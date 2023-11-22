Замуж за миллиардера – в 53 года: как звезда русского романса Нина Шацкая дождалась своего счастья

Нина Шацкая родилась 22 апреля 1966 года в городе Рыбинске. Ее мама, Татьяна Бондаровская, заведовала домом культуры, который входил в число лучших в стране, а отец, Аркадий Шацкий, был известным дирижером и руководителем джазового ансамбля. Нину, что вполне естественно, записали в музыкальную школу.

И девочка пела в хоре мальчиков – там не хватало высоких голосов. Правда, в то время ее не особенно интересовали романсы, хотя в 15-летнем возрасте она попробовала их исполнять.

Окончив школу, девушка поступила в институт, выбрав управленческую специальность, и окончила его. Лишь после этого Нина поняла: в жизни ее интересует только одно направление – музыка. В течение года она училась в вокальной студии Ленинградского мюзик-холла, выступала на сцене, потом перебралась в Москву, а вскоре оказалась в Италии. На родину Нина Шацкая вернулась, когда ей исполнилось 30 лет.

Романсы, баллады, джаз