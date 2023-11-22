Участвовала в создании хита «Я свободен»: кто такая автор песен группы «Ария» Маргарита Пушкина

Детство и юность
Маргарита Анатольевна Пушкина появилась на свет 22 января 1952 года в грузинской столице - Тбилиси. Детство девочки было связано с переездами, потому что ее отец работал летчиком. Маленькая Рита путешествовала по миру: побывала в России, Венгрии и Литве, некоторое время жила в Латвии.
Мама девочки следила за домом и воспитывала детей. Кроме Маргариты в семье росли еще две ее старшие сестры.
Маргарита Пушкина в юности. Фото: социальные сети
В детстве Пушкина увлеклась поэзией и проявляла способности к музыке. Девочку отдали учиться в музыкальную школу, где она стала петь в хоре. Окончив образовательное учреждение, будущая поэтесса поступила в Московский педагогический государственный университет на факультет иностранных языков.
Личная жизнь
Личная жизнь Маргариты - закрытая книга для поклонников ее творчества. Известно, что поэтесса была замужем, но развелась. У нее взрослая дочь Зоя, которая уже подарила Пушкиной внуков.
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Маргарита Пушкина в 80-е годы. Фото: социальные сети
Творчество
В детстве Маргарита начала сочинять и уже тогда написала свои первые стихотворения. Большую роль сыграло ее знакомство с Александром Градским, который повлиял на формирование любви Пушкиной к рок-музыке. В 18 лет она написала свою первую песню, для Александра Кутикова. После чего тот привел талантливую девушку в музыкальную тусовку и познакомил с участниками группы «Високосное лето».
В начале своего творческого пути Пушкина сотрудничала со многими рок-коллективами. Она принимала участие в создании дебютной пластинки «Автографа», написала сингл «Ирландия. Ольстер», который даже удостоился главной награды на фестивале «Весенние ритмы».
Маргарита получила наибольшую известность, когда стала автором треков группы «Ария». Песня «Тореро», вошла в трек-лист альбома «Мания величия». Когда в коллективе произошел разлад, поэтесса сохранила нейтральное отношение к этому и сохранила дружбу со всеми участниками.
Маргарита Пушкина и группа «Ария». Фото: социальные сети
После того, как работа группы наладилась, вышла новая пластинка «Герой асфальта», в которой все композиции были написаны Пушкиной. В ее песнях звучит тема свободы, самопожертвования, вечного поиска своего «я». Поклонники «Арии» с восторгом встретили альбом, а многие треки стали хитами.
Маргарита еще несколько лет работала с коллективом, несмотря на то, что ребята постоянно конфликтовали между собой. Кроме этого, поэтесса также сочиняла песни для групп «Мастер», «Маврин» и «Кипелов», «Карнавал», «ЭВМ» и «Лига блюза». Знаменитый хит всех времен «Я свободен!» был написан в соавторстве Валерия Кипелова с Пушкиной.
В 1985 году поэтесса вместе с Александром Градским представила российской публике рок-оперу «Стадион». Основой сюжета стали события военного переворот в Чили в 1973 году. В опере присутствовали сцены жестокости, и ее даже не хотели пропускать на худсоветах.
Позже Пушкина выпустила авторский проект Margenta, в рамках которого создаются песни на ранее написанные поэтессой произведения. Таким образом, свет увидели сборники «Берег, которого нет» и несколько частей «Династии посвященных». Маргарита собственноручно руководит творческим процессом, собирает команду, находит вокалистов, подбирает композиторов и музыкантов.
Маргарита Пушкина и Валерий Кипелов. Фото: социальные сети
Маргарита Пушкина в наши дни
В 2020 году поэтесса представила публике «Недетскую сказку о Жуке и его собачьей жизни, ночной красавице Луне, деревне Теремок и Бабушке Моховичке с Братанских островов».
Пушкина продолжает заниматься творчеством, пишет стихи и выпускает сборники. Она активно ведет свою страницу во «ВКонтакте», а также раскручивает официальный сайт, где публикует новости и фото.
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Автор песен группы «Ария» Маргарита Пушкина. Фото: социальные сети