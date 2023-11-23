Почему Уршула Малка рассталась с Данилой Козловским: творческий путь знаменитости

Детство и юность
Актриса Уршула Магдалена Малка начала свой жизненный путь в польском городе Плоцке 31 мая 1979 года. Но детство девочка провела Остроленке, куда переехали ее родители. Помимо дочери в семье воспитывались ее старший брат и младшая сестра.
Еще в детстве родные заметили талант Уршулы. Она росла артистичным ребенком, училась в музыкальной школе и занималась акробатикой. Вопрос, куда поступать, перед девочкой не стоял. Малка поступила в театральное училище в Ольштыне, где училась у польских и российских педагогов.
Из-за дисциплины ее исключили из вуза. Девушка планировала поступить в другое учебное заведение, но не прошла по возрасту. В то время в польские актерские школы брали до 23 лет, а ей как раз исполнилось столько.
Тогда актриса решила отправиться в Россию, где с успехом прошла прослушивание в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Наставник Уршулы Лев Додин дал отличные знания и открыл актрисе путь в мир искусства.
Чтобы выучить русский язык после переезда в Санкт-Петербург, артистка целыми днями переписывала тексты, наблюдала за людьми, пыталась копировать произношение. Несмотря на то, что у нее все же остался польский акцент, даже думает Малка на русском.
Уршула Малка в спектакле «Русалочка». Фото: социальные сети
Театр
Будучи студенткой, Малка сыграла роль Гелены в знаменитой постановке «Варшавская мелодия», где ее партнером выступил Данила Козловский. Театралы сразу запомнили и полюбили актрису.
Уршула Малка и Данила Козловский в постановке «Варшавская мелодия». Фото: социальные сети
Постановка на сцене Малого драматического театра получила хороший отклик и пользовалась успехом у зрителя. За образ Гели Уршула стала номинантом на премию «Золотой софит» в категории «Лучшая женская роль», но не смогла получить победу.
В 2007 году произошел взлет театральной карьеры Уршулы. Актриса окончила вуз и была принята в труппу. Зрители ждали каждого появления Малки. Ее героини по пьесам Андерсена и Шекспира не могли оставить равнодушными никого.
Уршула Малка и коллектив труппы Малого Драматического Театра в Верколе. Фото: социальные сети
Часто талантливая любимица принимала участие в экспериментальных спектаклях. Одна из пьес «Фаза зеркала» Аси Волошиной ставилась в отеле, где в каждом номере для зрителей выступали разные актрисы. Монолог Уршулы получился проникновенным, потому что был написан специально для нее.
В 2020 году вышел спектакль «Каштанка» по Антону Чехову. Тут также в качестве основной локации также был выбран отель. Актриса стала инициатором постановки и сыграла в ней главную роль.
В театре «Цехъ» состоялась премьера спектакля-терапии «За белым кроликом», сюжет которого основан на реальных событиях. Уршула появилась на сцене вместе с Сергеем Азеевым, Анной Кочетковой и Ольгой Мирошниковой.
Актриса Уршула Малка в спектакле «Дом Бернарды Альбы». Фото: социальные сети
Кино
В 2014 году популярная среди театралов актриса появилась в кино. Малка снялась в эпизоде исторической драмы «Григорий Р.», посвященной Григорию Распутину. Ее коллегами по проекту стали Владимир Машков и Екатерина Климова. Позже полька исполнила роль Анжелики фон Геринг в картине «Под электрическими облаками»,которая создавалась союзом кинематографистов из Польши, Украины и России. В 2015 году за роль в военной драме «Фронт» актриса была отмечена главной наградой конкурса «Телевизионные игровые фильмы».
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Настала очередь главной роли. Ею стал образ Софии, посвятившей всю себя воспитанию сына, в драме «Блуждающие». В 2020 году Уршула участвовала в работе над сериалом «Грозный» о жизни русского царя Ивана IV, где перевоплотилась в Магдалену. Компанию по съемкам ей составили Александр Яценко, Сергей Маковецкий и Константин Крюков.
Уршула Малка читает пьесу «Рыдания» в проекте «Стены». Фото: социальные сети
Брак с Данилой Козловским
Большинство узнали об актрисе, которая блистала преимущественно на театральных подмостках, после ее бракосочетания с Данилой Козловским.
Как это бывает зачастую, свои чувства на сцене пара перенесла в реальную жизнь. Хотя поговаривали, что таким образом актер хотел забыться после разрыва с Лизой Боярской.
Уршула была почти на 5 лет Данилы. Они изначально понимали, что отношения станут сложными, но решили попробовать построить любовь. Через три года в их любовной истории была поставлена точка.
Уршула Малка в отношениях с Данилой Козловским. Фото: социальные сети
Позже Малка призналась журналистам, что сохранить брак не получилось, потому что муж был постоянно на работе, редко появлялся дома, и они мало виделись, почти не общались.
После расставания пара еще некоторое время продолжила совместную работу, но вскоре у Уршулы появился новый партнер. Полька смогла сохранить с Козловским дружеские отношения. Так, актер даже познакомил бывшую возлюбленную с новой избранницей - Юлией Снигирь.
В 2022 году актриса снова появилась на публике с Данилой - она прогуливалась с экс-супругом по Патриаршим прудам в Москве. Журналистам удалось их сфотографировать, но Козловский запретил публиковать фото. Причину встречи никто из знаменитостей не прокомментировал.
Уршула Малка, Данила Козловский с поклонниками. Фото: социальные сети
Уршула Малка сейчас
В настоящее время актриса практически все время уделяет работе в театре. В 2022 году на сцене Малого драматического театра она сыграла в спектаклях «Наш класс» и «Муму». В репертуаре осталась и «Варшавская мелодия».
Помимо актерской деятельности, Уршула пробовала себя в дубляже. Она озвучивала Кристину в фильме «Эффект колибри», где эту роль сыграла Агата Бузек.
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Актриса театра и кино Уршула Малка. Фото: социальные сети