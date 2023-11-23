Неудачный брак, слухи о романе с Мордюковой, блистательный образ на сцене: биография певца Юлиана

Биография певца
Сейчас харизматичного и загадочного Юлиана, некогда популярного артиста российской эстрады, не часто встретишь на телеэкранах или концертах. Но это вовсе не значит, что он забыт или далек от шоу-бизнеса. Исполнитель продолжает записывать новые хиты, а также руководить созданной им интернет-радиостанцией.
Необычное имя и пророчества
Для многих будет большим удивлением, но Юлиан — это не придуманный сценический псевдоним, а реальное имя, которым мальчика нарекли при рождении 15 августа 1973 года. Фамилия певца — Васин. Судя по происхождению родителей, Юлиан по национальности русский.
Семейная легенда гласит, что, когда у матери будущего исполнителя начались схватки, по телевизору как раз готовилась к демонстрации сцена с родами радистки Кэт из киноленты о Максе Отто фон Штирлице. А имя ребенок получил в честь создателя книги о советском разведчике.
Юлик в детстве. Фото: соцсети
В тот момент, как мальчик появился на свет, за окном якобы прекратилась гроза и вышло солнце. Медсестры сошлись в пророческом мнении, что младенцу, захлебнувшемуся в крике, предстоит стать либо певцом, либо оратором. Петь Юлик научился еще в 5-летнем возрасте, ориентируясь на мать — музыкального педагога.
Когда приходили гости, неизменно устраивались домашние концерты, но это не помешало мальчику мечтать о профессиях мусорщика и доктора.
В дальнейшем увлечение музыкой переросло в настоящую страсть: окончив 8-й класс досрочно, юноша собрался в ГИТИС. Такое решение поначалу со стороны отца-авиаинженера Виктора вызвало неоднозначную реакцию: поступление равнялось чуду, количество человек на место было огромным. Но сыну повезло: из 1300 претендентов он попал в список из 13 зачисленных.
Уже на втором году учебы талантливый парень стал обладателем главной награды международного вокального конкурса. А при выпуске из вуза он в первый раз за всю его историю получил сразу два диплома по двум специальностям — как артист эстрады и режиссер эстрадных и массовых представлений.
Юлиан в юности за книгой. Фото: соцсети
У артиста также есть любимая младшая сестра Яна, которой, как писали СМИ, он в 2010 году сделал шикарный подарок к личному празднику — 3-комнатную квартиру в Турции. Девушка, кстати, вслед за братом тоже окончила среднее учебное заведение экстерном.
Творческий дебют молодого певца
Творческая биография артиста развивалась стремительно. Дебютное сольное выступление Юлиана пришлось на столичный Театр эстрады в 1993-м, сразу покорился и ГКЗ «Россия», где в течение последующих лет его концерты являлись неотъемлемой частью. Именно Юлиану выпала честь в молодом возрасте исполнять гимн Москвы.
Его репертуар пополняли песни «Ах ты, ворон», «Старый клен», «Я тебя читаю». Поклонники раскупали кассеты и диски с первыми альбомами звезды «День рождения», «Разбей на счастье сердце мне», «Люби меня», «Ты танцуешь, я пою».
Визитная карточка артиста — «Русский вальс».
К слову, в свое время певцу приписывали далеко не дружескую близость с Нонной Мордюковой. Однако, как заявлял мужчина, актриса относилась к нему как к сыну, а он называл ее второй матерью. Вышедший на экраны в 2018-м фильм, посвященный ее памяти, вызвал у Юлиана приступ праведного гнева. Юлиана также называли другом Людмилой Зыкиной. Вместе с великой Зыкиной певец исполнил композицию «Мать и сын». Артистка трепетно относилась к музыканту и даже вышила ему собственноручно картину.
Юлиан в начале своей карьеры. Фото: соцсети
Позднее Юлиан стал активно выступать в паре с певицей Анастасией (Минцковской). Совместные концерты проходили при аншлагах. Публика тепло принимала дуэты «Давай поговорим», «Хочу найти», «Будь со мной», «Дорогая моя, дорогой». Еще одна исполнительница, с которой Юлиан записал «совместку», — Любаша Их трек получил название «Оттолкнемся — притянемся».
Юлиану не привыкать делать что-то впервые. Так, 1999-м он стал первым заслуженным артистом, который получил такое высокое звание за рекордно короткое количество времени сценической деятельности. Сюда же относятся и его благотворительные концерты в горячих точках Чеченской Республики для мирных жителей.
