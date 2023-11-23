Каким бизнесом владеют российские звезды: Собчак продает толстовки, Жуков – еду, Лепс – очки

Период пандемии показал, что шоу-бизнес хрупок и не может приносить стабильного дохода. Поэтому многие российские знаменитости поспешили вложить свои средства в дополнительный бизнес.

Впрочем, не у всех это получилось удачно. Например, актер Павел Деревянко отлично зарабатывал на криптовалюте, получая от 4,5 миллионов до 175 миллионов рублей в месяц, вложив в бизнес 25 миллионов.

Однако закончилось все это судебными разбирательствами. Актера обвиняют в мошенничестве его знакомые, чьи средства он вложил в систему, но не смог отдать выручку. В то же время сам Павел Деревянко утверждает, что сам был облапошен своим партнером Григорием Малузяном. Партнер же заявляет, что и он жертва – дескать, их «кинула» биржа Xena Exchange и сразу на 265 миллионов рублей!

Любопытно, что долю в этом бизнесе продал Павлу Деревянко комик и певец Александр Ревва, который якобы не сошелся характером с Григорием Малузяном и предпочел выйти из бизнеса.

А вот у ведущей Ксении Собчак коммерческая жилка явно присутствует. У нее не получилось с крабовым бизнесом, зато с темой продажей толстовок и прочей одежды под брендом Собчак все идет отлично.