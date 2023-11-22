Как солист группы «Время и Стекло» Алексей Завгородний продолжил творческую карьеру после закрытия проекта

Детство и юность

Алексей Завгородний родился 19 мая 1989 года в Киеве, и стал страшим братом для сестры-близнеца Елизаветы.

Свои творческие способности Алексей начал проявлять с раннего детства. Дед будущего артиста руководил академическим народным хором им. Георгия Веревки. Родители мальчика работали в театре: отец - директором, а мама танцевала в балете. Там они и познакомились.

Мама хотела, чтобы Алексей занимался хореографией, но помимо этого мальчику нравились музыка, вокал и актерское мастерство. Все это удалось объединить в Киевской детской академии искусств, куда отдали учиться Завгороднего. Примечательно, что преподавателями были те же педагоги, которые работали во взрослом театральном институте, поэтому детям не редко выпадала возможность выступать в одних постановках со студентами.