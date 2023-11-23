Почему Уршула Малка рассталась с Данилой Козловским: творческий путь знаменитости

Детство и юность

Актриса Уршула Магдалена Малка начала свой жизненный путь в польском городе Плоцке 31 мая 1979 года. Но детство девочка провела Остроленке, куда переехали ее родители. Помимо дочери в семье воспитывались ее старший брат и младшая сестра.

Еще в детстве родные заметили талант Уршулы. Она росла артистичным ребенком, училась в музыкальной школе и занималась акробатикой. Вопрос, куда поступать, перед девочкой не стоял. Малка поступила в театральное училище в Ольштыне, где училась у польских и российских педагогов.

Из-за дисциплины ее исключили из вуза. Девушка планировала поступить в другое учебное заведение, но не прошла по возрасту. В то время в польские актерские школы брали до 23 лет, а ей как раз исполнилось столько.

Тогда актриса решила отправиться в Россию, где с успехом прошла прослушивание в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Наставник Уршулы Лев Додин дал отличные знания и открыл актрисе путь в мир искусства.

Чтобы выучить русский язык после переезда в Санкт-Петербург, артистка целыми днями переписывала тексты, наблюдала за людьми, пыталась копировать произношение. Несмотря на то, что у нее все же остался польский акцент, даже думает Малка на русском.