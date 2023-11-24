Как Алена стала певицей Варварой и зачем поселилась в деревне: жизненный путь известной исполнительницы

Алена Тутанова (так звучат настоящие имя и фамилия певицы) родилась 30 июля 1973 года в подмосковной Балашихе. Уже в четырехлетнем возрасте девочка удивляла и восхищала окружающих своими музыкальными способностями – она с удовольствием устраивала концерты для родных, пела и танцевала. Тогда же Алена начала осваивать игру на пианино. Ее отдали в музыкальную школу, а еще – в хореографическую студию, где она училась танцевать степ.

Старшеклассницей Алена была уверена, что станет модельером: ей нравилось придумывать интересные наряды, она хорошо шила. Но случай повернул судьбу девушки в другую сторону. Она попала на репетицию инди-рок-группы, которая репетировала в местном доме культуры. Музыканты попросили ее что-нибудь спеть – и, покоренные сильным голосом, предложили остаться у них солисткой.

Алена решила получать музыкальное образование – и поступила в академию музыки имени Гнесиных. Следующей ступенькой после получения красного диплома стал для нее ГИТИС – она выбрала отделение «артист музыкального театра».