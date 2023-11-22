Как изменилась жизнь Виктории Карасевой после одного ужина: страшные испытания звезды «Дома-2»

Виктория Карасева прославилась на всю страну после своего участия в «Доме-2». Зрители, затаив дыхание, следили за скандалами, которые разгорались между ней и другими «домочадцами». Но через несколько лет в ее жизни появились более грустные информационные поводы.
Могла стать оперной певицей
Виктория Карасева в детстве. Фото: соцсети
Виктория Карасева родилась 23 июня 1979 года в Москве. Девочка мечтала стать знаменитой актрисой или эстрадной певицей. Школьницей она занималась в хореографической студии, училась вокалу. После получения аттестата привлекательная брюнетка без особого труда стала студенткой института музыки имени Альфреда Шнитке, выбрав вокальное отделение.
В будущем Виктория могла бы стать успешной оперной певицей, но ей хотелось другой судьбы, - она продолжала грезить об актерской карьере, и, окончив музыкальный институт, подала документы в ГИТИС. По вечерам Карасева пела в ресторанах вместе с музыкальным коллективом однокурсников.
«Дом-2» - романы, скандалы, друзья и враги
Виктория Карасева и Роман Проскуров. Фото: соцсети
В сентябре 2005 года желание стать знаменитой привело Викторию на «Дом-2». Ее внимание сразу привлек Андрей Чуев. Вместе с Маем Абрикосовым Андрей помог девушке подготовить презентацию. Однако, как оказалось, парни готовили провокацию. Прервав выступление Виктории на полуслове, они заявили, что им не нравится то, что она говорит.
После этого Андрей и Май предложили присутствующим забросать растерянную девушку яйцами, которые тут же всем раздали. Оправившись от неожиданности, Карасева возмутилась и попробовала «дать сдачи» - облить своих обидчиков кефиром. У нее ничего не получилось. Тем не менее, сдаваться яркая брюнетка, пришедшая за славой, не собиралась.
Рустам Солнцев. Фото: Global Look Press
Она нашла покровителя в лице Рустама Солнцева. При его поддержке Карасева смогла объяснить «старожилам» «Дома-2» недопустимость травли по отношению к новичкам. Ей удалось найти убедительные слова, ее оставили в покое, и в дальнейшем подобных жестоких «посвящений» новичков на проекте не было. Обиды на Чуева она не держала и даже встречалась с ним некоторое время. Но потом поняла, что ей нужен другой мужчина – более серьезный и надежный.
Некоторое время Виктория поддерживала фиктивные отношения с Рустамом Солнцевым, они даже заселились в отдельные апартаменты, но спустя пару дней Солнцев ушел из проекта. Следующим парнем Карасевой на «Доме-2» стал молдавский рэпер Рассел – Руслан Проскуров. Он вел себя по-рыцарски: баловал Вику цветами, подарками и завтраками в постель, вставал на ее защиту, если кто-то пытался обидеть. Но потом между влюбленными начались ссоры и даже потасовки, и они расстались.
Личная жизнь Виктории Карасевой: тайная свадьба и развод
Виктория Карасева и Вячеслав Дворецков. Фото: соцсети
На «Доме-2» Карасева оставалась три года. Покинув съемочную площадку, она начала устраивать личную жизнь за ее пределами. В 2008 году состоялась тайная свадьба Вики с Вячеславом Дворецковым. Молодые люди познакомились на «Доме-2» и вместе ушли оттуда сразу после бракосочетания.
Однако из союз продержался недолго. Через несколько лет после их расставания Тори (так звали девушку на «Доме-2») призналась в соцсетях, что ее связывают нежные отношения с Аленой Андреевой, чем немало удивила своих подписчиков. Подруги даже продемонстрировали обручальные кольца, которыми они обменялись.
Роковая пицца: на краю гибели
Виктория Карасева и Алена Андреева. Фото: соцсети
В 2009 году поклонники эффектной брюнетки были потрясены сообщением о том, что она чудом избежала смерти. В одном из московских ресторанов девушке принесли пиццу с морепродуктами, в которой оказались осколки раковины мидии. Острые края изрезали Вике пищевод и желудок, два месяца она находилась на грани жизни и смерти.
Врачи долго не могли поставить ей правильный диагноз и назначали неверное лечение. Когда звезда «Дома-2», наконец, была привезена в НИИ имени Склифосовского, ее состояние было критическим. Карасева перенесла несколько операций, медики удалили ей два ребра, она много времени провела в реанимации.
Участие в теле- и радиошоу
Виктория Карасева вернулась к жизни после тяжелой травмы. Фото: соцсети
Подробности своей болезни Карасева рассказала позднее в программе «Говорим и показываем» Леонида Закошанского. Она подчеркнула, что благодарна врачам, спасшим ей жизнь, своей маме и мужу, а также друзьям из «Дома-2», которые часто навещали ее в больнице и поддерживали всеми силами.
Болезнь стала причиной того, что Карасева надолго исчезла из поля зрения своих поклонников. Она пробовала себя в разных направлениях – работала дизайнером интерьеров, стала соучредителем свадебного салона… В ее жизни происходили и другие изменения – именно тогда она развелась с Дворецковым, а потом снова с ним сошлась.
Поклонники Виктории Карасевой могли слышать ее голос на радио «Европа Плюс», где она вела вечернее шоу «Полная версия» вместе с Антоном Комоловым.
Как Виктория Карасева стала миллионершей
В период своего участия в «Доме-2» Виктория, по данным СМИ, зарабатывала от 210 тысяч рублей в месяц. После перенесенных операций Виктория Карасева подала в суд на ресторан, в котором ей подали пиццу с осколком раковины. После нескольких судебных заседаний ей выплатили 3 миллиона рублей за моральный вред и 1,3 миллиона рублей – за утраченную возможность зарабатывать.
Защищает животных и рекламирует косметологию
Виктория Карасева делится с поклонниками новостями о своей жизни. Фото: соцсети
В последнее время основное занятие Тори – реклама косметологических процедур в своем микроблоге. Кроме того, Карасева – активный зоозащитник: она размещает в своем аккаунте посты, призванные защитить дельфинов, косаток и других животных, исчезающих с планеты по вине людей. Она очень любит животных – дома у нее живут 8 котов.
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В свои 44 года она выглядит по-прежнему ярко и привлекательно: при росте 168 см Тори весит не более 45 кг. Несмотря на то, что Виктория давно покинула «Дом-2», ее продолжают ассоциировать с этим проектом – ведь она была одной из первых, кто там появился, и до сих пор кадры с ней публикуются в ретро-хронике «Дома-2».
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