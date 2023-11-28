Стендапер, актер, ведущий и писатель: как Кевин Харт стал суперзвездным комиком

Ранняя жизнь и карьера

Харт родился 6 июля 1979 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. Младший из двух мальчиков, Харт воспитывался своей матерью Нэнси, которая взяла на себя роль родителя-одиночки.

На протяжении большей части детства Харта его отец, Генри Харт, то сидел в тюрьме, то выходил из нее и редко появлялся поблизости. В качестве механизма преодоления трудностей юный Харт нашел юмор, чтобы побороть боль своего детства. С тех пор Генри привел в порядок свою жизнь, и отец с сыном воссоединились.

Опыт тех трудных лет позже послужит источником для юмора Харта.

«Шутки, - сказал он о своем стендапе, - исходят из реального опыта».

В детстве Харт был одержим стендап-комедией и комиками в целом, и он назвал Криса Такера и ДжейБи Смува важными фигурами, оказавшими на него влияние.

После окончания средней школы Харт переехал в Нью-Йорк, а позже в Броктон, штат Массачусетс. Но именно в его родном городе Филадельфии, во время работы продавцом обуви, карьера стендапера Харта начала расцветать.

Начало было трудным. Какое-то время Харт выступал во множестве небольших комедийных клубов, работая под сценическим псевдонимом Lil'Kev the Bastard. Немногие видели Харта, а те, кто видел, не находили его таким уж забавным.

«Я пытался быть кем угодно», - однажды сказал он. «Я был так сбит с толку. Я не знал, что делать».

Под руководством Кита Робинсона, который стал наставником молодого комика, Харт начал выступать под своим собственным именем и создавать материал, основанный на реальном жизненном опыте. В конце концов последовал успех. Выиграв несколько любительских стендап-выступлений, он начал регулярно выступать в клубах по всей стране.