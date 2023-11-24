Один из величайших талантов американского кино: актер и человек Роберт Редфорд

Кто такой Роберт Редфорд?
Роберт Редфорд, родившийся 18 августа 1936 года в Санта-Монике, Калифорния, зарекомендовал себя как один из величайших талантов американского кино, сыграв главные роли в таких классических фильмах, как «Стинг», «Бутч Кэссиди» и «Сандэнс Кид», «Кандидат» и «Какими мы были».
Редфорд также помог основать кинофестиваль «Сандэнс», который превратился в одно из самых престижных мероприятий киноиндустрии и большое благо для независимых кинематографистов. Актер также успешно продвинулся в продюсировании и режиссуре, выиграв премию «Оскар» за фильм «Обыкновенные люди» и получив награды как за режиссуру, так и за лучшую картину за викторину.
Роберт Редфорд получает премию «Оскар» за фильм «Обыкновенные люди». Фото: соцсети
Ранняя жизнь
Актер и режиссер Роберт Редфорд, родившийся как Чарльз Роберт Редфорд – младший 18 августа 1936 года в многокультурном районе Санта-Моники, Калифорния, зарекомендовал себя как один из величайших талантов американского кино. Он чувствует себя как дома как за кулисами, так и перед камерами. В дополнение к своей собственной карьере Редфорд помог продвинуть других в своей области с помощью Института Сандэнс и связанного с ним кинофестиваля.
Отец Редфорда был разносчиком молока, который позже работал бухгалтером нефтяной компании, в то время как его общительная мать питала страсть к литературе и фильмам. Пойдя вслед за своим дядей, Редфорд в юности преуспел в спорте, бегал на беговой дорожке, играл в теннис и футбол, а также вел бурную романтическую жизнь. Однако на других аренах, по словам Редфорда, он терпел неудачу.
Роберт Редфорд в молодости. Фото: соцсети
«На самом деле, я терпел неудачу во всем, что пробовал. Я работал разносчиком коробок в супермаркете, и меня уволили. Затем мой отец снова устроил меня на работу в компанию Standard Oil», — объяснил он журналу Success в 1980 году.
Редфорд сказал, что у него также было несколько стычек с законом за кражу колпаков и проникновение на территорию других людей, чтобы пользоваться их бассейнами.
В 1954 году Редфорд окончил среднюю школу Ван Найса. Но его мать умерла в 1955 году от сепсиса, и глубоко скорбящий Редфорд чувствовал себя эмоционально потерянным.
Жизнь за границей
Редфорд получил бейсбольную стипендию в Университете Колорадо, но там он не проявил себя как спортсмен. Вместо этого «я напился в кампусе и свалил еще до того, как смог приступить к работе», — сказал он журналу People в интервью 1998 года. В некоторых сообщениях говорится, что он бросил учебу, в то время как другие утверждают, что Редфорда исключили из университета. В любом случае, вскоре он решил переехать в Европу и стать художником.
Пребывание за границей открыло глаза молодому Редфорду, который жил жизнью богемы и узнавал об искусстве, культуре и международных делах. Общение Редфорда со студентами в Париже оказалось очень важным.
«Мы все жили своего рода сообща, и я столкнулся с политическим вызовом. Я понятия не имел, — сказал он в статье 2007 года в New Statesman. — Они задавали мне вопросы — шла алжирская война, в то время она была очень масштабной во Франции, это был конец 1950-х годов — я был унижен. Мне было стыдно за то, что я мало что знал о политике своей страны. Когда я вернулся в Америку полтора года спустя, я был гораздо больше сосредоточен на своей стране в культурном и политическом плане».
Роберт Редфорд. Фото: соцсети
Начало карьеры
После возвращения в Соединенные Штаты Редфорд познакомился с Лолой Ван Вагенен в Лос-Анджелесе. Пара поженилась в 1958 году и жила в Нью-Йорке, вскоре родив своего первенца.
Роберт Редфорд и Лал Ван Вагенен. Фото: соцсети
Редфорд учился сначала в Институте Пратта, а затем в Американской академии драматических искусств, переключившись с дизайна на актерское мастерство. Затем в 1959 году он и его жена пережили ужасную потерю, когда пятимесячный сын пары Скотт умер от синдрома внезапной детской смерти.
