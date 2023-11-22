Замуж за миллиардера – в 53 года: как звезда русского романса Нина Шацкая дождалась своего счастья

О личной жизни Нины Шацкой всегда ходило множество слухов, а еще ее долго путали с другой Ниной Шацкой – известной актрисой, которая была женой Валерия Золотухина, а затем Леонида Филатова. Свое семейное счастье королева романса нашла только в 53 года.
Пела в хоре мальчиков
Нина Шацкая в юности. Фото: соцсети
Нина Шацкая родилась 22 апреля 1966 года в городе Рыбинске. Ее мама, Татьяна Бондаровская, заведовала домом культуры, который входил в число лучших в стране, а отец, Аркадий Шацкий, был известным дирижером и руководителем джазового ансамбля. Нину, что вполне естественно, записали в музыкальную школу.
И девочка пела в хоре мальчиков – там не хватало высоких голосов. Правда, в то время ее не особенно интересовали романсы, хотя в 15-летнем возрасте она попробовала их исполнять.
Окончив школу, девушка поступила в институт, выбрав управленческую специальность, и окончила его. Лишь после этого Нина поняла: в жизни ее интересует только одно направление – музыка. В течение года она училась в вокальной студии Ленинградского мюзик-холла, выступала на сцене, потом перебралась в Москву, а вскоре оказалась в Италии. На родину Нина Шацкая вернулась, когда ей исполнилось 30 лет.
Романсы, баллады, джаз
Нина Шацкая на сцене. Фото: соцсети
Москва приняла вернувшуюся певицу тепло и гостеприимно. Первый же концерт Нины в Московском театре эстрады оказался успешным. Зрители были покорены искренним и душевным исполнением романсов, баллад, ретро-хитов и джазовых композиций.
Шацкая продолжала выступать – при участии актрисы Ольги Кабо, с которой ее связывает многолетняя дружба, она подготовила несколько концертных программ, основанных на стихах Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Кроме того, Нина Шацкая выпустила несколько сольных альбомов - «Изумруд», Jazz Mainstream, «Песня о счастье».
Кино и телевидение
Поклонники могли увидеть певицу и на экране – она снялась в небольших ролях в таких сериалах, как «На углу, у Патриарших», «В круге первом». Осенью 2021 года Шацкая вместе с актером Михаилом Мамаевым вела в Великом Новгороде церемонию закрытия XV Всероссийского фестиваля исторического кино «Вече».
Зрители с удовольствием восприняли появление Нины Шацкой на шоу «Голос». Для «слепых прослушиваний» певица выбрала песню «Очаровательные глазки» - и ее голос сразу узнал судья Александр Градский. Нина попала в команду Димы Билана и участвовала в шоу вплоть до четвертьфинала. Принимала она участие и в другом музыкальном телешоу – «Три аккорда», и стала обладательницей специального приза от радио «Шансон».
Роман с итальянским фотографом
Нина Шацкая с мужем, Павлом Гусевым. Фото: соцсети
Еще в 90-х у Нины разгорелся роман с итальянским фотографом Франко Витале, однако вскоре исполнительница романсов остыла к нему – у нее появилась новая любовь. Певица избегает разговоров на личные темы, только подогревая своей скрытностью слухи и домыслы.
Публика не раз обсуждала личную жизнь Нины Шацкой – поговаривали о ее отношениях с разными звездами кино и музыки. Однако ни подтверждений, ни опровержений этим слухам от самой певицы не поступало.
Миллиардер Павел Гусев и любимые драгоценности
Нина Шацкая и Павел Гусев. Фото: соцсети
22 апреля 2019 года, в свой день рождения, Нина Шацкая стала женой Павла Гусева - члена Общественной палаты при президенте России, владельца «Московского комсомольца». Разница в возрасте между супругами составляет 17 лет, прежде Гусев был дважды женат, у него есть четверо детей.
По данным СМИ, состояние Павла Гусева достигает 30 миллиардов рублей. Любящий муж нередко балует артистку дорогими эксклюзивными украшениями: Нина Аркадьевна любит изделия из натуральных камней, особенно из жемчуга. Кроме того, яркой брюнетке к лицу ювелирные изделия из черных кристаллов – ониксов и агатов в оправе из золота, серебра и платины.
Путаница с фамилией
Актриса Нина Шацкая - жена Леонида Филатова. Фото: соцсети
Интересно, что Нину Шацкую долгое время путали с ее тезкой и однофамилицей – известной актрисой Ниной Шацкой, которая была женой Валерия Золотухина и Леонида Филатова. Между тем, исполнительница романсов никогда не ставила перед собой цели воспользоваться чужой славой. Получая приглашение на то или иное мероприятие, она на всякий случай уточняет, артистку с каким отчеством хотят видеть.
Йога и путешествия
Нина Шацкая на прогулке. Фото: соцсети
К своим 57 годам певица сумела сохранить девичью фигуру – при росте 180 см она весит всего 68 кг и спокойно может носить платья, в которых появлялась 25-летней девушкой.
Нельзя сказать, что это дается Нине слишком легко: она давно привыкла придерживаться здорового питания, никогда не ест по вечерам, занимается йогой и очень любит пешие прогулки. Кроме того, каждый год певица отправляется в Индию, где проходит курс специального массажа. Своих детей у Нины Шацкой нет, зато имеются трое племянников, с которыми она с удовольствием общается.
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В свободное время певица любит путешествовать. Она посетила 16 стран, как-то побывала даже в Африке – пела для местных жителей в хижинах. Свои впечатления от поездок и встреч с людьми Шацкая описала в книгах «Жажда жизни» и «Краски жизни». У Нины Аркадьевны по-прежнему много поклонников, ее концерты пользуются популярностью – мало кому удается исполнять русские романсы настолько тепло, искренне и душевно.
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