Один из величайших талантов американского кино: актер и человек Роберт Редфорд

«На самом деле, я терпел неудачу во всем, что пробовал. Я работал разносчиком коробок в супермаркете, и меня уволили. Затем мой отец снова устроил меня на работу в компанию Standard Oil», — объяснил он журналу Success в 1980 году.

Редфорд сказал, что у него также было несколько стычек с законом за кражу колпаков и проникновение на территорию других людей, чтобы пользоваться их бассейнами.

В 1954 году Редфорд окончил среднюю школу Ван Найса. Но его мать умерла в 1955 году от сепсиса, и глубоко скорбящий Редфорд чувствовал себя эмоционально потерянным.

Жизнь за границей

Редфорд получил бейсбольную стипендию в Университете Колорадо, но там он не проявил себя как спортсмен. Вместо этого «я напился в кампусе и свалил еще до того, как смог приступить к работе», — сказал он журналу People в интервью 1998 года. В некоторых сообщениях говорится, что он бросил учебу, в то время как другие утверждают, что Редфорда исключили из университета. В любом случае, вскоре он решил переехать в Европу и стать художником.

Пребывание за границей открыло глаза молодому Редфорду, который жил жизнью богемы и узнавал об искусстве, культуре и международных делах. Общение Редфорда со студентами в Париже оказалось очень важным.