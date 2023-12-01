Самый строгий ревизор: как Елена Летучая заставила рестораторов бояться себя

Елена Летучая — яркая российская телеведущая, известная своими программами «Ревизорро» и «Летучий надзор». Именно она задала тренд на новый формат проверок заведений, который популярен и по сей день.

Детство и образование

Елена Александровна Летучая осчастливила мир своим появлением 5 декабря 1978 года в Ярославле. Ее отец Александр Николаевич Летучий был инженером-строителем, мать Людмила Александровная Летучая также была инженером. В 1986 году отца пригласили на стройку БАМ (Байкало-Амурской магистрали), и вся семья переехала в город Тында на Дальнем Востоке.

В детстве Елена увлекалась фигурным катанием, танцами, с удовольствием ходила в художественную школу и мечтала, что она переедет в Санкт-Петербург и станет архитектором. Девочка росла неугомонным ребенком, была очень активна, любознательная и жизнерадостна, много гуляла с друзьями и даже занималась классическим развлечением советских детей — прыжками по гаражам.

Ее бабушки жили в Нижнем Новгороде и Петербурге, Елена регулярно навещала их обеих. Бабушка по папиной линии развивала во внучке видение красоты и страсть к искусству — вероятно, именно из-за нее Летучая так интересовалась рисованием и архитектурой. Мама прививала Елена более практичные черты характера — ответственность и трезвость мышления, а папа был «добрым полицейским», закрывая глаза на шалости дочери.