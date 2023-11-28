Стендапер, актер, ведущий и писатель: как Кевин Харт стал суперзвездным комиком

Кто такой Кевин Харт?
Кевин Харт начал работать стендап-комиком вскоре после окончания средней школы, в конечном итоге перейдя в более крупные клубы Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. В 2009 году он выпустил свой первый стендап-альбом I'm a Grown Little Man.
Его турне 2011 года «Смех над моей болью» (также название последующего документального фильма) собрало 15 миллионов долларов, и с тех пор Харт добился большого успеха в Голливуде, появившись в таких комедиях, как «Думай как мужчина», «Что случилось прошлой ночью», «Крепись!», «Полтора шпиона» и двух полнометражных фильмах о Джуманджи. В 2017 году комик выпустил свои искренние, смешные и вдохновляющие мемуары о выживании, успехе и важности веры в себя.
Кевин Харт на Bookcon со своей новой книгой «Я не могу это придумать», 4 июня 2017 г. — Нью-Йорк, США — Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера
Харт родился 6 июля 1979 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. Младший из двух мальчиков, Харт воспитывался своей матерью Нэнси, которая взяла на себя роль родителя-одиночки.
На протяжении большей части детства Харта его отец, Генри Харт, то сидел в тюрьме, то выходил из нее и редко появлялся поблизости. В качестве механизма преодоления трудностей юный Харт нашел юмор, чтобы побороть боль своего детства. С тех пор Генри привел в порядок свою жизнь, и отец с сыном воссоединились.
Опыт тех трудных лет позже послужит источником для юмора Харта.
«Шутки, - сказал он о своем стендапе, - исходят из реального опыта».
В детстве Харт был одержим стендап-комедией и комиками в целом, и он назвал Криса Такера и ДжейБи Смува важными фигурами, оказавшими на него влияние.
После окончания средней школы Харт переехал в Нью-Йорк, а позже в Броктон, штат Массачусетс. Но именно в его родном городе Филадельфии, во время работы продавцом обуви, карьера стендапера Харта начала расцветать.
Начало было трудным. Какое-то время Харт выступал во множестве небольших комедийных клубов, работая под сценическим псевдонимом Lil'Kev the Bastard. Немногие видели Харта, а те, кто видел, не находили его таким уж забавным.
«Я пытался быть кем угодно», - однажды сказал он. «Я был так сбит с толку. Я не знал, что делать».
Под руководством Кита Робинсона, который стал наставником молодого комика, Харт начал выступать под своим собственным именем и создавать материал, основанный на реальном жизненном опыте. В конце концов последовал успех. Выиграв несколько любительских стендап-выступлений, он начал регулярно выступать в клубах по всей стране.
Фото: Кевин Харт на постере к/ф «Джуманджи: Зов джунглей»
Альбомы и туры
Комедию Харта сравнивали с четырьмя «Королями комедии», вобравшими в себя элементы Стива Харви, Седрика Конферансье, Д.Л. Хьюли и Берни Мака.
Когда стендап-карьера Харта начала набирать обороты, ABC вручила молодому комику его собственный ситком «Большой дом».
Харт сыграл в сериале самого себя, успешного молодого человека, который вынужден покинуть свой дом на Гавайях и переехать к каким-то дальним родственникам в Филадельфии после того, как попал в ловушку растраты. Однако диковинная сюжетная линия так и не нашла отклика у зрителей, и шоу было отменено всего после шести серий.
«Я взрослый маленький человек», «Серьезно смешно»
Харт быстро пришел в себя. В 2006 году он выпустил свой первый стендап-альбом «Я взрослый маленький человек», который еще больше укрепил его статус одного из лучших молодых комедийных исполнителей. Его второй альбом, «Серьезно смешно», выпущенный четыре года спустя, оказался еще масштабнее.
«Смех над моей болью», «Позволь мне объяснить», «Что теперь?»
Однако именно тур Laugh at My Pain 2011 года, позже ставший документальным фильмом о концерте, превратил Харта в полноценную звезду. Как следует из названия, Харт глубоко погрузился в свою личную историю в поисках материала, начиная со смерти своей матери от рака и заканчивая странным поведением своих родственников.
Его повторяющаяся фраза «Хорошо, хорошо, хорошо» быстро стала любимой фразой среди зрителей. В общей сложности «Смех над моей болью» побывал в 90 городах и собрал в прокате 15 миллионов долларов, что сделало его одним из самых успешных комедийных туров года.