Опустошенный Редфорд, которого не воспитывали так, чтобы он открыто выражал эмоциональную травму, полностью посвятил себя актерскому мастерству и начал свою карьеру в театре. Впервые он появился на Бродвее в комедии 1959 года «Высокая история», за которой позже в том же году последовало «Самое высокое дерево». Он получил значительную роль в драме 1960 года «Маленькая луна Албана» с Джули Харрис, а затем снялся вместе с Конрадом Дженисом в другой юмористической ленте 1961 года — «Воскресенье в парке».
Но, возможно, его самый большой прорыв произошел в 1963 году с главной ролью в фильме Нила Саймона «Босиком в парке» режиссера Майка Николса. В романтической комедии Редфорд сыграл Пола Брэттера, новобрачного адвоката, который вместе со своей женой Кори (Элизабет Эшли) основывает дом в Гринвич-Виллидж.
«Сандэнс Кид» и «Какими мы были»
Какое-то время Редфорд много работал на телевидении и дебютировал на большом экране в 1962 году в фильме «Военная охота». Тем не менее карьера актера в кино по-настоящему началась только в 1967 году, когда он повторил свою сценическую роль Пола в экранизации «Босиком в парке» вмест с Джейн Фонда.
Джейн Фонда и Роберт Редфорд в фильме «Босиком в парке». Фото: кадр из фильма 1967 года
Затем Редфорд сыграл культовую роль в вестерне 1969 года «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид». В фильме он сыграл преступника, известного как Сандэнс Кид, в то время как его коллега Пол Ньюман сыграл Бутча Кэссиди. На экране они показали себя динамичным дуэтом и завязали прочную дружбу, а фильм получил коммерческий успех.
Редфорд не из тех, кого можно назвать «симпатичным мальчиком», и он весьма разборчив в тоне своих проектов, он искал более сложные варианты и избегал злоупотреблять своей сексуальной привлекательностью. Он снялся в спортивной драме «Гонщик по скоростному спуску» и вестерне «Скажи им, что мальчик Вилли здесь», вышедших на экраны в 1969 году. Другим важным фильмом для Редфорда стала политическая драма 1972 года «Кандидат» — мрачный, сатирический взгляд на предвыборную кампанию.
Роберт Редфорд в фильме «Кандидат» 1972 года. Фото: кадр из фильма
По мере того как его карьера процветала, Редфорд искал убежища от голливудской сцены. Он купил землю в штате Юта в 1960-х годах и продолжал увеличивать свои владения там на протяжении многих лет. Любовь к земле побудила его активно участвовать в природоохранных мероприятиях. В 1970-х годах Редфорду даже угрожали смертью за его попытки остановить определенные события в Юте.
У Редфорда был знаменательный 1973 год с двумя популярными фильмами — «Такими, какими мы были» и «Жало». В фильме Сидни Поллака «Какими мы были» Редфорд снялся напротив Барбры Стрейзанд в драме, рассказывающей о взлетах и падениях отношений одной пары.
Роберт Редфорд и Барбара Стрейзанд в фильме «Какими мы были» 1974 года. Фото: Global Look Press
Для «Стинга» Редфорд снова объединил усилия с Ньюманом, чтобы сыграть мошенников в Чикаго 1930-х годов. За этот фильм Редфорд получил свою первую номинацию на премию «Оскар».
Роберт Редфорд и Пол Ньюман в фильме 1973 года «Стинг». Фото: Global Look Press
В середине десятилетия актер сыграл главную роль с Миа Фэрроу в экранизации «Великого Гэтсби» 1974 года, а затем объединился с Фэй Данауэй в триллере ЦРУ 1975 года «Три дня Кондора», также режиссером которого был Поллак. Редфорд вернулся к политической жизни и добился очередного успеха с фильмом 1976 года «Вся президентская рать». Он и Дастин Хоффман сыграли репортеров Боба Вудворда и Карла Бернштейна в нашумевшей драме об уотергейтском скандале.
Роберт Редфорд и Дастин Хоффман в фильме 1976 года «Вся президентская рать». Фото: Global Look Press
Оскар за «Обыкновенных людей»
В фильме 1980-х «Обыкновенные люди» Редфорд показал, что он больше, чем кумир кино, показав душераздирающий взгляд на семью, раздираемую потерей и горем. Фильм стал его режиссерским дебютом, в нем снялись Мэри Тайлер Мур, Дональд Сазерленд и Тимоти Хаттон. Драма принесла Редфорду его первую премию — Оскар» — за лучшую режиссуру.
