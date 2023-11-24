Из ловеласа «Дома-2» в примерного семьянина: как Андрей Черкасов попал на телепроект, с кем строил любовь на шоу и куда пропал сегодня

Вести проект ему часто приходилось в паре с Ольгой Орловой. Телезрителям рассуждения Андрея на тему отношений, талант решать конфликты и прочие вопросы понравились. Черкасов проработал в кадре вплоть до закрытия реалити на ТНТ – до 2020 года. И прощался с шоу не без огорчения.

Карьера после реалити

Черкасов вернулся к обязанностям шоумена, вновь стал вести мероприятия и свадьбы. Также увлекся написанием песен. Его композиции «Губами по телу», «Аста ла виста», «Счастье мое» и другие пришлись по душе поклонникам.

Также Черкасов стал участником развлекательного проекта «Наше дело», в рамках которого проводятся бои типа ММА. В 2021 году шоумен ростом 175 см и весом 75 кг вышел в октагон против скандального блогера Мурада Легенды и победил его. Через год у них состоялся матч-реванш, и в нем Черкасов уже уступил. С травмой брови и сломанным носом он оказался в больнице.

Личная жизнь

После ухода из «Дома-2» Черкасов 3 года встречался с Евгенией Кузиной. Но когда его позвали снова на проект, то согласился вернуться при условии, что объявит о наличии половинки, которая ждет его за периметром. Он так и сделал. Правда, когда на проекте появилась новенькая, Кристина Лясковец, он воспылал чувствами к ней и начал проявлять внимание. Кузина приехала разбираться, и перед камерами пара решила расстаться.