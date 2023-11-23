Личная жизнь Марины Хлебниковой: почему звезда 90-х, спев «Чашку кофию», надолго исчезла со сцены

Марина Хлебникова прославилась «Чашкой кофию» и другими заводными песнями. Она была яркой звездой 90-х, но потом что-то пошло не так — и она больше чем на десять лет исчезла из поля зрения поклонников.
Увлекалась точными науками и спортом
Марина Хлебникова в юности. Фото: соцсети Марины Хлебниковой
Марина Хлебникова родилась 6 ноября 1965 года в подмосковном городе Долгопрудном. Ее родители были учеными-радиофизиками, а в свободное время увлекались музыкой: мама с удовольствием играла на пианино, отец — на гитаре.
Девочка унаследовала от родителей и способности к точным наукам, и любовь к музыке и творчеству. Марина училась в обычной и музыкальной школе, часто принимала участие в самодеятельных спектаклях. Кроме того, в юности она много занималась спортом, входила даже в сборную Москвы по плаванию.
Солистка группы «На-На»
Марина Хлебникова на юбилее Владимира Левкина. Фото: страница VK Марины Хлебниковой
Окончив школу, талантливая девушка поступила в Музыкальное училище имени Гнесиных, затем — в Гнесинский институт. Во время учебы Марина познакомилась с продюсером Бари Алибасовым, который предложил ей стать солисткой группы «Интеграл», а затем взял в свой новый коллектив «На-На». Хлебникова стала его участницей — единственной девушкой среди парней. «На-На» с солисткой Мариной Хлебниковой объехал чуть ли не всю страну.
Сольная карьера
В 1991 году Марина стала лауреатом престижного музыкального конкурса «Ялта-91» — зрители тепло приняли ее песню «Рай в шалаше». Спустя год исполнительница выступила на международном конкурсе в Австрии — и тоже победила. Повсюду звучали ее песни «Какао-какао», «Я бы не сказала» и «Случайная любовь».
«Чашка кофию» и другие известные песни Хлебниковой
Марина Хлебникова. Фото: кадр из клипа «Чашка кофию»
Но по-настоящему звездными стали для нее последующие годы: в 1997-м не было в стране хита популярнее, чем заводная «Чашка кофию» в исполнении Марины Хлебниковой. Эта песня стала визитной карточкой артистки: с ней она выступила на «Песне года» и стала обладательницей премии «Золотой граммофон», а альбом с таким же названием занял четвертое место в хит-параде России.
Следующие песни сделали Марину Хлебникову еще более популярной: публика сразу влюбилась в ее композиции «Дожди», «Северная», «Зима приходит сама». Очень удачным получился альбом «Солнышко мое, вставай!», к выпуску которого были сняты яркие клипы — «Мой генерал», «Какое было кино», «Я без тебя».
Дуэты, аудиокниги и другие проекты
Марина Хлебникова и Антон Логинов. Фото: страница ВК Антона Логинова
Поклонники Марины Хлебниковой знают, что она пела в дуэте с рок-музыкантом Александром Ивановым — они представили публике песню «Друзья». Кроме того, артистка выступала в составе группы «ХЗ».
Хлебникова пробовала свои силы в качестве радиоведущей — вела программы «Лестница в небо» и «Улица твоей судьбы». В 2004 году она записала аудиокнигу — озвучила «200 стишков-малюток для детского сада» Татьяны Шапиро. А в 2020 году легендарная «Чашка кофию» зазвучала по-новому — певица исполнила ее в иной вариации, вместе с Russell Ray, в эфире шоу «Привет, Андрей!»
В 2021 году зрители канала НТВ смогли увидеть документальный фильм «Хлебникова. Тайна исчезновения» — о «темных пятнах» в жизни певицы. После перерыва длиной в 16 лет Марина выпустила новый альбом под названием «Жизнь», а затем вместе с 7Hills исполнила новый трек «Метро»
Сколько зарабатывает Марина Хлебникова
В период пандемии Марина Хлебникова признавалась, что ей приходится жить на сумму меньше 50 тысяч в месяц, при этом ее расходы сильно превышали доходы.
«Знаю, что некоторые молодые музыканты живут и на меньшую сумму, чем 50 тысяч рублей в месяц. У меня также все зависит от месяца. Большие траты у тех, у кого большая недвижимость. А если говорить в общем, то сегодня всем музыкантам непросто», — объясняла звезда 90-х.
