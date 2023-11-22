Участвовала в создании хита «Я свободен»: кто такая автор песен группы «Ария» Маргарита Пушкина

После того, как работа группы наладилась, вышла новая пластинка «Герой асфальта», в которой все композиции были написаны Пушкиной. В ее песнях звучит тема свободы, самопожертвования, вечного поиска своего «я». Поклонники «Арии» с восторгом встретили альбом, а многие треки стали хитами.

Маргарита еще несколько лет работала с коллективом, несмотря на то, что ребята постоянно конфликтовали между собой. Кроме этого, поэтесса также сочиняла песни для групп «Мастер», «Маврин» и «Кипелов», «Карнавал», «ЭВМ» и «Лига блюза». Знаменитый хит всех времен «Я свободен!» был написан в соавторстве Валерия Кипелова с Пушкиной.

В 1985 году поэтесса вместе с Александром Градским представила российской публике рок-оперу «Стадион». Основой сюжета стали события военного переворот в Чили в 1973 году. В опере присутствовали сцены жестокости, и ее даже не хотели пропускать на худсоветах.

Позже Пушкина выпустила авторский проект Margenta, в рамках которого создаются песни на ранее написанные поэтессой произведения. Таким образом, свет увидели сборники «Берег, которого нет» и несколько частей «Династии посвященных». Маргарита собственноручно руководит творческим процессом, собирает команду, находит вокалистов, подбирает композиторов и музыкантов.