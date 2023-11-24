Разводы, дети, богатые поклонники: как сложились судьбы актеров сериала «Не родись красивой»

На момент съемок сериала у Юлии был роман с коллегой по театру – Алексеем Аптовцевым. Их знакомство произошло еще в 90-х, но в то время актер был женат, у него было трое детей, так что их отношения не выходили за рамки дружеских. Однако в 1999 году Аптовцев развелся, и через полгода сделал Юле романтичное признание, написав о своих чувствах у нее под окном.

Девять лет влюбленные прожили, не расписываясь, у них родилась дочь Лиза. Свадьбу они сыграли только в 2008-м. А через 5 лет развелись. По информации СМИ, в настоящее время Куварзина не связана никакими отношениями. Зато в карьере актриса вполне успешна. «Не родись красивой» стал для нее настоящим трамплином – Куварзину заметили и стали приглашать в другие фильмы. Так она появилась в проектах «Воронины», «Дворик», «Точка кипения» и других заметных сериалах.

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Илья Любимов – Александр Воропаев