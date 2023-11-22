Какое жилье приобрели своим детям российские звезды: Киркоров, Бородина, Пресняков потратили миллионы

Недавно Яна Рудковская в своих социальных сетях утерла нос злопыхателям, которые посмеиваются над ее сыном Сашей Плющенко. Продюсер рассказала, что ее 11-летний отпрыск уже заработал себе на трехкомнатную квартиру на Патриарших прудах в Москве и скоро якобы сможет накопить на вторую.
Однако таких уникальных звездных детей мало. Чаще всего отпрысков знаменитостей обеспечивают жильем их родители.
Уже сейчас Филипп Киркоров купил своим дочке Алле-Виктории и сыну Мартину роскошный пентхаус за миллиард рублей площадью 537 квадратных метров в центре Москвы, в районе Арбата.
В этом доме Киркоров купил детям квартиру ценой миллиард рублей. Фото: Михаил Фолов / КП
Квартира имеет два этажа, в ней произведен ремонт в дворцовом стиле с использованием натуральных материалов, мозаики. Интерьер выполнен с использованием дизайнерской мебели.
Телеведущая Ксения Бородина приобрела своим дочкам Теоне и Марусе две квартиры. Они располагаются в новых жилых комплексах на улице Мосфильмовской в столице России.
Звезда считает, что обязана помогать своим дочкам, поскольку еще неизвестно, какие мужчины им встретятся на их жизненном пути.
В настоящий момент Бородина живет с дочками в собственном особняке в Подмосковье, имеет еще одну квартиру в центре Москвы.
Ксения Бородина в своем загородном доме. Фото: соцсети
Владимиру Преснякову и Наталье Подольской тоже пришлось разориться сразу на две квартиры для сыновей Артемия и Ванечки.
Звездные родители признались, что найти подходящий вариант им было непросто, ведь артистам непременно хотелось приобрести две квартиры по соседству, чтобы при желании их можно было объединить. Также Подольской и Преснякову было важно, чтобы жилье имело одинаковую квадратуру.
Квартира отпрысков музыкантов располагается в 13-этажке, имеет пятиметровые потолки и панорамные окна, из которых открывается красивый вид на парк.
Пресняков и Подольская в квартире сына. Фото: соцсети
А вот Сергей Лазарев не был так щепетилен, покупая жилье для своих дочки Ани и сына Никиты. Он уже давно приобрел квартиру в Москве площадью 89 квадратных метров. А недавно взял ипотеку и купил второе жилье для наследников — уже в 110 квадратов примерно за 35 миллионов рублей.
Новая квартира Лазарева располагается в жилищном комплексе бизнес-класса в Кунцево.
А пока дети Сергея Лазарева живут вместе с ним в коттедже в Подмосковье.
Ирина Дубцова не стала мелочиться и купила своему 17-летнему сыну Артему сразу две квартиры: одну — в Москве, а вторую в Дубае. Певица заранее понимала, что хейт неизбежен, поэтому сразу написала в соцсетях: «Не стоит меня обвинять в том, что купила квартиру. Любой родитель, имея такие возможности, сделал бы то же самое».
Дубцова утверждает, что ее наследник совсем не похож на «мажора» и уже зарабатывает деньги, помогая в ремонте машин механикам.
Пока еще Артем живет вместе с мамой в доме в Подмосковье, но не исключено, что по достижении совершеннолетия он переберется в свои «квадратные метры».
А вот у певицы Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко (Тарзан) совсем другой взгляд на воспитание. Их сын Архип не так давно обитал вместе со своей девушкой под одной крышей с родителями — в скромной комнате на мансардном этаже дома. Теперь же и вовсе перебрался в хрущевку без лифта, сняв в ней однокомнатную квартиру.
Наташа Королева с сыном и мужем. Фото: соцсети
В оплате аренды жилья, правда, пока помогают звездные родители. Но наследник Королевой растет самостоятельным и параллельно с учебой в университете подрабатывает репетиторском по японскому языку.
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По материалам КП