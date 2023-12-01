Самый строгий ревизор: как Елена Летучая заставила рестораторов бояться себя

Елена Летучая — яркая российская телеведущая, известная своими программами «Ревизорро» и «Летучий надзор». Именно она задала тренд на новый формат проверок заведений, который популярен и по сей день.
Детство и образование
Елена Александровна Летучая осчастливила мир своим появлением 5 декабря 1978 года в Ярославле. Ее отец Александр Николаевич Летучий был инженером-строителем, мать Людмила Александровная Летучая также была инженером. В 1986 году отца пригласили на стройку БАМ (Байкало-Амурской магистрали), и вся семья переехала в город Тында на Дальнем Востоке.
В детстве Елена увлекалась фигурным катанием, танцами, с удовольствием ходила в художественную школу и мечтала, что она переедет в Санкт-Петербург и станет архитектором. Девочка росла неугомонным ребенком, была очень активна, любознательная и жизнерадостна, много гуляла с друзьями и даже занималась классическим развлечением советских детей — прыжками по гаражам.
Ее бабушки жили в Нижнем Новгороде и Петербурге, Елена регулярно навещала их обеих. Бабушка по папиной линии развивала во внучке видение красоты и страсть к искусству — вероятно, именно из-за нее Летучая так интересовалась рисованием и архитектурой. Мама прививала Елена более практичные черты характера — ответственность и трезвость мышления, а папа был «добрым полицейским», закрывая глаза на шалости дочери.
Летучая в детстве с родителями. Фото: соцсети
Во время визитов в Санкт-Петербург девочку водили в Эрмитаж, она часто рисовала на пленэрах. Частые переезды и путешествия позволяли Елене много узнавать о мире и других людях, помогли раскрыть ее таланты и увлечения.
«Я росла в любви, была желанным ребенком», — вспоминает Елена.
От карьеры архитектора ей пришлось отказаться, и по настоянию родителей в 1997 году, когда Елена получила аттестат, она поступила в Благовещенский финансово-экономический колледж. Через два года она вышла оттуда с дипломом финансиста. Свое второе образование будущая телезвезда получила уже в 2005 году, после нескольких лет работы окончив Российский государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности «Экономика».
Карьера Елены Летучей
После окончания колледжа девушка вернулась в Ярославль, где несколько лет трудилась в «РЖД» в отделе обслуживания пассажиров. В это время Елена решила, что ей нужно получить высшее образование, поэтому и поступила в Московском государственном университете путей сообщения.
После диплома Летучая сменила работу и устроилась финансистом в подразделение «Газпрома» — «Газэнергосеть». Несмотря на неплохие продвижения в финансовой карьере, на тот момент 29-летняя Елена Летучая решила не оставаться на хорошей, но скучной работе. Она поняла, что все же хочет реализоваться по велению сердца, а не исходя из советов родителей, и поступила в Останскинскую телешколу.
Елена Летучая в юности. Фото: соцсети
В течение двух лет она осваивала тележурналистику, а после быстро приступила к новой деятельности, которая круто изменила ее жизнь. Первым серьезным проектом на ТВ стала выпуская работа Елены в телешколе о донорах крови, в которой она раскрыла проблемы отечественной медицины.
Осознав, что телевидение — ее истинное призвание, Летучая окончательно решила посвятить себя новой профессии. Ее карьера в этой сфере не была взлетной, Елена начала с самых «низов» ТВ, работая редактором чужих сценариев и иногда даже кем-то вроде секретарши. Дохода отчаянно не хватало, в какие-то моменты девушка не знала, как заплатить за квартиру. Родители предлагали ей хотя бы на время вернуться в Ярославль, но упорство Летучей это сделать не позволило.
Первую серьезную должность ей удалось получить лишь в 2011-м, когда Елена стала продюсером и редактором Студии спецпроектов Первого канала. Она готовила такие известные шоу, как «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». Работа на главном гостелеканале дала Летучей бесценный опыт, но из-за интенсивного графика и нагрузки в 2012 году Елена покинула «первую кнопку» из-за проблем со здоровьем.
