Неприязнь к Румянцевой, взбалмошный характер и творческий застой после активных 50-х: чем известен актер Николай Рыбников

Биография артиста
Николай Рыбников — один из самых ярких советских актеров периода «оттепели». Его герои — добродушные и ироничные «соседские парни», образы, хорошо знакомые каждому советскому зрителю. Песни из кинофильмов с Рыбниковым напевала вся страна, а в кассы кинотеатров выстраивались многочасовые очереди. Несмотря на повальную любовь зрителя, жизнь актера в большом кинематографе практически прекратилась уже в начале 70-х.
Тяжелое детство будущего актера
Биография Николая Николаевича началась в Борисоглебске (Воронежская область), где он родился 13 декабря 1930 года. Его отец, которого тоже звали Николаем Николаевичем, был актером, играл на сцене Борисоглебского драматического театра, а мать Клавдия Александровна занималась домашним хозяйством. В семье Рыбниковых воспитывались двое детей — у Николая был брат Вячеслав.
С началом Великой Отечественной войны Рыбников-старший ушел на фронт, а мать забрала сыновей и переехала в Сталинград (современный Волгоград) к сестре, посчитав, что там будет безопасно. С фронта им пришла новость о гибели отца. Вскоре после получения трагического известия скончалась и Клавдия Александровна, а детям на время кровопролитных боев пришлось убегать из города. Рыбников вспоминал, что эвакуация шла спешно, а сам он с братом чудом выбрался из горящего города вплавь по реке, цепляясь за чужие лодки.
Коля Рыбников в детстве. Фото: соцсети
После войны Николай вернулся в Сталинград. Во время учебы в школе он активно участвовал в самодеятельности и даже входил во вспомогательный состав местного драматического театра. Но после выпуска пошел учиться в медицинский институт. Через два года, окончательно поняв, что медицина не для него, 18-летний студент бросил институт и отправился в Москву за мечтой.
Во ВГИК с первой попытки
Он поступил во ВГИК с первой попытки. Преподаватели говорили, что Рыбников был человеком с большим темпераментом, что соответствовало Стрельцу, его огненному знаку зодиака. Ему всегда доставались самые трудные персонажи. Он исполнял роли шекспировских Ромео и Гамлета, пушкинских Бенкендорфа и Дон Гуана. Блестящая игра не раз спасала Рыбникова от отчисления из института за неудачные розыгрыши, связанные с пародированием голосов известных личностей.
Один из таких случаев чуть не сломал ему жизнь. Голосом Юрия Левитана Николай, сидя в шкафу и настроив микрофон на вещание по институтской радиосвязи, известил о сезонном снижении цен. Тогда происшествие спустили на тормозах, но из ВУЗа Рыбникова исключили. Спустя некоторое время он был восстановлен в рядах будущих актеров, а розыгрыш впоследствии был взят за основу сюжета фильма Петра Тодоровского «Какая чудная игра».
Молодой актер Рыбников. Фото: соцсети
Первые кинороли и окончание ВУЗа
Окончив ВГИК в 1953-м, Рыбников стал играть в Театре-студии киноактера.
Артист всегда любил экспериментировать с персонажами, на сцене он исполнил множество разных ролей. Ему довелось играть Клочкова в постановке рассказа Антона Чехова «Анюта», Нагульного в «Поднятой целине», Кошевого в «Тихом Доне» и других.
Николай Николаевич начал появляться на экранах в начале 50-х. Первые фильмы с его участием не имели популярности. Актерский талант он показал в 1954 году в фильме Александра Алова и Владимира Наумова «Тревожная молодость», сыграв Котьку Григоренко. В роли актер был немногословен и сдержан, скуп на эмоции. О его работе положительно отозвались критики.
Полностью актерский потенциал Рыбников раскрыл в киноленте «Весна на Заречной улице», поставленной Феликсом Миронером и Марленом Хуциевым. Артист появился на экране в роли передовика-сталевара — этот образ стал настоящим символом времени.
Николай Рыбников в кино. Фото: кадр из фильма «Весна на заречной улице» (1956)
«Весна на Заречной улице», которую посмотрело более 30 млн зрителей, стала одной из самых популярных картин 50-х. В ленте Николай Николаевич проявил себя и как певец, исполнив песню «Когда весна придет, не знаю» — она также получила всенародную любовь и была обязательной к исполнению на домашних застольях.
Следующая картина с участием Рыбникова, «Высота», подарила советским зрителям еще один шлягер — «Марш монтажников». Работой в этой картине актер вновь подтвердил, что «чудесно играет обаятельного, смышленого рабочего паренька с тонким чувством юмора, активным отношением ко всему, что его окружает». Это обаяние затмевало непритязательность сюжета и слабость драматургической композиции, причем не только для советских зрителей — производственная драма получила главную премию на МКФ в Карловых Варах и золотую медаль на Московском МКФ.
