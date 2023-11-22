Судьба певца IVANa: участие в «Евровидении», роман с Самбурской и тихое семейное счастье

Когда на проекте «Маска» Гусеница исполнила песню Le Temps des Cathedrales из мюзикла Notre-Dame de Paris, многие не могли сдержать слез. Настолько это исполнение было пронзительным. Оказалось, что под образом Гусеницы скрывался певец IVAN, чье настоящее имя – Александр Иванов.
Александр активно выступает не только на своих концертах, нередко его можно увидеть и на сольниках певца Николая Носкова. И там он не только поет, но и всячески помогает легендарному музыканту, пережившему инсульт несколько лет назад, освоить сценическое пространство. А этот факт может очень многое сказать о человеке. Впрочем, и не только этот.
Детство
Александр появился на свет 29 октября 1994 года в белорусском городе Гомеле. Кажется, что его судьба была предопределена: ведь вся семья певца занималась музыкой. Так, его дедушка играл на гармошке, а бабушка пела. Отец занимался звукорежиссурой, был гитаристом группы Original Standart. Мама в юности сочиняла песни, но в итоге связала жизнь с другой сферой — стала секретарем директора гомельского завода «Ювелир».
В возрасте восьми лет юный Саша стал посещать музыкальную школу, где учился играть на классической гитаре. А выступать перед публикой начал еще с детства.
IVAN с одноклассниками. Фото: личный архив
После окончания школы Иванов поступил в лингвистический университет, но потом осознал, что хочет пойти по иному пути.
Первые успехи
В 2009 году вместе с друзьями Александром Андросенко и Кириллом Прокопенко музыкант основал группу Brown Velvet, где выступил в качестве одновременно и вокалиста, и гитариста. А уже через год коллектив занял второе место на рок-фестивале Mass Medium Fest в Санкт-Петербурге. После этой победы музыканты решили переехать в Питер.
А после того, как к коллективу присоединились отец и брат Александра, группу было решено переименовать в IVANOV. Но, несмотря на наличие семейных связей, артист все больше приходил к мысли о сольной карьере. И в 2014 году он как сольный исполнитель участвует в конкурсе «Пять звезд» в Ялте и побеждает в нем.
IVAN в юности в составе группы IVANOV. Фото: личный архив
Затем перспективный музыкант принимает участие в конкурсе «Битва хоров», где занимает второе место, в вокальном соревновании «Главная сцена», где завоевывает второе место и гран-при от жюри.
Именно после этих проектов Александр Иванов познакомился и начал сотрудничество с Виктором Дробышем. Под кураторством Дробыша Александр выпускает песню «Крест и ладонь», которая прочно занимает свою нишу в хит-парадах «Русского радио».
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Почему IVAN
В 2016 году, после принятия решения об участии в «Евровидении» Александр Иванов придумывает свой псевдоним IVAN. Новое имя появилось для того, чтобы Александра не путали с его тезкой из группы «Рондо».
«И тем более, когда мы ехали на «Евровидение», нужно было, чтобы в имени звучало что-то русское или белорусское. Чтобы сразу стало понятно, что чувак — наш, - объяснял Александр свой псевдоним в интервью проекта Teleprogramma. pro «Загугли звезду».
- Что-то такое сильное, емкое. И чтобы сразу возникала отсылка к корням, откуда я. Иван — это сильно как-то в лоб, а английское произношение Иван — это Ivan. Самое то! Поэтому я IVAN, всем привет еще раз!».
«Евровидение»
По словам Александра Иванова, участие в «Евровидении» - это одно из самых ярких воспоминаний в его жизни. Неизгладимые впечатления артисты конкурса получают еще за несколько дней до участия в нем, когда едут в пресс-тур по странам-участникам вокального соревнования. Так, благодаря этой поездке Александр посетил Израиль, Нидерланды и Латвию.
«Но, наверное, самая яркая и необыкновенная эмоция для меня, — это когда я стоял уже перед выходом на сцену, за кулисами. И в тот момент меня что-то осенило, и я поймал себя на мысли, что, блин, я всегда смотрел «Евровидение» дома с мамой, с папой, с семьей по телевизору, - признавался Александр в интервью Teleprogramma. pro. - Мы смотрели этот конкурс, обсуждали участников и так далее.
- И тогда у меня возникло такое странное ощущение, что вся семья у меня сейчас дома, а я стою, ну, грубо говоря, по ту сторону экрана от своих родных. Да и вообще все происходящее казалось странным. Это вот одна из самых сильных, но в то же время непонятных эмоций для меня. Я не знаю, как это по-другому объяснить».
IVAN на «Евровидении». Фото: личный архив
Выступление Александра запомнилось многим участникам и гостям «Евровидения» благодаря эффектному номеру. Так, присутствующие в зале были уверены в том, что певец вышел на сцену обнаженным, в сопровождении настоящих волков. На самом же деле это была голограмма, а звери «ожили» благодаря компьютерной графике.
Но, к сожалению, даже после такого номера IVAN не попал в финал. А сам певец в свою очередь не смог объяснить причины, почему так произошло.
«Или песня не та, хотя СМИ очень много писали про нее. Но, возможно, проголосовали не так. Может, я как-то не так спел, не так выступил, не так вышел. На это может влиять много факторов», - отметил IVAN в интервью Teleprogramma.pro.