На то, что певец в свое время пропал из медиапространства, обратили внимание поклонники. Стали распространяться слухи о том, что артист умер. Но сам исполнитель относится к таким разговорам с юмором. Он намеренно не пробивается на телеканалы и открыто говорит о кабальных условиях, с которыми соглашаются все звезды, мелькающие на экранах.
В августе 2018-го вышел сингл «Пообещайте мне любовь», в октябре — «Жду ответной любви». Среди программ, в которых сегодня участвует певец, числятся телешоу «Привет, Андрей!», «Звезды сошлись» и «Пусть говорят».
В 2019 году исполнилось 30 лет его профессиональной деятельности, и артист представил на суд публике юбилейную программу. Помимо сольного творчества, Юлиан не забывает и о собственной радиостанции Julian Radio.
Юлиан с Александрой Пахмутовой. Фото: соцсети
Личная жизнь исполнителя
Личная жизнь Юлиана — тема обсуждаемая. Статный и привлекательный музыкант (рост 190 см, вес около 90 кг) всегда вызывал интерес у противоположного пола. Помимо романов, приписываемых ему со знаменитыми артистками и коллегами по цеху.
В интервью к своему 45-летию в 2018 году артист сообщил, что у него есть любимая девушка. В «Прямом эфире» стало известно, что это певица Анастасия. Детей у пары не было, но певец обещал сообщить, если что-то в этом плане изменится.
Позднее в эфире передачи Андрея Малахова артисты объявили о предстоящем бракосочетании, но едва не поссорились из-за появления видео, компрометирующего Анастасию. В какой-то момент будущие супруги даже разъехались, но вскоре поняли, что не могут друг без друга.
В конце марта 2019 года Юлиан и Анастасия поженились. К браку пара шла долгие годы: близкие отношения связывали артистов на протяжении 25 лет. Но руки и сердца Анастасии Юлиан добился не сразу: до этого певица 7 раз была замужем.
Свадьба Анастасии и Юлиана. Фото: соцсети
На свадьбе присутствовали многие звезды шоу-бизнеса. Церемония бракосочетания прошла в старинном особняке на территории ВДНХ. Жених был в черном смокинге и лаковых туфлях, невеста предпочла платье темных тонов с цветочным рисунком. После торжества, которое продолжилось в ресторане с видом на Кремль, молодожены и их гости отправились в студию «Останкино», на передачу «Прямой эфир» Андрея Малахова.
В апреле 2020 года Юлиан сделал официальное заявление о разводе с Анастасией. Певец отказался комментировать ситуацию, но предположил, что сделает это позднее. На момент карантина по причине пандемии коронавирусной инфекции пара разъехалась. Неожиданным препятствием для расторжения брака стало закрытие всех столичных судов.
Заминка оказалась временной — в июне мужчина продемонстрировал в соцсетях свидетельство о разводе с комментарием: «Обнулился!». Позже стали всплывать скандальные подробности расставания артистов. Официальной версией служило то, что Анастасия так и не смогла подарить возлюбленному ребенку. Сама Анастасия не приемлет суррогатное материнство или ЭКО, однако согласилась прибегнуть к последнему, что, к сожалению, окончилось печально.
Юлиан и Нонна Мордюкова. Фото: соцсети
Певец после своего громкого развода никак не хотел комментировать слухи о романе с Ангелиной Вовк. Поводом для появления такой информации стало то, что телеведущая сообщила прессе о наличии у нее молодого поклонника, а после Юлиан и Вовк были замечены в одной компании.
Юлиан сейчас
В конце 2021 года Юлиан принял участие в шоу «Загугли звезду», где развеял слухи относительно своей персоны. Одной из волнующих аудиторию тем оказались его взаимоотношения с Людмилой Зыкиной, а также о ее бриллиантах. Здесь исполнитель дал четко понять, что самым главным богатством звезды был ее голос. А еще вспомнил о картине, вышитой собственноручно Зыкиной и подаренной ему на день рождения.
Певец целует Ангелину Вовк. Фото: соцсети
К слову, эта же тема стала предметом разговора в передаче «Секрет на миллион», вышедшей в июне 2022 года. В разговоре с Лерой Кудрявцевой поучаствовала и бывшая жена артиста Анастасия. Как оказалось, они продолжили дружеские отношения, оба считали брак большой ошибкой. В интервью Юлиан поделился историей своего стремительного похудения.
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