«Дно, а не папа!»: Тиграна Салибекова из «Дома-2» осудили в Сети после поздравления сына Баграта с пятилетием

Двадцать второго ноября день рождения у младшего из трех сыновей Юлии и Тиграна Салибековых. Баграту исполнилось пять лет. Папа мальчика Тигран Салибеков отметил это событие, разместив в микроблоге серию снимков с сыном Багратом и сообщив всем о том, что его наследнику уже пять лет.

«Не перетрудился жизнь дарить?»

«Сегодня у моего младшего сына Багратика день рождения! Ему исполнилось 5 лет. Очень сильно люблю», — написал Тигран Салибеков.

Однако подписчики не стали поздравлять Тиграна с днем рождения сына. Они отчитали Салибекова, назвав его, мягко говоря, плохим отцом.