Более спокойное место нашлось на кабельных каналах. На «Пятнице» Летучая взялась за производство документальных фильмов, телепроектов, интервью, она занималась сериалом «Кухня», шоу «Каникулы в Мексике» и «Смешные люди».
Летучая с будущим мужем, 2016 год. Фото: соцсети
В «Ревизорро» — шоу, которое по-настоящему прославило Летучую, телезвезда попала в 2014 году. Изначально в проект, созданный в Украине, хотели взять украинскую же ведущую Ольгу Фреймут оригинального проекта. Однако Елена успешно прошла кастинг и ее утвердили.
Интересно, что кастинг на эту вакансию проходил в московском ресторане — что называется, сразу «в полях». Претендентки должны были показать, как хорошо они смотрятся в кадре, насколько они уверенно держатся, как общаются. Летучей все удалось на пять с плюсом — эффектная блондинка понравилась всем, и спустя несколько месяцев с ней подписали контракт на 30 эпизодов вперед.
Новый формат для Летучей оказался непростым, но ей все очень нравилось. К бесконечным поездкам и перелетам добавились и другие сложности — скандалы, связанные со съемками. Конфликтные ситуации вызывала сама суть шоу и упорство, прямолинейность и смелость Летучей. Телеведущая не стеснялась идти напролом и находить все нарушения в работе ресторанов — это, конечно, сильно не нравилось их владельцам.
Однажды на съемочную группу напали, их избили, угрожали ножом и расправой. Это случилось в Салехарде, по факту возбудили уголовное дело о препятствии журналистской деятельности, соединенном с насилием. Подобное повторялось и в других городах — Омске, Кемерове, Мурманске.
На вручении наград People Fashion Awards, 2016 год. Фото: Global Look Press
Некоторые суды «Ревизорро» и проигрывали, владельцы заведений смогли отстоять честь ресторанов. На телеканал «Пятница!» подавали иски после того, как шоу выходило в эфир. В частности, рестораторам не нравились колкие фразы и обвинения Летучей в антисанитарии. Тем не менее, телеведущая не сдавалась, не опускала руки и шла вперед — в новые рестораны в поисках нарушений.
Весной 2016 года Елена расстроила поклонников, объявив, что уходит из «Ревизорро» и начинает собственное шоу «Стройняшки». На место Летучей взяли Ольгу Романовскую — бывшую солистку «ВИА Гры». Елена осталась продюсировать проект. Ходили слухи, что на этом настоял ее муж — он стал переживать, что однажды его жене «попадет» от разъяренных рестораторов. Летучая слухи не комментировала и не называла точных причин ухода из проекта.
Однако уже осенью 2016 года Летучая вернулась в «Ревизорро» на роль ведущей в новом сезоне, в котором она перестала летать по стране и сосредоточилась на посещении только московских ресторанов.
С моделью Оксаной Федоровой, 2018 год. Фото: Global Look Press
В октябре 2017 года Первый канал предложил Летучей возглавить новое шоу «Летучий отряд», но проверять на сей раз она должна была не рестораны, а сами государственные органы. Увы, медики обнаружили у Елены нестабильную стенокардию, врачи запретили ей часто летать — диагноз оказался несовместим с «Летучим отрядом» и телезвезда покинула проект.
Через год Летучая стала лицом телеканала СТС и начала заниматься съемками на новом месте. Новое шоу «Летучий Надзор. Без цензуры» начало выходить в интернете. В нем Летучая исследовала сферу продаж и обслуживания, борясь за чистоту и обращая внимание на темы, которые телевидение обычно обходит стороной.
По медицинским показателям бурную ТВ-деятельность Елене пришлось поставить на паузу, но без дела она не сидела — в 2018 года она представила дебютную коллекцию своего дизайнерского проекта, разработанного в сотрудничестве с Ольгой Якубович. В ноябре 2019 года Летучая анонсировала новое шоу «Формула красоты» о косметологах, где она с командой путешествовала по миру и изучала местные рецепты сохранения молодости.
