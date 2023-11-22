Как солист группы «Время и Стекло» Алексей Завгородний продолжил творческую карьеру после закрытия проекта

Детство и юность
Алексей Завгородний родился 19 мая 1989 года в Киеве, и стал страшим братом для сестры-близнеца Елизаветы.
Свои творческие способности Алексей начал проявлять с раннего детства. Дед будущего артиста руководил академическим народным хором им. Георгия Веревки. Родители мальчика работали в театре: отец - директором, а мама танцевала в балете. Там они и познакомились.
Мама хотела, чтобы Алексей занимался хореографией, но помимо этого мальчику нравились музыка, вокал и актерское мастерство. Все это удалось объединить в Киевской детской академии искусств, куда отдали учиться Завгороднего. Примечательно, что преподавателями были те же педагоги, которые работали во взрослом театральном институте, поэтому детям не редко выпадала возможность выступать в одних постановках со студентами.
Алексей Завгородний в детстве. Фото: социальные сети
Два года Алексей с сестрой прожили в Великобритании, где окончили в бизнес-колледж. Получать актерское образование за океаном Завгородний не стал, а после возвращения на родину окончил факультет менеджмента университета культуры и искусств.
Алексей Завгородний со своей сестрой Лизой. Фото: социальные сети
Музыкальная карьера
Алексей научился включать родительский магнитофон, едва научившись ходить. В детстве артисту нравилось творчество Майкла Джексона, он стал его поклонником и коллекционировал записи. Любимыми стилями в музыке были поп, хип-хоп, диско-соул, R&B, а кумирами - Алиша Киз и Джастин Тимберлейк.
Позже Завгородний создал собственную рэп-группу и взял себе псевдоним Позитив. Новую группу назвали New’Z’Cool. В 2005 году на фестивале «Черноморские игры» состоялось дебютное выступление, а уже через год вышел полноценный диск «Школа, Кости, Рэп».
Но настоящая слава пришла к Позитиву после саундтрека к полнометражному фильму «Штольня».
Алексей Завгородний записывает песни. Фото: социальные сети
Позже Алексей стал бэк-вокалистом группы «Потап и Настя», выступал с концертами по всему миру: в России, Соединенных Штатах, Канаде, Германии и других странах. Молодой артист получил опыт работы в студии звукозаписи, научился свободно чувствовать себя на сцене и не бояться выступать перед публикой.
В 2014-м Позитив присоединился к новому проекту MOZGI. Группа несколько раз становилась лауреатом M1 Music Awards в номинации «Проект года».
Исполнитель Алексей Завгородний во время работы над клипом. Фото: социальные сети
«Время и Стекло»
В 2010 году была создана группа «Время и Стекло», где в дуэте с ним выступила Надежда Дорофеева, с которой солист был знаком с 2005 года. Алексей оценил стиль группы «Время и Стекло» как смесь поп-музыки, андеграунда и house.
Уже первая песня коллектива «Так выпала карта» стала хитом российских и украинских чартов. Хотя сам певец считал, что в России о них по-настоящему узнали после появления дуэта в шоу «Камеди Клаб» в 2015 году.
В следующем году на всех радиостанциях звучали хиты группы «Любви Точка Нет», «Серебряное море», «Кафель».
Группа «Время и Стекло». Фото: социальные сети
«Время и Стекло» стали очень популярны, а в 2016 году их клип «Навернопотомучто» набрал больше 6 млн просмотров на YouTube меньше чем за месяц. Однако музыкальные критики не оценили трек.
Дуэт в течение трех лет подряд получал одну из самых престижных наград в украинской музыкальной индустрии - YUNA в категории «Лучшая поп-группа».
В 2017 году хит коллектива «Имя 505» стал единственным русскоязычным треком, который был включен в трек-лист самой продаваемой в мире танцевальной компьютерной игры Just Dance. «Время и Стекло»были вписаны в один ряд с Джастином Бибером и Queen.
Завгородний считал, что их песни добрые, костюмы яркие, выступления веселые, поэтому на их концертах среди зрителей было так много детей.
