Как Алена стала певицей Варварой и зачем поселилась в деревне: жизненный путь известной исполнительницы

Красивая улыбчивая артистка не жалуется на недостаток поклонников – один из них когда-то даже подарил ей квартиру в Арабских Эмиратах.
Хотела стать модельером
Варвара в юности. Фото: соцсети
Алена Тутанова (так звучат настоящие имя и фамилия певицы) родилась 30 июля 1973 года в подмосковной Балашихе. Уже в четырехлетнем возрасте девочка удивляла и восхищала окружающих своими музыкальными способностями – она с удовольствием устраивала концерты для родных, пела и танцевала. Тогда же Алена начала осваивать игру на пианино. Ее отдали в музыкальную школу, а еще – в хореографическую студию, где она училась танцевать степ.
Старшеклассницей Алена была уверена, что станет модельером: ей нравилось придумывать интересные наряды, она хорошо шила. Но случай повернул судьбу девушки в другую сторону. Она попала на репетицию инди-рок-группы, которая репетировала в местном доме культуры. Музыканты попросили ее что-нибудь спеть – и, покоренные сильным голосом, предложили остаться у них солисткой.
Алена решила получать музыкальное образование – и поступила в академию музыки имени Гнесиных. Следующей ступенькой после получения красного диплома стал для нее ГИТИС – она выбрала отделение «артист музыкального театра».
Бэк-вокалистка Льва Лещенко
Варвара на отдыхе. Фото: соцсети
Первые шаги Алены на эстраде состоялись, когда она работала бэк-вокалисткой у Льва Лещенко. Позднее девушка решила начать сольную карьеру. Ей нужен был звучный псевдоним, и она выбрала имя Варвара – в честь своей бабушки. В 2000 году вышел ее дебютный диск, для записи которого была собрана музыкальная группа, получившая название «Варвара». Слушатели тепло приняли композиции в стиле евро-поп.
Сольная карьера
Варвара на сцене. Фото: соцсети
На радио звучали синглы Варвары «Лети на свет», «На грани», «Бабочка», «Я живая». Позднее Варвара записала несколько песен с симфоническим оркестром Швеции. Следующая пластинка – «Ближе» - включала в себя песни в нормандском стиле – Варвару всегда очень интересовали кельтские сказания и в целом фольклор Северной Европы.
Артистка участвовала в отборе для «Евровидения», но не прошла, хотя ее песня «Летала да пела» очень понравилась поклонникам. Далее последовали синглы «Грезы», «Красивая жизнь». Варвара выпустила диск «Выше любви» с медленными лирическими песнями, а в альбом «Легенды осени», на который ее вдохновили стихи Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, вошли композиции в стиле фолк.
Телешоу и другие проекты
Варвара с сыном Ярославом на шоу "Две звезды". Фото: соцсети
Варвара часто появляется в телепроектах. Зрители могли видеть ее на шоу «Универсальный артист», где она исполнила рэп. Во время Олимпиады в Сочи певица участвовала в эстафете олимпийского огня, который она несла вместе со своим мужем. Осенью 2021 года Варвара стала одной из участниц шоу «Две звезды. Отцы и дети» - с ней выступал ее старший сын, Ярослав Федосеев.
Квартира в подарок от миллионера
По данным СМИ, Варвара получает суммы от 400 тысяч рублей за концерт. На пресс-конференции «Белые ночи Санкт-Петербурга» Варвара рассказала интересную историю о влюбленном в нее миллионере, который когда-то подарил ей трехкомнатную квартиру.
«Некоторое время назад я жила в Арабских Эмиратах, работала там по контракту, но это мне не очень нравилось», - поделилась артистка.
Именно там у нее появился обеспеченный поклонник. Он не пропускал ни одного ее концерта, осыпал цветами и подарками, а потом преподнес квартиру – в надежде, что она не уедет из страны.
«Я сразу сказала, что жить там не буду, но он на это не возражал. Так и получилось: с тех пор в квартире я останавливалась всего пару раз, а все остальное время она сдается».
По словам певицы, пассивный доход от недвижимости в ОАЭ продолжает поступать ей до сих пор, и продавать квартиру она не собирается.
Семейное счастье со второй попытки
Варвара с мужем Михаилом Сусовым. Фото: соцсети
В первый раз Варвара вышла замуж совсем юной девушкой. Она родила сына Ярослава, но брак вскоре распался. Молодой матери пришлось нелегко. Нужно было зарабатывать деньги, и она вынуждена была на некоторое время уехать в Арабские Эмираты, оставив сына на родине. Лишь позднее личная жизнь артистки наладилась.
Она встретила человека, который ее полюбил и сделал счастливой, - бизнесмена Михаила Сусова. К моменту их знакомства Михаил тоже успел пережить развод, от первого брака у него остались двое сыновей – Василий и Сергей. После свадьбы они стали жить вместе с папой и его новой женой. А вскоре семья пополнилась долгожданной дочкой, которую назвали Варварой.
Крестьянское хозяйство
Свадьба дочери Варвары и Михаила Сусова. Фото: соцсети
Варвара продолжает заниматься творчеством, успевая при этом быть женой, мамой и хозяйкой. Семья живет в 500 км от Москвы, в собственном просторном доме, они разводят гусей и кур, держат коров, - словом, ведут натуральное крестьянское хозяйство. Конечно, у артистки много помощников, но в свободное от гастролей и записей время она очень любит ухаживать за животными и птицами, работать в огороде.
Варвара после концерта. Фото: соцсети
Может быть, физический труд и свежий воздух и позволяют певице сохранять превосходную внешность: в свои 50 лет она выглядит значительно моложе, при росте 180 см Варвара весит 62 кг.
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Новые проекты
Поклонники могут услышать композиции любимой артистки на концертах, посвященных музыке 80-90-х. В 2023 году в Crocus City Hall состоялось грандиозное шоу «Имена на все времена», в котором, помимо Варвары, приняли участие такие звезды, как Татьяна Буланова, Шура, группа «Лицей».
Варвара на передаче "Мой герой" с Татьяной Устиновой. Фото: соцсети
О своей жизни и творчестве Варвара подробно рассказывала на передаче Татьяны Устиновой «Мой герой». Самый «свежий» проект, в котором участвует Варвара, - музыкальное шоу «Перепой звезду!». Зрители смогли убедиться – певица по-прежнему полна энергии и творческих сил, так что, по-видимому, еще долго будет радовать поклонников новыми композициями.
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