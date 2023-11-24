«Тема будет палить контору»: Наталья Подольская – о новогодних традициях

Новый год уже не за горами. И многие размышляют на тему, как проведут его. Как правило, Новый год – семейный праздник. И в семьях многих россиян сложились праздничные традиции, которые они стараются соблюдать.
Тандем Натальи Подольской и Владимира Преснякова не исключение. По словам Натальи, каждый год в их доме обязательно наряжают елку и приглашают Деда Мороза. Однако певица волнуется о том, как же пройдет праздник в этом году. Ведь младший сын, трехлетний Иван пока еще верит в этого сказочного персонажа, а вот старший, восьмилетний Артемий настроен более скептично и может рассказать ему правду.
«Тема уже понимает, что работает аниматор. А Ванечке хочется подарить это волшебство и новогоднюю сказку, - пояснила Наталья в разговоре с Teleprogramma.pro. - Темка будет палить контору и может рассказывать, что Деда Мороза нет, и он ненастоящий».
Что же касается новогоднего стола, то Подольская и Пресняков обязательно его накрывают, но последние несколько лет не готовят «горячее».
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыновьями. Фото: соцсети
«После 12 ночи не хочется есть тяжелые блюда. Как правило, на столе присутствуют легкие салатики, оливье и селедка под шубой», - пояснила артистка.
Кроме того, в семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова существует традиция до боя курантов успеть открыть бутылку шампанского, написать записку со своим желанием, сжечь ее, бросить в бокал с напитком и выпить содержимое.