По некоторым данным, еще до пандемии артистке платили 800 тысяч рублей за 45-минутное выступление.
Первый муж — Антон Логинов
Антон Логинов. Фото: кадр из передачи «Пусть говорят»
Марина Хлебникова не стремится афишировать подробности своей личной жизни. Ее первым мужем стал музыкант Антон Логинов. Ради певицы Антон оставил прежнюю семью. Он полностью посвятил себя «раскрутке» Марины, и вместе они доились успеха: Антон стал ее концертным директором, карьера Хлебниковой быстро пошла вверх. Они прожили вместе 10 лет. Детей у них не было.
Михаил Майданич и дочь Доминика
Марина Хлебникова с дочерью Доминикой. Фото: страница ВК Марины Хлебниковой
Во второй раз Марина Хлебникова вышла замуж за директора звукозаписывающей студии Михаила Майданича. В 1999 году семья пополнилась дочерью, которой дали имя Доминика. Однако этот брак вскоре распался: Марина стала слишком успешной, чтобы муж мог спокойно с этим смириться. Начались бурные ссоры, и певица не выдержала — развелась.
Дочь была еще очень маленькой, а помощи от бывшего мужа никакой не было, так что Марине пришлось вернуться на сцену, чтобы зарабатывать на жизнь. Впрочем, артистка ни на что не жаловалась. Дочь она вырастила самостоятельно, без посторонней помощи. Повзрослев, Доминика училась в Англии, пробовала петь в клубах и ресторанах, но предпочла музыке экономическое образование.
Страшные тайны прошлого
Марина Хлебникова спустя время после пожара. Фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»
После расставания с Майданичем и недолгого периода активных выступлений Хлебникова надолго пропала со сцены. Поговаривали о том, что она серьезно больна. Но тайна выяснилась позднее. В 2017 году, в шоу «Пусть говорят», Марина рассказала Андрею Малахову и зрителям о том, что бывший муж втянул ее в долговую яму. Он одалживал гигантские суммы денег у банков и у влиятельных людей, но отдавать не собирался.
В числе его кредиторов были такие известные личности, как, например, продюсер Иосиф Пригожин. Занимая деньги, Майданич не стеснялся использовать имя своей жены, хотя она не имела к этому никакого отношения. По некоторым данным, Майданич отсидел четыре года за мошенничество. Именно тогда Марина и исчезла с радаров. Впрочем, болезнь тоже присутствовала: ей пришлось перенести несколько операций на челюсти. Но постепенно все наладилось.
…Снова Антон Логинов
Скоро стало известно о том, что вместе с Мариной живет ее бывший муж, Антон Логинов. Певица, как выяснилось, пригласила его к себе, чтобы не оставлять одного: мужчина пережил инсульт и чувствовал себя очень плохо. По словам друзей Марины, Антон всю жизнь любил только ее.
В 2018 году Марине пришлось пережить боль и ужас потери — она нашла Антона в его комнате мертвым: мужчина покончил с собой. В оставленной записке говорилось о том, что он никого не винит. Близкие объясняли: в последнее время здоровье музыканта становилось все хуже, он страдал. Для артистки его уход стал шоком. Марина, и без того всю жизнь отличающаяся стройностью и миниатюрностью (43 кг при росте 160 см), сильно похудела, ей пришлось бороться с нервным срывом…
Пожар и тяжелые травмы
Марина Хлебникова сейчас. Фото: соцсети Марины Хлебниковой
Осенью 2021 года имя Марины Хлебниковой снова активно зазвучало в СМИ. Причиной стал пожар, случившийся в квартире артистки. Марину с тяжелыми ожогами доставили в реанимацию. Ей пришлось пройти длительное лечение, ожогами было поражено более 50% кожных покровов, пострадали глаза, легкие… Из больницы Марину Арнольдовну выписали только в январе 2022-го. Весной того же года певица пришла в студию программы «Привет, Андрей!», чтобы рассказать подробности произошедшего и поблагодарить врачей, спасших ей жизнь.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Жизнь продолжается
Марина Хлебникова, восстановив здоровье, продолжает записывать песни и выступать на концертах. В 2023 году поклонники могли видеть артистку на шоу «Сегодня вечером», посвященном юбилею известного композитора Александра Зацепина. Судя по всему, Хлебникова не собирается завершать музыкальную карьеру, и мы еще услышим песни в ее исполнении.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro