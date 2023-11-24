Как Ирина Агибалова стала мамой «Дома-2» и дважды построила личное счастье с одним мужчиной

 Ирина Агибалова. Фото: личная страница Ирины Агибаловой во ВКонтакте  

Teleprogramma.pro рассказывает о судьбе одной из самых возрастных участниц знаменитой телестройки.

Ирина Агибалова – одна из самых возрастных участниц реалити-шоу «Дом-2». Недаром ее называли главной мамой телестройки. На проекте женщина столкнулась с цинизмом продюсеров, коварством других участниц и разочарованием в людях. 

Но уйдя из «Дома-2», Ирина похудела почти на сорок килограммов, похорошела и построила личное счастье, но уже в настоящем семейном доме. О том, как ей это удалось, - в материале Teleprogramma.pro. 

Детство и национальность 

Ирина Агибалова родилась 1 ноября 1964-го года в селе Бородулиха в Казахстане. Из-за необычной фамилии и места рождения многие принимали ее за казашку, но на самом деле ее мама – немка, а отец – русский. 

Ирина Агибалова в детстве. Фото: соцсети Ирины Агибаловой 

После окончания школы Ирина поступила в педагогический университет им. Крупской в Семипалатинске, на факультет естественных наук. В вузе она активно изучала биологию.  

А после развала СССР Ирина вместе с семьей переехала в Калужскую область, в городок Обнинск, расположенный менее чем в десяти километрах от Москвы.

Какое-то время Ирина Агибалова работала учителем биологии в школе. В 1994 году три года трудилась замдиректора по воспитательной работе в 14-й школе подмосковного города Щелково, куда она переехала с мужем и его родителями. Также женщина занималась бизнесом, была менеджером по продаже черного металла. А в 2008 году стала финансовым директором ООО «Фармсервис».  

«Дом-2» 

Но прославилась Ирина, конечно, как самая возрастная участница телепроекта «Дом-2». Правда, все началось с того, что в 2010 году участницей реалити-шоу стала ее младшая дочь Маргарита. А вот мама больше появлялась на экране как комментатор, рассказывающий о достоинствах или недостатках женихов Маргариты. 

Например, сама Ирина видела в качестве будущего зятя Андрея Черкасова, который впоследствии стал ведущим проекта, однако Маргарита выбрала другого человека – Евгения Кузина. У Евгения и Маргариты случился роман, после чего девушка забеременела. Влюбленные сыграли свадьбу. 

Маргарита Агибалова на проекте «Дом-2». Фото: телеканал ТНТ  

Вскоре после рождения сына Мити Маргарита Агибалова вернулась на проект с мужем, а вместе с ними и Ирина. Предполагалось, что женщина будет помогать дочери с ребенком, но роли няни ей показалось мало. 

Ирина Агибалова активно участвовала в семейных делах Маргариты, критиковала зятя, спорила с окружающими. А когда на шоу появилась и другая дочь женщины Ольга, переключилась и на нее. Благодаря чрезмерной активности Ирину Агибалову стали называть главной мамой телестройки. 

Ирина прославилась и романом с одним из самых завидных женихов реалити-шоу Алексеем Самсоновым. А если быть точнее, то мнимым романом. 

Как рассказывал Алексей в одном из своих интервью, какое-то время у него не было никаких отношений на проекте. И чтобы добавить больше интриги, сценаристы шоу предложили ему сыграть в любовь с Маргаритой Агибаловой. Но и этого им показалось мало. 

Чтобы зрители воскликнули: «Да не может быть такого», продюсеры предложили Алексею рассказать и об интимной интрижке с ее мамой Ириной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»! 

Ирина Агибалова и Алексей Самсонов в проекте «Дом-2». Фото: телеканал ТНТ 

«И я это сделал. Ирина Александровна возмущалась. Я ее понимаю: мы с ней разругались на тот момент. Я неправильно поступил: все было обманом. Нас редакторы проекта развели, как лохов», - впоследствии рассказывал Самсонов в одном из своих интервью.  

Когда продюсеры запустили в прессу эту «утку», Ирина Агибалова уже давно была замужем. Так что подобные сплетни нанесли урон ее репутации, но, к счастью, самые главные люди – муж и дети – не поверили в эти россказни.  

Но, кстати, именно Алексей Самсонов поддержал Ирину во время другого инцидента, когда участница шоу «Дом-2» Татьяна Африкантова начала распространять слухи о криминальном прошлом Агибаловой и о ее многочисленных изменах. Сначала Ирина планировала уладить конфликт мирным путем, но не получилось. В итоге Агибалова подала на оппонентку в суд.   

