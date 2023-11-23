Поклонники осудили беременную Костенко за количество фотосессий: что жена Тарасова ответила своим обидчикам

Дмитрий Тарасов известен не только своими достижениями в футболе, но и громким разводом с Ольгой Бузовой. После этого брака спортсмен женился на модели Анастасии Костенко. Они сыграли пышную свадьбу и даже обвенчались.

Избранница подарила футболисту троих детей: дочек Милану и Иву, а также сына Алексея. Недавно пара поделилась радостным событием: они ждут четвертого ребенка. В октябре пара провела гендер-пати, на котором объявила, что у них будет еще один сын.