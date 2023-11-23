Одна из лучших восходящих звезд Голливуда или серенькая мышка? Кто такая Анна Кендрик

Кто такая Анна Кендрик?

Анна Кендрик — американская актриса, получившая номинацию на премию «Тони» за работу в бродвейском мюзикле «Высшее общество» в 1998 году. Дебютировав на киноэкране в 2003 году в фильме «Лагерь», она попала в центр внимания благодаря подростковому блокбастеру «Сумерки» 2008 года, прежде чем стать звездой другой — «Идеальный голос» — в 2012 году. Известная в основном своими комедийными ролями, Кендрик также снялась в фильмах «Мне бы в небо», «Чем дальше в лес...» и «Простая просьба».

Ранняя жизнь

Анна Кук Кендрик родилась 9 августа 1985 года в Портленде, штат Мэн. Многообещающая молодая актриса, она начала свою профессиональную карьеру еще в подростковом возрасте, получив главную роль в бродвейском возрождении «Высшего общества» 1998 года, которое привело к номинации на премию «Тони» и «Драма Деск».