Коллеги по съемочной площадке отмечали, что работал Николай Николаевич всегда самоотверженно. Во время съемок в фильме «Высота» ему нужно было спускаться по железному тросу, а у него не оказалось перчаток. После отснятого первого дубля актер стоял на нижней площадке с окровавленными ладонями.
А играя бригадира Илью Ковригина в культовой кинокомедии «Девчата», Рыбникову приходилось со всей съемочной группой и артистами работать в невыносимых условиях. Часть сцен снималась на Северном Урале при температуре -45 °С, а съемки финала проходили летом в Ялте, где исполнителям приходилось терпеть в тулупах жару.
Надежда Румянцева и Николай Рыбников. Фото: кадр из фильма «Девчата» (1962)
Коллеги отмечали, что в жизни актер заметно отличался от своих общительных и веселых героев — был сдержан, имел ограниченный круг друзей. Сам Николай Николаевич небезосновательно считал себя звездой, поэтому отношения на съемочной площадке «Девчат» складывались у него далеко не со всеми. Рыбникову не нравилось играть с Румянцевой, которая, по его мнению, не соответствовала своей роли. Кроме того, он хотел, чтобы Анфису сыграла его жена, но переубедить режиссера не удалось.
Уже в конце 70-х — начале 80-х годов актера приглашали сниматься в кино все реже, в основном на эпизодические роли. Он набрал лишний вес, что негативно отразилось на внешности, да и рабочий типаж оказался неактуальным — новыми героями кино стали интеллектуалы. Самой известной работой Рыбникова того периода стала роль в ленте «Выйти замуж за капитана» — читатели «Советского экрана» назвали его лучшим исполнителем эпизода в 1986-м.
Последней работой в фильмографии артиста стала лента «Изыди!», которая вышла на экраны в 1991 году, уже после смерти Рыбникова.
Николай Рыбников в фильме «Высота». Фото: кадр из фильма «Высота» (1957)
Личная жизнь
Рыбников оказался однолюбом. В его личной жизни была только одна женщина — Алла Ларионова. Николай Николаевич познакомился с ней в ранней молодости, в годы учебы во ВГИКе. Он был безответно влюблен в начинающую актрису. Однажды даже решил повеситься, но, к счастью, рядом оказался его друг. Узнав о попытке суицида, один из преподавателей пристыдил Рыбникова, сказав, что настоящий мужчина не пойдет на такое и что любимую нужно завоевывать. После этого случая Николай начал вести себя по-другому.
Он ухаживал за Ларионовой несколько лет, а она встречалась с другими мужчинами. Среди них был и актер Иван Переверзев, от которого девушка забеременела. Но избранник не торопился звать артистку под венец. Тогда подруга Аллы с ее подачи сообщила Николаю «невзначай», что та свободна. Рыбников не заставил себя ждать. Он сделал любимой предложение, а 2 января 1957 года они подали заявление в ЗАГС.
Пара расписалась в Минске — исполнитель приехал в столицу БССР, где снималась Алла, на новогодние праздники и уговорил работниц загса расписать их за один день и без свидетелей. Это было несложно: дворец бракосочетания стоял напротив кинотеатра, на котором красовалась огромная афиша с портретом актера.
Николай Рыбников и Алла Ларионова. Фото: соцсети
Вскоре у Аллы родилась дочь от Переверзева, которую назвали Аленой. Рыбников признал ее своей и любил как родную. Но он мечтал о собственном ребенке, и через четыре года супруга родила дочь Арину. Дети знаменитой пары не стали связывать жизнь с актерской карьерой, не подарили Алена и Арина родителям и внуков.
Несмотря на то что у Николая Николаевича даже в старости сохранялся вспыльчивый и ревнивый характер, он преданно любил жену и заботился о ней. Артист не позволял ей усомниться в своей верности. В браке супруги прожили 33 года, до самой смерти актера.
Друзья пары вспоминают, каким хлебосольным был дом Рыбникова и Ларионовой. Николай Николаевич мастерски делал засолки, а Алла Дмитриевна готовила отменный борщ и грибную икру.
Рыбников со своими дочками. Фото: соцсети
Смерть актера
В 1980-е Николай Николаевич вел жизнь советского пенсионера, его редко узнавали поклонники. Некоторое время у него были вредные привычки. которые подорвали здоровье артиста. Однако в итоге он бросил употреблять спиртное и курить. Все свободное время отдыхал на даче, выращивал и консервировал овощи. Последний раз он закатал помидоры и решил открыть их в ноябре. Но, к сожалению, не дожил до этого.
22 октября 1990 года, Рыбников, вернувшись из бани, выпил алкоголь и лег спать. Причиной смерти стал сердечный приступ — актер скончался во сне, не успев дожить до 60-летия всего полтора месяца. Начинались тяжелые времена, поэтому помощь в похоронах спонсоров — почитателей творчества артиста — оказалась для семьи не лишней. Меценаты организовали сбор средств на установку памятника Рыбникову с его фото, выполненным в виде кадра кинематографической пленки.
Народного артиста РСФСР похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Рядом с Николаем Николаевичем лежит прах его жены, которая ушла из жизни спустя десять лет.
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