Другие песни
«Евровидение» дало новый виток карьере Александра Иванова. После участия в конкурсе с ним начинают записывать дуэты другие звезды. Например, в 2016 году вышла композиция «Кино о любви», записанная в тандеме с Ириной Аллегровой.
Текст для песни «Снова тебя забываю» написал певец Стас Пьеха. Клип на эту композицию набрал более 800 000 просмотров на YouTube.
В 2020 году вышел хит Waste My Time, созданный в сотрудничестве с трио Swanky Tunes. Также среди англоязычных композиций Александра Иванова можно выделить песни Go The Distance и Love, тепло принятые аудиторией.
IVAN со своим продюсером Виктором Дробышем. Фото: личный архив
Дружба с Николаем Носковым
IVAN дружит с Николаем Носковым. Дружба с исполнителем хитов «Это здорово» и «Паранойя» началась после того, как в проекте «Главная сцена» Александр исполнил песню Николая Ивановича «На меньшее я не согласен». По словам Иванова, музыкант позвонил ему, сказал, что ему понравилось исполнение композиции и предложил записать новый дуэт.
IVAN на сцене с Николаем Носковым. Фото: личный архив
«Сейчас мы общаемся с Николаем Ивановичем. Мне повезло, что я могу ему ставить свои демо-песни, - рассказывал IVAN Teleprogramma. pro в рамках проекта «Загугли звезду». - Он их оценивает и причем подходит к этому с энтузиазмом. Я говорю: «Послушаете новую песню?», а он не отказывает. Николай Иванович достаточно категоричен в оценке творчества, причем любого. Сразу говорит, плохо это или нет, без компромиссов».
«Маска»
В 2023 году IVAN принял участие в знаменитом шоу «Маска», где ему достался образ Гусеницы. Как рассказывал артист в интервью Teleprogramma.pro, ему предложили выбрать несколько костюмов, среди которых были Ворон и Дикобраз. Правда, Гусеницу выбрал не IVAN, а его директор Сергей Савин.
«Он сказал: «Иванов, а почему нет? Смотри, какая веселая, все сходится!» Я сначала как-то не представлял себя в ней, а потом понял, что это действительно отражение моего внутреннего мира – доброта, радость и открытость, - пояснил артист.
IVAN в образе Гусеницы в проекте «Маска». Фото: телеканал НТВ
На проекте IVAN успел исполнить несколько ярких песен, но самое большое впечатление на жюри, конечно, произвело исполнение композиции Le Temps des Cathedrales из мюзикла Notre-Dame de Paris. Услышав его, певец Алексей Воробьев, также входящий в судейскую коллегию, не мог сдержать слез.
Роман с Настасьей Самбурской
На протяжении полугода Александр встречался с актрисой Настасьей Самбурской. О романе знаменитостей стало известно в 2016 году. Как рассказывал музыкант в одном из своих интервью, этот роман не был пиаром, и он не стал бы достоянием общественности, если бы кто-то не взломал его аккаунт, в котором хранилась переписка пары.
IVAN и Настасья Самбурская. Фото: соцсети
Артисты обнародовали свои отношения, чтобы журналисты не сделали этого раньше и не подали бы новость в выгодном для себя ключе.
По словам Александра Иванова, пара даже задумывалась о детях, хотя, как известно, Настасья Самбурская вообще избегает этой темы. Однако все погасло так же быстро, как и началось. Влюбленные расстались по инициативе Самбурской. В одном из своих интервью Настасья призналась, что у нее остыли чувства к артисту.
Жена Алина и дочь Василиса
И хорошо, что все так сложилось. Ведь IVAN встретил свою настоящую любовь. Сейчас певец женат на девушке по имени Алина. Пара познакомилась еще лет десять назад, но тогда Алина встречалась с другим человеком.
«Но спустя пять или шесть лет, как только я узнал, что они расстались, я сразу же написал ей. Я никого не подсиживал. Все случилось само собой. Но, можно сказать, что я ждал именно ее», - признавался IVAN в интервью Teleprogramma.pro.
IVAN с женой Алиной. Фото: личный архив
Как рассказывал певец нашему изданию, свадьба влюбленных проходила очень весело. Правда, одного из гостей, друга музыканта, укусил питон. Произошло это после того, как Алина исполнила зажигательный танец со змеей, и все начали фотографироваться с питоном.
«Я забегаю в туалет, там все в крови, думаю: «Блин, куда он его укусил? Почему столько крови?». Оказалось, в бровь. У человека половина лица была синим, отек, фингал и так далее, - вспоминал IVAN в интервью Teleprogramma.pro.
- И потом друг долго объяснял на работе, что не подрался на свадьбе, просто его укусил питон. Понятное дело, что в это мало кто поверит».
IVAN с дочкой Василисой. Фото: соцсети
В марте 2023 года супруги стали родителями. У них родилась дочь Василиса.
Рост и вес
Рост Александра - 195 сантиметров. вес - 80 килограммов.
IVAN сейчас
Сейчас Александр продолжает работать над новыми песнями и выступать в городах России. Так, 11 ноября он дал концерт в Москве. Новости из жизни и творчества певца можно увидеть на его официальной странице во ВКонтакте.
IVAN. Фото: личный архив
Иногда артист и сам отвечает поклонникам в переписке. И судя по постам в соцсетях, сейчас певец очень счастлив.