Поклонники осудили беременную Костенко за количество фотосессий: что жена Тарасова ответила своим обидчикам

Дмитрий Тарасов известен не только своими достижениями в футболе, но и громким разводом с Ольгой Бузовой. После этого брака спортсмен женился на модели Анастасии Костенко. Они сыграли пышную свадьбу и даже обвенчались.
Избранница подарила футболисту троих детей: дочек Милану и Иву, а также сына Алексея. Недавно пара поделилась радостным событием: они ждут четвертого ребенка. В октябре пара провела гендер-пати, на котором объявила, что у них будет еще один сын.
Теперь жена футболиста наслаждается своим интересным положением. Она стала регулярно устраивать фотосессии. Примечательно, что Анастасия не боится дерзких образов.
На одной из съемок модель была в черном мини-платье с цепочкой-поясом. Она держала руками животик. В одном стиле с ней был одет Тарасов. Вообще, пара не боится экспериментировать с образами и выбирать темные тона.
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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: соцсети
Также Костенко не устояла и устроила семейную фотосессию. Она облачилась в молочный спортивный костюм. В таких же нарядах были ее муж, дочки и сын.
«Если и есть рай на земле, то это однозначно семья! Все начинается с семьи. Сначала ты рождаешься в одной, а потом создаешь другую. В чем-то идентичную или противоположную той, в какой вырос», – отметила модель.
Уже тогда она столкнулась с колкостями и хейтом в комментариях к посту. Ее критиковали за смелые наряды.
22 ноября Анастасия выложила новые кадры, на которых уже позировала в черном вечернем платье в пол с белым бантом. Она подчеркнула выпирающий живот.
«27 недель, III триместр. Темп сумасшедший, особенно когда это не первая беременность. Я не знаю, как я буду все успевать, но совет Маргарет Митчел - лучший для этого случая. "Я не буду думать об этом сейчас, я подумаю об этом завтра!"» – написала жена футболиста.
На этот раз хейтеры попытались задеть ее, смеясь над тем, сколько фотосессий устроила Костенко. Но она не стала молчать и многим ответила на упреки и выпады в ее адрес.
«Кроме фотосессий еще чем-нибудь занимаетесь?» – спросила с издевкой bykhovtsevaelena87.
«Вам интересны мои финансы, так? Ну не переживайте так, декларации подаю во время, заполняю правильно (есть бухгалтер), плачу во время налоги и не прохожу для пособий из-за сверх превышения требуемых условий для их получения, то бишь, работа имеется, доход прекрасный, чего и вам желаю. "Выберите дело по душе, и никогда не придется работать!"» – ответила ей модель.
«Токсикоза еще нет на эти бесконечные фотосессии?» – уточнила другая подписчица elenna_alenna89.
«А у вас на ехидные комменты еще нет токсикоза?» – сказала Анастасия.
«А рот всегда открыт?» – написала mishchenko_alionka.
«А деликатность всегда мимо вас проходила?» – заявила в ответ модель.
«Ну раз вы публичная личность, нужно принимать, потому что не каждому это дано, публиковать свою жизнь на обозрение. Вы красивая девушка, прекрасная семья, но это видимо ваша фишка, не знаю», – парировала mishchenko_alionka.
«Я не должна принимать невоспитанность и отсутствие такта, а так же позволять переступать границы. Никто не должен, никогда и ни при каких обстоятельствах», – пояснила свою позицию Костенко.
К слову, жене Тарасова приходится отбиваться от злопыхателей с самого начала их отношений. Долгое время ее называли разлучницей. А недавно Бузова подтвердила, что футболист с ней развелся, так как закрутил роман с Анастасией. Однако она узнала об этом позже.
Анастасия Костенко с детьми. Фото: соцсети