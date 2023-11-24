Из ловеласа «Дома-2» в примерного семьянина: как Андрей Черкасов попал на телепроект, с кем строил любовь на шоу и куда пропал сегодня

Андрей Черкасов родился 6 февраля 1982 года в городе Белово Кемеровской области в семье военного и секретаря. В детстве он носил фамилию отца Самодуровский, но считал ее неблагозвучной, и когда стало возможно, поменял ее на девичью мамину и стал Черкасовым.
Маленький Андрей Черкасов. Фото: соцсети А.Черкасова
Семья переехала в Москву, здесь единственный сын отправился по стопам отца и поступил в Военный университет Минобороны. В звании лейтенанта после вуза он отправился служить в ВДВ, и здесь познакомился с Александром Гобозовым, работавшим в клубе культуры. Именно он позовет товарища на реалии-шоу «Дом-2», когда сам станет его участником.
Андрей Черкасов служил в ВДВ. Фото: соцсети А.Черкасова
«Дом-2»
Черкасов уволился со службы и отправился на «Дом-2» в 2007 году. Изначально он заявил о симпатии к Ольге Агибаловой и пытался строить с ней отношения. Но когда на «поляне» появилась младшая сестра Оли, Маргарита, которой едва исполнилось 17, он переключился на нее.
Андрей Черкасов с Александром Гобозовым на "Доме-2". Фото: соцсети А.Черкасова
Правда, официально стать участницей проекта Рита смогла только после 18-летия. И когда пришла на проект, предпочла Андрею Евгения Кузина. Оставшись за бортом, Черкасов крутил романы с Дарьей Пынзарь (на тот момент – Черных), Евгенией Феофилактовой, другими участницами. И прослыл ловеласом проекта за свое непостоянство.
Дарья Черных (Пынзарь). Фото: соцсети А.Черкасова
Дольше всего Черкасов был в отношениях с Натальей Варвиной. Но его вывело из себя, что она обсуждает их роман с подругой. Разгорелся скандал, он вылил на нее стакан воды, хватал за руки. После этого происшествия летом 2009 года Андрей Черкасов покинул «Дом-2».
Андрей Черкасов и Наталья Варвина на "Деме-2". Кадр из шоу "Дом-2"
Ушел, чтобы вернуться
Покинув «периметр», Черкасов оказался востребован в развлекательной индустрии. Он вел мероприятия в ночных клубах, корпоративы, свадьбы, юбилеи, конкурсы красоты.
Андрей Черкасов вел конкурс красоты. Фото: соцсети А.Черкасова
Однако, в 2013 году Черкасова позвали на «Дом-2», и он не стал отказываться. Андрей отправился на новую площадку – Сейшельские острова, и в том же году победил в конкурсе «Человек года».
По возвращении в Москву Черкасов на «Доме-2» начал строить любовь с 18-летней Анной Кручининой, только параллельно переписывался с посторонними девушками. Это разрушило пару.
Андрей Черкасов и Анна Кручинина. Фото: соцсети А.Черкасова
Следующей парой Черкасова стала Виктория Романец. Их роман развивался по нарастающей, и они уже собирались пожениться. Но начавшиеся разногласия свели на нет чувства, и свадьбу они решили не планировать.
Андрей Черкасов и Виктория Романец на "Доме-2". Фото: соцсети А.Черкасова
В 2016 году после конкурса «Человек года» Черкасов покинул проект – его не устроило четвертое место. Но в 2017-м снова вернулся: организаторы предложили ему роль наставника, а затем сотрудника службы подбора участников. Вскоре Черкасов дорос до ведущего.
Андрей Черкасов был ведущим "Дома-2". Фото: соцсети А.Черкасова
Вести проект ему часто приходилось в паре с Ольгой Орловой. Телезрителям рассуждения Андрея на тему отношений, талант решать конфликты и прочие вопросы понравились. Черкасов проработал в кадре вплоть до закрытия реалити на ТНТ – до 2020 года. И прощался с шоу не без огорчения.
Карьера после реалити
Черкасов вернулся к обязанностям шоумена, вновь стал вести мероприятия и свадьбы. Также увлекся написанием песен. Его композиции «Губами по телу», «Аста ла виста», «Счастье мое» и другие пришлись по душе поклонникам.
Также Черкасов стал участником развлекательного проекта «Наше дело», в рамках которого проводятся бои типа ММА. В 2021 году шоумен ростом 175 см и весом 75 кг вышел в октагон против скандального блогера Мурада Легенды и победил его. Через год у них состоялся матч-реванш, и в нем Черкасов уже уступил. С травмой брови и сломанным носом он оказался в больнице.
Личная жизнь
После ухода из «Дома-2» Черкасов 3 года встречался с Евгенией Кузиной. Но когда его позвали снова на проект, то согласился вернуться при условии, что объявит о наличии половинки, которая ждет его за периметром. Он так и сделал. Правда, когда на проекте появилась новенькая, Кристина Лясковец, он воспылал чувствами к ней и начал проявлять внимание. Кузина приехала разбираться, и перед камерами пара решила расстаться.
Андрей Черкасов и Кристина Лясковец. Кадр из шоу «Дом-2»
С Лясковец у Черкасова отношения не продлились долго. Но от поисков жены не отказался. И в 2018 году сыграл свадьбу с Кристиной Ослиной, которая годом ранее пришла на проект. Первенец родился у пары в весной 2020 года, это сын Святослав.
Андрей Черкасов и Кристина Ослина. Фото: соцсети А.Черкасова
Карьера сегодня
После запуска реалити-шоу на телеканале «Ю» Черкасов вернулся к обязанностям ведущего. Также он много времени проводит с женой и сыном, наслаждаясь семейным счастьем, много путешествует. Осенью 2023 года пара намекнула, что, возможно, в их семье скоро случится пополнение.
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Андрей Черкасов с сыном Святославом. Фото: соцсети А.Черкасова