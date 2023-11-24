«Тема будет палить контору»: Наталья Подольская – о новогодних традициях

Новый год уже не за горами. И многие размышляют на тему, как проведут его. Как правило, Новый год – семейный праздник. И в семьях многих россиян сложились праздничные традиции, которые они стараются соблюдать.

Тандем Натальи Подольской и Владимира Преснякова не исключение. По словам Натальи, каждый год в их доме обязательно наряжают елку и приглашают Деда Мороза. Однако певица волнуется о том, как же пройдет праздник в этом году. Ведь младший сын, трехлетний Иван пока еще верит в этого сказочного персонажа, а вот старший, восьмилетний Артемий настроен более скептично и может рассказать ему правду.