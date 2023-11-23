Одна из лучших восходящих звезд Голливуда или серенькая мышка? Кто такая Анна Кендрик

Кто такая Анна Кендрик?
Анна Кендрик — американская актриса, получившая номинацию на премию «Тони» за работу в бродвейском мюзикле «Высшее общество» в 1998 году. Дебютировав на киноэкране в 2003 году в фильме «Лагерь», она попала в центр внимания благодаря подростковому блокбастеру «Сумерки» 2008 года, прежде чем стать звездой другой — «Идеальный голос» — в 2012 году. Известная в основном своими комедийными ролями, Кендрик также снялась в фильмах «Мне бы в небо», «Чем дальше в лес...» и «Простая просьба».
Ранняя жизнь
Анна Кук Кендрик родилась 9 августа 1985 года в Портленде, штат Мэн. Многообещающая молодая актриса, она начала свою профессиональную карьеру еще в подростковом возрасте, получив главную роль в бродвейском возрождении «Высшего общества» 1998 года, которое привело к номинации на премию «Тони» и «Драма Деск».
Анна Кендрик в фильме «Высшее общество». Фото: кадр из фильма 1988 года
«Лагерь», «Гранит науки»
Кендрик дебютировала в кино в 2003 году в фильме «Лагерь», который рассказывает о злоключениях автора песен, работающего в летнем музыкальном театре для молодежи. В независимой комедии 2007 года о совершеннолетии «Гранит науки» актриса сыграла популярную девушку и опытную спорщицу, которая заманивает заикающегося мальчика присоединиться к команде по дебатам. У нее также был шанс продемонстрировать свои вокальные таланты на телевидении, появившись в музыкальной драме «Вива Лафлин», которая длилась всего несколько серий.
Анна Кендрик в фильме «Лагерь». Фото: кадр из фильма 2003 года
Франшиза «Сумерки»
Благодаря роли второго плана в фильме «Сумерки» (2008) Кендрик стал частью международной сенсации, вызванной экранизацией подростковых романов Стефани Майер о вампирах на большом экране.
Она сыграла подругу Беллы (Кристен Стюарт) - девушки, которая влюбляется в вампира по имени Эдвард (Роберт Паттинсон). Повторив свою роль, Кендрик появилась в сиквелах «Новолуние» (2009), «Затмение» (2010) и «Рассвет, часть 1» (2011).
Анна Кендрик в фильме «Сумерки». Фото: кадр из фильма 2008 года
«Мне бы в небо»
Перейдя к более зрелым ролям, Кендрик сыграла Натали, молодую бизнесвумен, в 2009 году в фильме «Мне бы в небо» (2009). Фильм рассказывает о путешествии по пересеченной местности, предпринятом Натали и Райаном (его играет Джордж Клуни), специалистом по кадрам, которого нанимают компании для увольнения неугодных сотрудников.
Райан настаивает, что его работа требует личного общения, в то время как Натали настаивает, что работу можно выполнять с помощью видеоконференции через компьютер. Они путешествуют вместе, чтобы Райан мог показать Натали особенности увольнения сотрудников.
За свою работу над фильмом Кендрик получила номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Ее коллега по фильму, Вера Фармига, которая играет любовницу Клуни, также была номинирована в той же категории.
Анна Кендрик и Джордж Клуни в фильме «Мне бы в небо». Фото: Global Look Press
«Скотт Пилигрим против всех», «Жизнь прекрасна»
Затем Кендрик появилась в 2010 году в фэнтезийной комедии «Скотт Пилигрим против всех» с Майклом Сера и комедийно-драматической ленте «Жизнь прекрасна» с Джозефом Гордоном-Левиттом и Сетом Рогеном.
В напряженный 2012 год она снялась вместе с Чейсом Кроуфордом в роли пары, ожидающей первенца, в романтической комедии «Чего ждать, когда ждешь ребенка» и сыграла второстепенную роль в триллере «Грязные игры» с Шайей Лабеф и Робертом Редфордом.
Анна Кендрик и Чейс Кроуфорд в фильме «Чего ждать, когда ждешь ребенка». Фото: Global Look Press
«Идеальный голос» и продолжения
Также в 2012 году Кендрик добилась неожиданного успеха с фильмом «Идеальный голос». В музыкальной комедии актриса сыграла главную роль Беки Митчелл, первокурсницы колледжа, которая ведет женскую группу a cappella the Barden Bellas на национальный чемпионат.
Наряду с продюсированием одного из самых кассовых хитов в ее карьере, фильм послужил демонстрацией голоса Кендрик: ее версия песни Cups (When I'm Gone) попала в топ-10 Billboard Hot 100.
Анна Кендрик в роли Беки и Скайлар Астин в роли Джесси в фильме «Идеальный голос» 2012 года. Фото: Global Look Press
Кендрик и несколько коллег по фильму, включая Ребел Уилсон, Бриттани Сноу и Анну Кэмп, вернулись на съемочную площадку «Идеальный голос - 2» (2015) и «Идеальный голос - 3» (2017).
«Чем дальше в лес...»
В 2014 году Кендрик получила заметную роль в другом мюзикле на большом экране, сыграв Золушку вместе с Крисом Пайном, Эмили Блант, Мэрил Стрип и Джеймсом Корденом в фильме «Чем дальше в лес...». В том же году она также появилась в инди-драме «Торт» с Дженнифер Энистон и присоединилась к Райану Рейнольдсу в комедии ужасов «Голоса».
Анна Кендрик в роли Золушки в фильме «Чем дальше в лес...». Фото: Global Look Press
«Тролли», «Простая просьба»
После главной роли вместе с Сэмом Рокуэллом в боевике «Мой парень - киллер» (2015), занятая актриса внесла свой вклад во множество фильмов в 2016 году, включая «Расплата», «Холлеры», «Охота на работу» и мультфильм «Тролли».
Свадебная комедия «Столик 19» (2017) не произвела впечатления на критиков, но Кендрик добилась большего успеха благодаря своей роли в паре с Блейк Лайвли в комедийном триллере Пола Фейга «Простая просьба» 2018 года. В следующем году она снялась в сатирическом фильме ФБР «Наступит день», а затем присоединилась к Биллу Хейдеру в рождественской комедии «Николь».
Анна Кендрик и Блейк Лайвли в фильме «Простая просьба». Фото: кадр из фильма 2018 года
«Кукла», «Личная жизнь»
В дополнение к пересмотру озвучки Поппи в мировом турне Trolls, Кендрик изучила новые проекты, представив два шоу в 2020 году. В апреле она начала сниматься в комедийном сериале Quibi «Кукла», основанном на реальных отношениях между телевизионными продюсерами Коди Хеллером и Дэном Хармоном.
В следующем месяце она помогла запустить канал HBO Max с антологическим сериалом «Личная жизнь», который рассказывает о перипетиях романтических похождений ее героини.
Анна Кендрик в сериале 2020 года «Кукла». Фото: кадр из фильма
Социальные сети, книги и личная жизнь
Помимо впечатляющего списка ролей на экране, Кендрик известна своими веселыми и откровенными комментариями в социальных сетях, где у нее более 7 миллионов подписчиков.
Актриса продемонстрировала свой юмор и рассказала о своем детстве, тревогах и трудностях в Голливуде в своих мемуарах 2016 года «Ломкий маленький никто».
С 2014 года Кендрик состоит в отношениях с британским кинематографистом Беном Ричардсоном.
Анна Кендрик и Бен Ричардсон. Фото: соцсети