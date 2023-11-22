Какое жилье приобрели своим детям российские звезды: Киркоров, Бородина, Пресняков потратили миллионы

Недавно Яна Рудковская в своих социальных сетях утерла нос злопыхателям, которые посмеиваются над ее сыном Сашей Плющенко. Продюсер рассказала, что ее 11-летний отпрыск уже заработал себе на трехкомнатную квартиру на Патриарших прудах в Москве и скоро якобы сможет накопить на вторую.

Однако таких уникальных звездных детей мало. Чаще всего отпрысков знаменитостей обеспечивают жильем их родители.

Уже сейчас Филипп Киркоров купил своим дочке Алле-Виктории и сыну Мартину роскошный пентхаус за миллиард рублей площадью 537 квадратных метров в центре Москвы, в районе Арбата.