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Алексей Завгородний и Надя Дорофеева. Фото: социальные сети
Участвуя в съемке клипа «Е, бой» в 2018 году, артист получил травму. Завгородний изображал байкера и решил сам исполнить все трюки с облегченной страховкой. На одном из дублей он упал с мотоцикла и получил рваные раны и ушибы, после чего был госпитализирован.
В 2019 году «Время и Стекло» в киевском Дворце спорта представили программу VISLOVO. Необыкновенная сцена-трансформер, 24 номера, в которых были задействованы 90 артистом, воплотивших 162 образа, специально установленный свет и новая танцевальная стилистика вызвали восторг и массу эмоций у публики. Да и сам исполнитель признался, что после концерта расплакался в гримерке из-за переизбытка чувств.
В марте 2020 года группа «Время и Стекло» распалась, каждый пожелал идти своим путем. Последним совместным туром Алексея и Нади стали гастрольная концертная программа «Финальные титры», позже переименованная в «Последний танец».
Певец, актер и продюсер Алексей Завгородний. Фото: социальные сети
Карьера на телевидении
Еще в школьные годы Алексей работал на телевидении, он озвучил героя Михаила Трухина в сериале «Менты» на украинском языке.
В 2017 году Позитив вместе с Надеждой Дорофеевой стал судьей и наставником вокального шоу «Голос. Дети» на украинском телевидении. Осенью Алексей появился в юмористическом ТВ-шоу «Лига смеха», где выступал вместе с командой «Крупа».
Еще один опыт в дубляже артист получил в украинском мультфильме «Руслан и Людмила: Перезагрузка», там Алексея озвучил главного персонажа. Картина вышла на экраны в 2019 году. В 2020 году Завгородний принял участие в украинской версии шоу «Танцы со звездами».
Кроме того, Алексей снялся во второй и третьей частях комедии «Безумная свадьба», где также исполнил роль композитора.
В начале 2021 года певец стал одним из ведущих нового сезона шоу «Орла и решки», посвященного 10-летнему юбилею программы.
Алексей Завгородний с мамой. Фото: социальные сети
Личная жизнь
Среди поклонников не прекращались разговоры о романе Алексея и Нади Дорофеевой, которые не нашли подтверждения в реальности. Надежда вышла замуж за Владимира Гудкова, а Завгородний связал свою жизнь с Анной Андрийчук. Впрочем, жена никогда не стала бы преградой, по мнению, певца, если бы он полюбил другую.
С будущей супругой певец познакомился в 2006 году. Тогда она встречалась с другим парнем, поэтому Алексей не стал делать шаги навстречу. Немного позже у них начались романтические отношения. Поначалу молодые очень мало общались из-за стеснения. Исполнитель написал признание в любви для Анны на открытке.
В 2013 году пара поженилась.
Алексей Завгородний с женой Аней. Фото: социальные сети
Для Завгороднего было немаловажно, что супруга полюбила его, когда он еще не был особо знаменит и богат. Аня всегда поддерживала мужа, ушла с работы на на телевидении, став дизайнером и начала развивать собственный бренд модной одежды. Семья мечтала о детях, артист говорил, что хочет непременно двойняшек.
Но в 2021 году Алексей и Анна развелись. До этого момента они уже пару лет жили раздельно: девушка осталась в общей квартире, а Завгородний снимал жилье.
Кроме музыки, певец увлекается спортом, бильярдом и обожает фотографировать. Рост артиста 185 см, а вес 69 кг, благодаря таким данным и привлекательной внешности, Алексей принимал участие в съемках для глянцевых журналов.
Певец Алексей Завгородний и его жена Анна. Фото: социальные сети
Алексей Завгородний сейчас
В настоящее время Завгородний продолжает заниматься музыкой и сниматься в кино. Музыкант выступает на корпоративах, фестивалях и концертах в составе «MOЗGI».
В 2022 году снялся в комедии «Большая прогулка».
Главным достижением, к которому стремится, Алексей - роскошный дом в Сан-Франциско и звезда на голливудской «Аллее славы».
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