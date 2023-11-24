Как Ирина Агибалова стала мамой «Дома-2» и дважды построила личное счастье с одним мужчиной

Ирина Агибалова – одна из самых возрастных участниц реалити-шоу «Дом-2». Недаром ее называли главной мамой телестройки. На проекте женщина столкнулась с цинизмом продюсеров, коварством других участниц и разочарованием в людях.

Но уйдя из «Дома-2», Ирина похудела почти на сорок килограммов, похорошела и построила личное счастье, но уже в настоящем семейном доме. О том, как ей это удалось, - в материале Teleprogramma.pro.

Детство и национальность

Ирина Агибалова родилась 1 ноября 1964-го года в селе Бородулиха в Казахстане. Из-за необычной фамилии и места рождения многие принимали ее за казашку, но на самом деле ее мама – немка, а отец – русский.