Каким бизнесом владеют российские звезды: Собчак продает толстовки, Жуков – еду, Лепс – очки

Период пандемии показал, что шоу-бизнес хрупок и не может приносить стабильного дохода. Поэтому многие российские знаменитости поспешили вложить свои средства в дополнительный бизнес.
Впрочем, не у всех это получилось удачно. Например, актер Павел Деревянко отлично зарабатывал на криптовалюте, получая от 4,5 миллионов до 175 миллионов рублей в месяц, вложив в бизнес 25 миллионов.
Однако закончилось все это судебными разбирательствами. Актера обвиняют в мошенничестве его знакомые, чьи средства он вложил в систему, но не смог отдать выручку. В то же время сам Павел Деревянко утверждает, что сам был облапошен своим партнером Григорием Малузяном. Партнер же заявляет, что и он жертва – дескать, их «кинула» биржа Xena Exchange и сразу на 265 миллионов рублей!
Любопытно, что долю в этом бизнесе продал Павлу Деревянко комик и певец Александр Ревва, который якобы не сошелся характером с Григорием Малузяном и предпочел выйти из бизнеса.
А вот у ведущей Ксении Собчак коммерческая жилка явно присутствует. У нее не получилось с крабовым бизнесом, зато с темой продажей толстовок и прочей одежды под брендом Собчак все идет отлично.
Собчак в брендовой одежде. Стоп-кадр программы «Осторожно: Собчак»
Правда тут ведущая уже успела оскандалиться. На днях бизнесмен Егор Лесников из Екатеринбурга обвинил Ксению в плагиате.
В соцсетях он написал: «Алло! Ксения Собчак украла идею у дизайнеров из Екатеринбурга!»
Дело в том, что на новых кофтах ведущей появился принт в виде надписи: «Это худи мне муж купил». На тот момент предприниматель уже выпускал одежду с надписью: «Муж купил». Он заверил, что проводил исследование рынка перед запуском данного дизайна одежды и точно такого принта в России не было ни у кого.
Также у Ксении Анатольевны есть модный ресторан She, в него до сих пор запись формируется на месяц вперед. В заведении Собчак подают блюда в стиле Mediterrasian (гибрид итальянской и японской кухни).
Хозяйка заведения ждет в ресторане осознанных, этичных и нацеленных на экологичность посетителей, которые пребывают в гармонии с окружающим миром.
«Прекрасное место! Идеальное в плане завтраков (очень разнообразное меню). Очень понравился у ребят «Бенедикт», отличное прочтение классики. Омлет с козьим сыром прекрасно дополнил хлеб с кремом из сливочного масла, паприки и трюфельного масла», «Супер эстетично, атмосферно и вкусно. Но важна удача, чтобы попался хороший столик, нам в этот раз повезло», «Очень вкусная еда! Я ела теплый салат с курицей, просто божественно. Сушеные грибы и соус в блюде создают потрясающий вкус.
Но! Мы ходим в рестораны обсуждать книги и нам очень важна комфортная обстановка для общения! В ресторане было слишком шумно, и музыка играла очень громко. На нашу просьбу уменьшить звук не отреагировали. Мы с трудом слышали друг друга и вынуждены были повышать голос, три часа подряд! В общем для наших целей ресторан не подходит, а жаль», - пишут о заведении Собчак пользователи Сети.
Однако даже Ксения Анатольевна может позавидовать бизнес-таланту музыканта Сергея Жукова.
Он довольно давно владеет сетью баров, кондитерскими и рестораном.
Сергей Жуков с женой. Фото: Global Look Press
«Отличное заведение, для разного возраста. Весело, зажигательно, есть зал караоке, зал танцпол и отдельная веранда. Все оформлено красиво и круто», «Вкусная кухня, приятная атмосфера, удобное расположение. В целом, чтобы провести приятно время — отличный вариант. Правда нужно учесть, что на входе есть дресс-код: в спортивной одежде нельзя, но в спортивной обуви — ок. Так что лучше уточняйте, при выборе одежды.
А еще, были удивлены что в понедельник тут солд-аут, тоже надо иметь ввиду, бронируйте заранее», «Напитки и еда тоже обрадовали. Цены не низкие, но так как это ночное заведение вполне приемлемые наценки. Но единственное, что омрачило впечатление о заведении, так это ди-джей. Попросил поздравить супругу и включить ей любимую музыку (1000 рублей), в итоге этот нехороший человек (редиска) деньги взял, молча включил музыку и ни слова не сказал о дне рождения супруги. Было очень неприятно», - пишут про бар «Руки вверх!» в Краснодаре пользователи.
Также солист группы «Руки вверх!» управляет сайтом для скачивания музыки и компанией по разработке компьютерных игр, а также студией звукозаписи. Но и это еще не все, три года назад Сергей Жуков занялся туристическим бизнесом и открыл курортную резиденцию в Подмосковье.
Григория Лепса тоже можно с уверенностью назвать успешным и разносторонним бизнесменом. В партнерстве с Эмином Агаларовым он открыл рюмочную «Рюмка водки» на Петровке, а также модный ресторан Lesnoy.
Эмин с сыном и Григорий Лепс. Фото: Global Look Press
«Еда восхитительна, очень рекомендую попробовать лопатку ягненка из печи», «Очень красивое заведение с разнообразной и вкусной кухней. Были с друзьями в выходные днем, народу в ресторане много. Но, несмотря на это, нам не пришлось долго ждать своих блюд. Утка с яблоками из печи — это нереально вкусно!», «Часть девушек из нашей компании пустили, а часть нет.
Ресторан был почти пуст, но 90% людей на входе разворачивали охранники с таким выражением лица, будто они владеют половиной недвижимости Дубая. Для любого уважающего себя заведения подобное - моветон», - написали про ресторан Lesnoy пользователи Сети.
Кроме того, Григорий Лепс уже давно и вполне успешно выпускает коллекцию эксклюзивной оптики под именным брендом «Лепс оптика».
Телеведущая Ксения Бородина владеет сетью салонов красоты под собственным именем – Ksenia Borodina Fashion Studio. К услугам посетителей ногтевой сервис, создание макияжа, перманентного макияжа, наращивание ресниц и волос, стрижки, укладки.
Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной
Актриса Анна Хилькевич и рэпер и блогер Айза тоже пошли по проверенному женскому пути и решили проявить себя в бьюти-области. Блондинка открыла студию по уходу за ногтями «Культура маникюра». А у брюнетки - сеть лабораторий красоты и стиля AiLab в Москве и Санкт-Петербурге.