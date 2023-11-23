Неприязнь к Румянцевой, взбалмошный характер и творческий застой после активных 50-х: чем известен актер Николай Рыбников

Биография артиста

Николай Рыбников — один из самых ярких советских актеров периода «оттепели». Его герои — добродушные и ироничные «соседские парни», образы, хорошо знакомые каждому советскому зрителю. Песни из кинофильмов с Рыбниковым напевала вся страна, а в кассы кинотеатров выстраивались многочасовые очереди. Несмотря на повальную любовь зрителя, жизнь актера в большом кинематографе практически прекратилась уже в начале 70-х.

Тяжелое детство будущего актера

Биография Николая Николаевича началась в Борисоглебске (Воронежская область), где он родился 13 декабря 1930 года. Его отец, которого тоже звали Николаем Николаевичем, был актером, играл на сцене Борисоглебского драматического театра, а мать Клавдия Александровна занималась домашним хозяйством. В семье Рыбниковых воспитывались двое детей — у Николая был брат Вячеслав.

С началом Великой Отечественной войны Рыбников-старший ушел на фронт, а мать забрала сыновей и переехала в Сталинград (современный Волгоград) к сестре, посчитав, что там будет безопасно. С фронта им пришла новость о гибели отца. Вскоре после получения трагического известия скончалась и Клавдия Александровна, а детям на время кровопролитных боев пришлось убегать из города. Рыбников вспоминал, что эвакуация шла спешно, а сам он с братом чудом выбрался из горящего города вплавь по реке, цепляясь за чужие лодки.