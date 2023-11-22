Как изменилась жизнь Виктории Карасевой после одного ужина: страшные испытания звезды «Дома-2»

Подробности своей болезни Карасева рассказала позднее в программе «Говорим и показываем» Леонида Закошанского. Она подчеркнула, что благодарна врачам, спасшим ей жизнь, своей маме и мужу, а также друзьям из «Дома-2», которые часто навещали ее в больнице и поддерживали всеми силами.

Болезнь стала причиной того, что Карасева надолго исчезла из поля зрения своих поклонников. Она пробовала себя в разных направлениях – работала дизайнером интерьеров, стала соучредителем свадебного салона… В ее жизни происходили и другие изменения – именно тогда она развелась с Дворецковым, а потом снова с ним сошлась.

Поклонники Виктории Карасевой могли слышать ее голос на радио «Европа Плюс», где она вела вечернее шоу «Полная версия» вместе с Антоном Комоловым.

Как Виктория Карасева стала миллионершей

В период своего участия в «Доме-2» Виктория, по данным СМИ, зарабатывала от 210 тысяч рублей в месяц. После перенесенных операций Виктория Карасева подала в суд на ресторан, в котором ей подали пиццу с осколком раковины. После нескольких судебных заседаний ей выплатили 3 миллиона рублей за моральный вред и 1,3 миллиона рублей – за утраченную возможность зарабатывать.

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