Елена Летучая с мужем во время путешествия. Фото: соцсети
Третий сезон «Летучего надзора» посвятили борьбе с нелицензированными врачами. Параллельно звезда запустила шоу «Детки-предки» — семейную телевикторину на канале СТС. Весной 2020 года Летучая также приняла участие в проекте «Танцы со звездами», где она появилась в новом амплуа вместе с другими знаменитостями.
Личная жизнь Елены Летучей
Долгое время телезвезда считала, что не готова к браку, поэтому занималась прежде всего своей карьерой, саморазвитием, путешествием и познанием мира. Однако все изменилось, когда она встретила своего «того самого» — российского бизнесмена Юрия Анашенкова. Ходили слухи, что Летучая увела мужчину из семьи, но она объяснила, что к моменту начала из отношений брак предпринимателя уже распался.
Роман между Летучей и Анашенковым привел их к браку в августе 2016 года, свадьбу они отпраздновали на греческом острове Санторини. Церемония прошла в узком кругу близких друзей и родственников. После замужества Летучая хотела взять двойную фамилию — Летучая-Анашенкова, однако неизвестно, осуществила ли она эти планы официально — в соцсетях она указывает двойную фамилию. Детей у пары пока нет.
Супруги построили свое семейное гнездо в коттедже на Новорижском шоссе. Елена занималась дизайнерским ремонтом, она утверждает, что дом полностью отвечает тому, чем она прославилась. Он аккуратный, чистый, и прошел бы любую проверку «Ревизорро».
Елена Летучая и Юрий Анашенков в 2017 году. Фото: Global Look Press
На приеме у хирурга; демонстрация результатов пластики лица. Фото: YouTube, соцсети
Пластика Елены Летучей
В феврале 2017 года телеведущая призналась, что сделала пластическую операцию. На тот момент 38-летняя Летучая не стала скрывать, что делает подтяжки, «колет что-то», но как именно специалисты работают с ее лицом, звезда не рассказывает.
В соцсетях она даже упомянула хирурга, к которому обращалась. Примечательно, что подписчики Летучей так и не смогли понять, действительно ли она делала пластику или же это была просто реклама. Так что даже если и делала, то хирургу можно только поаплодировать — результат получился очень естественным.
Елена Летучая сегодня
Помимо насыщенной карьеры, у Елены Летучей удивительно много увлечений. Она активно занимается конным спортом, практикует йогу и посещает фитнес-клуб для поддержания отличной физической формы. Еще одной страстью ведущей является кулинария.
Несмотря на свой загруженный график, Летучая не прибегает к услугам стилистов, полагаясь на свой собственный вкус. Она любит разнообразную одежду, предпочитая элегантность и сдержанность, и считает себя шопоголиком, которому сложно устоять перед новинками моды.
Елена Летучая с мужем, 2021 год. Фото: Global Look Press
В настоящее время Елена Летучая преподает в Высшей школе телевидения и активно развивает свой бизнес — магазин одежды «Летучий магазин». Она также участвует в инициативах партии «Новые люди».
Недавно Летучая столкнулась с неприятной ситуацией в своей профессиональной сфере из-за проекта «Рогов+» на СТС. Изначально в шоу 2022 года, в которой ей предложили роль соведущей и которое должно было называться иначе, она должна была работать в паре со стилистом Александром Роговым.
Однако стилист ненадолго покинул телеканал и вернулся, решив переименовать шоу, оставив в нем только свою фамилию. Кроме того, претерпела изменения и концепция проекта. Все это сильно не понравилось Летучей, она посчитала это неуважением к ней и покинула шоу.
В сентябре 2022 года Елена Летучая перенесла операцию на ноге после разрыва связок. Параметры телеведущей близки к модельным: ее рост составляет 178 см, а вес — 60 кг.
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