Продолжая успех фильма «Смех над моей болью», Харт также выпустил киноверсии своих стендап-шоу «Позволь мне объяснить» (2013) и «Что теперь?» (2016).
Фото: Кевин Харт на постере документального комедийного фильма «Кевин Харт: Смех над моей болью» (2011)
«Бумажные солдаты» - «Совместная поездка»
Карьера Харта охватывала различный список фильмов, включая «Бумажных солдатов» (2002), «Сорокалетний девственник» (2004), «Улетный транспорт» (2004), «Знакомство с Факерами 2» (2010) и «Немножко женаты» (2011). Ко времени выхода фильма «Совместная поездка» (2013), комедии о приятелях-копах с Айс Кьюб, которая породила продолжение в 2015 году, Харт был одним из ведущих комедийных актеров на большом экране.
Кевин Харт и Айс Кьюб. Фото: кадр из к/ф «Совместная поездка» (2013)
«Что случилось прошлой ночью» - «Джуманджи»
После романтической комедии «Что случилось прошлой ночью» (2014) Харт лидировал в фильме «Шафер напрокат» (2015) и снялся вместе с Уиллом Ферреллом в фильме «Крепись!» (2015) и с Дуэйном Джонсоном в «Полтора шпиона» (2016). Затем он присоединился к Джонсону, Джеку Блэку и Карен Гиллан в приключенческом боевике «Джуманджи: Зов джунглей» (2017), позже квартет воссоединился для фильма «Джуманджи: Новый уровень» 2019 года.
Уилл Феррелл и Кевин Харт в «Крепись!» (2015) Фото: Global Look Press
«Тайная жизнь домашних животных», «1+1: Голливудская история»
Актер также предложил свой голос в проектах анимационного кино, включая «Тайную жизнь домашних животных» (2016) и «Капитан Подштанник: первый эпический фильм» (2017). Затем он снялся вместе с Тиффани Хэддиш в ошеломляющей комедии «Вечерняя школа» (2018), прежде чем заслужил лучшие отзывы благодаря своей первой роли в драме вместе с Брайаном Крэнстоном в фильме 2019 года «1+1: Голливудская история».
Кевин Харт и Брайан Крэнстон. Фото: кадр к/ф «1+1: Голливудская история» (2018)
Выступления на телевидении
Телевидение тоже хорошо отнеслось к Харту: в 2012 году он был ведущим премии MTV Music Awards, и примерно в то же время он получил повторяющуюся роль в комедии ABC «Американская семейка». Он также появился в таких сериалах, как «Настоящие голливудские мужья» и «Трудоголики». В 2015 году Харт был ведущим программы Comedy Central «Прожарка Джастина Бибера».
В конце 2018 года комик также принял приглашение провести церемонию вручения премии «Оскар», хотя вскоре после этого он отказался от этой роли из-за шума, вызванного гомофобными комментариями, сделанными ранее в его карьере.
Кевин Харт. Фото: кадр из серила «Настоящие голливудские мужья» (2013)
Автомобильная авария
Ранним утром 1 сентября 2019 года Харт попал в автомобильную аварию в Калабасасе, Калифорния. Согласно сообщениям, комик был пассажиром в своей Plymouth Barracuda 1970 года выпуска, когда водитель, Джаред Блэк, не справился с управлением на печально известном коварном шоссе Малхолланд, отправив машину с дороги на насыпь. Оба были доставлены в близлежащие больницы для лечения, причем Харту потребовалась срочная операция на спине.
Комик появился на публике впервые после аварии в конце октября, когда его заметили в ресторане Беверли-Хиллз с Jay-Z и другими друзьями. На следующей неделе он опубликовал в социальной сети видео своих реабилитационных упражнений, которое включало размышления о том, как изменился его взгляд на жизнь.
Жена и семья
Харт женился на комике Торри Харт в 2003 году. У пары, которая сейчас разведена, двое детей, Хевен Ли и Хендрикс. В 2014 году Харт обручился с моделью Энико Пэрриш и через два года женился на ней. В 2017 году у пары родился сын Кензо Каш. Вскоре после рождения сына Харт признался, что изменил Пэрриш. В сентябре 2020 года у Харта и Пэрриш родилась дочь Каори Май.
Кевин Харт с женой Энико Пэрриш и детьми Хевен Харт, Хендриксом Хартом и Кензо Кашем Хартом на премьере фильма «Тайная жизнь домашних животных 2». Лос-Анджелес, 02.06.2019 – Фото: Global Look Press