Примерно в это же время Редфорд помог основать Институт Сандэнс, созданный для помощи и поддержки независимых кинематографистов посредством семинаров и других средств. Кинофестиваль «Сандэнс» (ранее основанный под другим названием) затем стал смежной платформой для просмотра и продвижения инди-работ, следовательно, позиционировался как краеугольный камень индустрии на протяжении десятилетий.
Постер фильма «Обыкновенные люди» 1980 года
В 1980-х годах Редфорд выбрал лишь несколько актерских ролей. Он снялся в бейсбольной драме «Естественность» (1984) с Робертом Дювалем и Гленном Клоуз, а также в романтическом фильме «Из Африки» (1985) с Мэрил Стрип.
Роберт Редфорд и Мерил Стрип в фильме «Из Африки». Фото: кадр из фильма 1985 года
Снова работая за камерой, Редфорд снял фильм «Война на бобовом поле Милагро» (1988) с Рубеном Блейдсом и Соней Брага в главных ролях. Фильм демонстрирует группу местных фермеров, борющихся против крупного проекта развития в их районе.
Редфорд заслужил высокие оценки за свою сельскую семейную драму «Сквозь нее течет река» (1992), в которой снялись Брэд Питт и Том Скерритт. Два года спустя он исследовал реальную коррупцию игровых шоу 1950-х годов в Quiz Show, снова заслужив высокую оценку за свою работу и еще две номинации на «Оскар» в категориях «Режиссура» и «Лучший фильм». Позже Редфорд стал тройной угрозой в 1998 году в фильме «Заклинатель лошадей», работая режиссером, продюсером и звездой проекта.
Он также снялся в паре громких актерских ролей в фильме «Непристойное предложение» (1993), ставшем хитом, и журналистской драме «Близко к сердцу» (1996), в последнем из которых Мишель Пфайффер сыграла одну из главных ролей.
Постер фильма 1996 года «Близко к сердцу» с Мишель Пфайффер
Играет Дэна Разера в «Истине»
В последние годы Редфорд стал избирательно подходить к своей работе в кино. После выхода в 2000 году фильма «Легенда о Бэггере Вэнсе» он снялся в 2007 году в политической драме «Львы для ягнят» с Томом Крузом и Стрип, которая оказалась коммерческим разочарованием и разочаровала критиков.
Его следующая режиссерская работа «Заговорщик» вышла на экраны в 2011 году и посвящена суду над Мэри Сурратт, единственной женщиной, обвиняемой в убийстве президента Авраама Линкольна. В следующем году Редфорд снялся в фильме «Грязные игры» с Шайей Лабеф и Джули Кристи в главных ролях. Триллер рассказывает историю радикала 1960-х годов, который жил в подполье и был обнаружен репортером.
Роберт Редфорд в фильме «Грязные игры» 2012 года. Фото: кадр из фильма
Редфорд сыграл впечатляющую роль на большом экране в 2013 году в фильме «Все потеряно», сыграв моряка, оказавшегося в ужасных, угрожающих жизни обстоятельствах. После того, как в 2014 году он сыграл одну из главных ролей в фильме Marvel Comics «Капитан Америка: зимний солдат», он отправился в другое приключение в экранизации романа Билла Брайсона «Прогулка в лесу». В следующем году Редфорд сыграл журналиста из реального мира Дэна Разера в фильме «Правда», посвященном противоречивому освещению в «60 минутах» военной службы Джорджа У. Буша.
Редфорд получил множество наград и почестей. Он заслужил свое место в истории кино не только своими собственными художественными достижениями, но и теми возможностями, которые он предоставлял другим для продвижения их работ. Академия кинематографических искусств и наук признала его вклад в киноискусство в 2001 году почетной наградой за то, что он служит «источником вдохновения для независимых и новаторских кинематографистов во всем мире».
В 2016 году президент Барак Обама наградил Редфорда президентской медалью Свободы.
Личная жизнь
В настоящее время Редфорд женат на Сибилле Сеггарс, немецкой художнице. Пара поженилась в 2009 году в Гамбурге, прожив вместе с середины 1990-х годов. Его первый брак с женой Лолой распался в 1985 году, и у них родилось четверо детей — дочери Шона и Эми и сыновья Скотт и Джейми.
Выход на пенсию
6 августа 2018 года Редфорд объявил, что его главная роль в грядущей криминальной комедии «Старик и пистолет» завершит его долгую и выдающуюся актерскую карьеру.
Роберт Редфорд в роли Форреста Такера в фильме «Старик и пистолет». Фото: Global Look Press