Личная жизнь Марины Хлебниковой: почему звезда 90-х, спев «Чашку кофию», надолго исчезла со сцены

После расставания с Майданичем и недолгого периода активных выступлений Хлебникова надолго пропала со сцены. Поговаривали о том, что она серьезно больна. Но тайна выяснилась позднее. В 2017 году, в шоу «Пусть говорят», Марина рассказала Андрею Малахову и зрителям о том, что бывший муж втянул ее в долговую яму. Он одалживал гигантские суммы денег у банков и у влиятельных людей, но отдавать не собирался.

В числе его кредиторов были такие известные личности, как, например, продюсер Иосиф Пригожин. Занимая деньги, Майданич не стеснялся использовать имя своей жены, хотя она не имела к этому никакого отношения. По некоторым данным, Майданич отсидел четыре года за мошенничество. Именно тогда Марина и исчезла с радаров. Впрочем, болезнь тоже присутствовала: ей пришлось перенести несколько операций на челюсти. Но постепенно все наладилось.

…Снова Антон Логинов

Скоро стало известно о том, что вместе с Мариной живет ее бывший муж, Антон Логинов. Певица, как выяснилось, пригласила его к себе, чтобы не оставлять одного: мужчина пережил инсульт и чувствовал себя очень плохо. По словам друзей Марины, Антон всю жизнь любил только ее.

В 2018 году Марине пришлось пережить боль и ужас потери — она нашла Антона в его комнате мертвым: мужчина покончил с собой. В оставленной записке говорилось о том, что он никого не винит. Близкие объясняли: в последнее время здоровье музыканта становилось все хуже, он страдал. Для артистки его уход стал шоком. Марина, и без того всю жизнь отличающаяся стройностью и миниатюрностью (43 кг при росте 160 см), сильно похудела, ей пришлось бороться с нервным срывом…

Пожар и тяжелые травмы