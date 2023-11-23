Неудачный брак, слухи о романе с Мордюковой, блистательный образ на сцене: биография певца Юлиана

Биография певца

Сейчас харизматичного и загадочного Юлиана, некогда популярного артиста российской эстрады, не часто встретишь на телеэкранах или концертах. Но это вовсе не значит, что он забыт или далек от шоу-бизнеса. Исполнитель продолжает записывать новые хиты, а также руководить созданной им интернет-радиостанцией.

Необычное имя и пророчества

Для многих будет большим удивлением, но Юлиан — это не придуманный сценический псевдоним, а реальное имя, которым мальчика нарекли при рождении 15 августа 1973 года. Фамилия певца — Васин. Судя по происхождению родителей, Юлиан по национальности русский.

Семейная легенда гласит, что, когда у матери будущего исполнителя начались схватки, по телевизору как раз готовилась к демонстрации сцена с родами радистки Кэт из киноленты о Максе Отто фон Штирлице. А имя ребенок получил в честь создателя книги о советском разведчике.