Татьяна Африкантова в проекте «Дом-2». Фото: телеканал ТНТ  

Впрочем, обе дамы отстаивали свою честь не только в суде, но и на многочисленных телепередачах. В итоге суд решил, что Татьяна Африкантова распространяла ложные слухи о своей коллеге по проекту. Ее обязали извиниться перед Ириной и выплатить ей компенсацию не только за моральный вред, но и за расходы на судебные экспертизы и юридические услуги. 

 После ухода из реалити-шоу женщину еще долго преследовало ощущение, что ее снимают на камеру. 

«Не поверишь, я ведь специально училась есть аккуратно, чтобы это нормально смотрелось в кадре, и долгое время стеснялась садиться за стол. А спала только в пижаме – все боялась, что ночнушка случайно задерется во сне, а потом эти кадры будут преследовать меня в Интернете», - рассказывала Агибалова изданию Starhit.

Жизнь после «Дома-2» 

Покинув реалити-шоу, Ирина начала вести блог о косметике, модных трендах, способах похудения и косметологии. Потом решила сделать омолаживающую пластику, отдавшись в руки пластическому хирургу Сергею Блохину. По словам врача, Ирине пришлось сделать четыре операции. 

Так Ирина Агибалова выглядела на проекте «Дом-2». Фото: телеканал ТНТ 

Рост и вес 

После прихода на проект «Дом-2» Ирина весила 106 килограммов при росте 167 сантиметров, однако в итоге похудела до 66 килограммов. Женщина полностью изменила свою жизнь: стала правильно питаться, грамотно пользоваться косметикой и заниматься спортом. 

Что же касается рецептов похудения, то Ирина советует не отказываться от любимых блюд, но по возможности питаться небольшими порциями, а также употреблять больше жидкостей. 

А так выглядит после похудения. Фото: личная страница Ирины Агибаловой во ВКонтакте  

Мужья и дети 

В 1985 году в Семипалатинске Ирина познакомилась с будущим мужем Юрием Агибаловым. Отношения молодых людей развивались настолько стремительно, что уже спустя две недели они подали заявление в ЗАГС. Через полтора года на свет появилась дочь Ольга, а в конце 1990го года – дочь Маргарита. 

Ирина Агибалова в молодости с дочерьми. Фото: соцсети Ирины Агибаловой

В конце 90-х брак распался. Вскоре Ирина вышла замуж за директора фирмы, в которой тогда трудилась. В этом союзе родился сын Олег. Но уже в 2000-м супруги расстались, а спустя семь лет Ирина сошлась со своим первым мужем Юрием. Новоиспеченные влюбленные купили дом в Павловском Посаде. 

В 2021 году Агибаловы приобрели дом на Кипре в ипотеку. Такое решение Ирина и Юрий приняли, потому что двумя годами ранее туда же переехала и их дочь Маргарита с мужем и детьми. Когда родители приезжали к дочери, то поражались красоте местных ландшафтов и мягкости климата. 

Ирина Агибалова с мужем. Фото: личная страница Ирины Агибаловой во ВКонтакте

Конечно, переезд на Кипр не прошел без нервов и слез. Ирина призналась, что вместе с мужем хотела приобрести такой же дом, какой у них был в Подмосковье, чтобы можно было жарить шашлыки и звать в гости детей и внуков. И, к счастью, им удалось найти подобный особняк, из окна которого открывается живописный вид на горы. 

Вскоре супруги занялись и облагораживанием территории, превратив ее в чудесный сад. Они признаются, что очень любят возиться с посадкой деревьев и цветов. 

Ирина Агибалова на Кипре. Фото: соцсети Ирины Агибаловой  

Однако в августе 2022 года Ирина призналась, что на Кипре слишком часто стали отключать воду, из-за чего начал сохнуть газон. По этой причине супруги решили вернуться в Москву и теперь живут на две страны.  

Ирина Агибалова сейчас 

А весной 2023 года Ирина поделилась с подписчиками новостью о готовящейся свадьбе сына Олега. Кстати, Олег купил квартиру в ипотеку, и мама помогала ему с отделкой недвижимости, подбором мебели и бытовой техники.   

Невестку Ирины Агибаловой зовут Наталья. Она увлекается фотографией и нередко делает красивые снимки свекрови, которыми Ирина с удовольствием делится в своих соцсетях. 

Ирина Агибалова с сыном. Фото: соцсети Ирины Агибаловой  

Помимо семейных забот, Ирина продолжает активно вести свои соцсети, где показывает подписчикам кадры из путешествий, делится рецептами вкусных блюд, советами по красоте и прочими житейскими радостями. А в недавних постах она рассказала о днях рождения мужа и сына, публично признавшись родным людям в любви.    

Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro

Читайте также