агибалова и Алексей Самсонов в проекте «Дом-2». Фото: телеканал ТНТ
«И я это сделал. Ирина Александровна возмущалась. Я ее понимаю: мы с ней разругались на тот момент. Я неправильно поступил: все было обманом. Нас редакторы проекта развели, как лохов», - впоследствии рассказывал Самсонов в одном из своих интервью.
Когда продюсеры запустили в прессу эту «утку», Ирина Агибалова уже давно была замужем. Так что подобные сплетни нанесли урон ее репутации, но, к счастью, самые главные люди – муж и дети – не поверили в эти россказни.
Но, кстати, именно Алексей Самсонов поддержал Ирину во время другого инцидента, когда участница шоу «Дом-2» Татьяна Африкантова начала распространять слухи о криминальном прошлом Агибаловой и о ее многочисленных изменах. Сначала Ирина планировала уладить конфликт мирным путем, но не получилось. В итоге Агибалова подала на оппонентку в суд.
Татьяна Африкантова в проекте «Дом-2». Фото: телеканал ТНТ
Впрочем, обе дамы отстаивали свою честь не только в суде, но и на многочисленных телепередачах. В итоге суд решил, что Татьяна Африкантова распространяла ложные слухи о своей коллеге по проекту. Ее обязали извиниться перед Ириной и выплатить ей компенсацию не только за моральный вред, но и за расходы на судебные экспертизы и юридические услуги.
После ухода из реалити-шоу женщину еще долго преследовало ощущение, что ее снимают на камеру.
«Не поверишь, я ведь специально училась есть аккуратно, чтобы это нормально смотрелось в кадре, и долгое время стеснялась садиться за стол. А спала только в пижаме – все боялась, что ночнушка случайно задерется во сне, а потом эти кадры будут преследовать меня в Интернете», - рассказывала Агибалова изданию Starhit.
Жизнь после «Дома-2»
Покинув реалити-шоу, Ирина начала вести блог о косметике, модных трендах, способах похудения и косметологии. Потом решила сделать омолаживающую пластику, отдавшись в руки пластическому хирургу Сергею Блохину. По словам врача, Ирине пришлось сделать четыре операции.
Так Ирина Агибалова выглядела на проекте «Дом-2». Фото: телеканал ТНТ
Рост и вес
После прихода на проект «Дом-2» Ирина весила 106 килограммов при росте 167 сантиметров, однако в итоге похудела до 66 килограммов. Женщина полностью изменила свою жизнь: стала правильно питаться, грамотно пользоваться косметикой и заниматься спортом.
Что же касается рецептов похудения, то Ирина советует не отказываться от любимых блюд, но по возможности питаться небольшими порциями, а также употреблять больше жидкостей.
А так выглядит после похудения. Фото: личная страница Ирины Агибаловой во ВКонтакте
Мужья и дети
В 1985 году в Семипалатинске Ирина познакомилась с будущим мужем Юрием Агибаловым. Отношения молодых людей развивались настолько стремительно, что уже спустя две недели они подали заявление в ЗАГС. Через полтора года на свет появилась дочь Ольга, а в конце 1990го года – дочь Маргарита.
Ирина Агибалова в молодости с дочерьми. Фото: соцсети Ирины Агибаловой
В конце 90-х брак распался. Вскоре Ирина вышла замуж за директора фирмы, в которой тогда трудилась. В этом союзе родился сын Олег. Но уже в 2000-м супруги расстались, а спустя семь лет Ирина сошлась со своим первым мужем Юрием. Новоиспеченные влюбленные купили дом в Павловском Посаде.
В 2021 году Агибаловы приобрели дом на Кипре в ипотеку. Такое решение Ирина и Юрий приняли, потому что двумя годами ранее туда же переехала и их дочь Маргарита с мужем и детьми. Когда родители приезжали к дочери, то поражались красоте местных ландшафтов и мягкости климата.
Ирина Агибалова с мужем. Фото: личная страница Ирины Агибаловой во ВКонтакте
Конечно, переезд на Кипр не прошел без нервов и слез. Ирина призналась, что вместе с мужем хотела приобрести такой же дом, какой у них был в Подмосковье, чтобы можно было жарить шашлыки и звать в гости детей и внуков. И, к счастью, им удалось найти подобный особняк, из окна которого открывается живописный вид на горы.
Вскоре супруги занялись и облагораживанием территории, превратив ее в чудесный сад. Они признаются, что очень любят возиться с посадкой деревьев и цветов.
Ирина Агибалова на Кипре. Фото: соцсети Ирины Агибаловой
Однако в августе 2022 года Ирина призналась, что на Кипре слишком часто стали отключать воду, из-за чего начал сохнуть газон. По этой причине супруги решили вернуться в Москву и теперь живут на две страны.
Ирина Агибалова сейчас
А весной 2023 года Ирина поделилась с подписчиками новостью о готовящейся свадьбе сына Олега. Кстати, Олег купил квартиру в ипотеку, и мама помогала ему с отделкой недвижимости, подбором мебели и бытовой техники.
Невестку Ирины Агибаловой зовут Наталья. Она увлекается фотографией и нередко делает красивые снимки свекрови, которыми Ирина с удовольствием делится в своих соцсетях.
Ирина Агибалова с сыном. Фото: соцсети Ирины Агибаловой
Помимо семейных забот, Ирина продолжает активно вести свои соцсети, где показывает подписчикам кадры из путешествий, делится рецептами вкусных блюд, советами по красоте и прочими житейскими радостями. А в недавних постах она рассказала о днях рождения мужа и сына, публично признавшись родным людям в любви.
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