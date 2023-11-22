Судьба певца IVANa: участие в «Евровидении», роман с Самбурской и тихое семейное счастье

Когда на проекте «Маска» Гусеница исполнила песню Le Temps des Cathedrales из мюзикла Notre-Dame de Paris, многие не могли сдержать слез. Настолько это исполнение было пронзительным. Оказалось, что под образом Гусеницы скрывался певец IVAN, чье настоящее имя – Александр Иванов.

Александр активно выступает не только на своих концертах, нередко его можно увидеть и на сольниках певца Николая Носкова. И там он не только поет, но и всячески помогает легендарному музыканту, пережившему инсульт несколько лет назад, освоить сценическое пространство. А этот факт может очень многое сказать о человеке. Впрочем, и не только этот.

Детство

Александр появился на свет 29 октября 1994 года в белорусском городе Гомеле. Кажется, что его судьба была предопределена: ведь вся семья певца занималась музыкой. Так, его дедушка играл на гармошке, а бабушка пела. Отец занимался звукорежиссурой, был гитаристом группы Original Standart. Мама в юности сочиняла песни, но в итоге связала жизнь с другой сферой — стала секретарем директора гомельского завода «Ювелир».

В возрасте восьми лет юный Саша стал посещать музыкальную школу, где учился играть на классической гитаре. А выступать перед публикой начал еще с детства.