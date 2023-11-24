Разводы, дети, богатые поклонники: как сложились судьбы актеров сериала «Не родись красивой»

Сериал о скромной некрасивой девушке Кате Пушкаревой вышел на экраны осенью 2005 года. По некоторым данным, продюсеры собираются снять продолжение популярной саги. Это известие всколыхнуло интерес к давней истории. Зрители хотят знать – как сегодня живут актеры, воплотившие на экране главные роли сериала?
Нелли Уварова – Катя Пушкарева
Фото: кадр из сериала «Не родись красивой»
«Катя Пушкарева» дважды была замужем. В 2005 она стала женой режиссера Сергея Пикалова – это он снял «Не родись красивой». Однако спустя 4 года брак распался, не выдержав испытания славой. Нелли Уварова тяжело переживала разрыв, заглушая боль работой в кино и на театральной сцене.
Нелли Уварова. Фото: кадр из передачи "Судьба человека"
В 2011 году поклонники были удивлены, узнав о рождении у актрисы дочери по имени Ия. Оказалось, что Нелли вышла замуж за актера Александра Гришина. В 2016-м семья пополнилась мальчиком – супруги назвали сына Игнатием.
Юлия Такшина – Вика Клочкова
Юлия Такшина с сыном. Фото: соцсети
Яркая, дерзкая и самоуверенная секретарша Вика сразу привлекла к себе внимание зрителей. Во время съемок сериала между Юлией Такшиной и Григорием Антипенко разгорелся роман. На протяжении 6 лет длился их гражданский брак. За это время у пары родились сыновья Иван и Федор. В 2012 году Юлия и Григорий расстались. В 2020-м появились слухи о том, что у Такшиной есть богатый поклонник, - их видели вместе с Черногории. Называли имя предпринимателя Вячеслава Реднева. Впрочем, сама актриса объяснила, что с Вячеславом они – просто друзья.
Григорий Антипенко – Андрей Жданов
Григорий Антипенко. Фото: соцсети
До встречи с Юлией Такшиной актер успел пережить развод – от первого брака у него остался сын Александр. После расставания Антипенко и Такшина сохранили хорошие отношения. В 2014 году стало известно о новых отношениях Григория – с актрисой Татьяной Арнтгольц. Они жили вместе, Антипенко сумел завоевать доверие дочери Татьяны.
Но через некоторое время пара рассталась. В 2019 году появились известия о том, что Григорий Антипенко в четвертый раз стал отцом – у него родился сын Афанасий. Актер признался, что женился, но рассказывать о супруге не стал.
Ольга Ломоносова – Кира Воропаева
Ольга Ломоносова. Фото: соцсети
Ольга Ломоносова исполнила в сериале роль невесты Жданова. Когда-то актриса заключила брак с москвичом – отчасти из-за прописки. Но уже через полгода совместной жизни они поняли, что пара из них не получилась, и расстались. Вторым мужем (гражданским) Ломоносовой стал актер Павел Сафонов. У пары – трое детей: дочери Варвара и Александра и сын Федор.
Петр Красилов – Роман Малиновский
Петр Красилов. Фото: соцсети
Романа Малиновского, лучшего друга Андрея Жданова и неудержимого бабника, сыграл Петр Красилов. Правда, в жизни актер – вовсе не бабник. Два года он находился в фактическом браке с актрисой Натальей Селивановой, у них родился сын Иван. А потом Красилов ушел к Ирине Шебеко – зрители запомнили актрису по роли модели Валерии Изотовой в сериале «Не родись красивой». В 2005 году они стали мужем и женой. Ирина родила дочь Сашу. А в 2021-м поклонники неожиданно узнали о расставании этой пары.
Юлия Куварзина – Таня Пончева
Юлия Куварзина. Фото: соцсети
На момент съемок сериала у Юлии был роман с коллегой по театру – Алексеем Аптовцевым. Их знакомство произошло еще в 90-х, но в то время актер был женат, у него было трое детей, так что их отношения не выходили за рамки дружеских. Однако в 1999 году Аптовцев развелся, и через полгода сделал Юле романтичное признание, написав о своих чувствах у нее под окном.
Девять лет влюбленные прожили, не расписываясь, у них родилась дочь Лиза. Свадьбу они сыграли только в 2008-м. А через 5 лет развелись. По информации СМИ, в настоящее время Куварзина не связана никакими отношениями. Зато в карьере актриса вполне успешна. «Не родись красивой» стал для нее настоящим трамплином – Куварзину заметили и стали приглашать в другие фильмы. Так она появилась в проектах «Воронины», «Дворик», «Точка кипения» и других заметных сериалах.
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Илья Любимов – Александр Воропаев
Илья Любимов. Кадр из фильма "Неадекватные люди 2"
Роль старшего брата Киры, Александра Воропаева, который мечтал «прибрать к рукам» фирму Андрея Жданова, удалась Илье Любимову на славу: зрители поверили и в его хищническую натуру, и в то, что он не может спокойно пройти мимо любой женщины.
А вот в жизни Илья Любимов – совсем другой: он очень верующий человек, верный семьянин. Его избранницей стала актриса Екатерина Вилкова. Они познакомились в 2010 году, спустя год поженились и обвенчались в храме. У Ильи и Екатерины двое детей – дочь Павла и сын Петр, и они не скрывают, что счастливы вместе.