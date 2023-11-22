«Дно, а не папа!»: Тиграна Салибекова из «Дома-2» осудили в Сети после поздравления сына Баграта с пятилетием

Двадцать второго ноября день рождения у младшего из трех сыновей Юлии и Тиграна Салибековых. Баграту исполнилось пять лет. Папа мальчика Тигран Салибеков отметил это событие, разместив в микроблоге серию снимков с сыном Багратом и сообщив всем о том, что его наследнику уже пять лет.
«Не перетрудился жизнь дарить?»
«Сегодня у моего младшего сына Багратика день рождения! Ему исполнилось 5 лет. Очень сильно люблю», — написал Тигран Салибеков.
Однако подписчики не стали поздравлять Тиграна с днем рождения сына. Они отчитали Салибекова, назвав его, мягко говоря, плохим отцом.
Тигран Салибеков с сыном Багратом. Фото: соцсети
«Такая любовь проснулась! Почему, интересно, не вспомнил про любовь к сыну, когда отбирал квартиру. Дно, а не папа», — высказалась пользовательница с ником 022mariam.
«Отнесите лично ему подарок, скорее всего, сын ждет вас. А пост тут он не увидит», — резонно заметила amina290715.
«Только не надо с собой брать Викулю, ядовитая очень, предложила даже позвать Юлю на свадьбу, показать какая она любимая воочию. Гнать надо ее, да поздно, влип», — резюмировала пользовательница под ником idaniiaagzamova.
Один из подписчиков заметил, что Тигран подарил Баграту жизнь, но его мигом поставили на место.
«О, да! Не перетрудился жизнь дарить? Громкие слова, а что на деле?» — поинтересовалась mari556455.
«Для чего этот пост тут. Надо брать звонить и поздравлять, гулять на празднике с ребенком», — дала совет пользовательница ksycha233by.
Одна за всех
Праздник для сына Баграта с размахом, конечно же, организовала мама мальчика — Юлия Салибекова. Она уже успела показать, как утром вместе со старшими сыновьями Роланом и Эльдаром поздравила малыша с днем рождения дома и вручила ему подарок.
Сын Юлии и Тиграна Салибековых Баграт. Фото: соцсети
«С днем рождения, любимый самый младший малыш Баграт Салибеков. Пусть все в твоей жизни складывается наилучшим образом! Будь здоровым, счастливым, веселым, а мы будем рядом и будем тебя любить», — написала в микроблоге Юлия Салибекова.
Юлия Салибекова уточнила, что сегодня день рождения Баграта отмечали в узком семейном кругу. Но будет еще и большой праздник. Он намечен на ближайший выходной день.
Юлия Салибекова уже второй год одна растит троих сыновей Ролана, Эльдара и Баграта, которых родила в браке с Тиграном Салибековым. Пара развелась. Папа сразу же пошел на «Дом-2» в поисках личного счастья, а Юлия осталась дома воспитывать мальчишек, которым стала и мамой, и папой.
Вместо помощи своей бывшей семье Тигран Салибеков чинит Юлии всевозможные препоны. Так, он много месяцев судился с ней из-за квартиры, которая была приобретена для младшего сына Баграта. После развода Тигран Салибеков остался без дохода и недвижимости и заявил свои права на имущество, приобретенное в браке.
Юлия Салибекова и трое ее сыновей. Фото: соцсети
Юлия Салибекова не простила Тиграну его неспособность красиво выйти из игры.
Не так давно Тигран Салибеков предпринял попытку увидеться с сыном Багратом, для чего пришел в детский сад к малышу. Правда, не один, а со своей избранницей Викой Лысковец. В это же время в детском саду была и Юлия Салибекова. Между бывшими супругами произошла потасовка на глазах у маленького Баграта. Провокация Тиграну Салибекову удалось. Потом было что обсудить на Лобном.
Свадьба как попытка примирения
36-летний Тигран Салибеков вот-вот вступит во второй брак, а через несколько месяцев вновь станет папой. Избранница Тиграна Салибекова, Вика Лысковец, которой нет еще и 23 лет, беременна. Невеста Тиграна явно переживает из-за того, что тот не общается с детьми. Как и многие, причину бед будущего мужа она видит в его бывшей жене. Вика Лысковец пошла на нестандартный шаг. Она пригласила на свадьбу Юлию Салибекову, вероятно, полагая, что это положит начало ее дружбе с экс-супругой Тиграна Салибекова и позволит наладить отношения.
Те, кто знают Юлию Салибекову, над Викой Лысковец откровенно смеются.
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