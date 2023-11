Судьба певца IVANa: участие в «Евровидении», роман с Самбурской и тихое семейное счастье

Другие песни

«Евровидение» дало новый виток карьере Александра Иванова. После участия в конкурсе с ним начинают записывать дуэты другие звезды. Например, в 2016 году вышла композиция «Кино о любви», записанная в тандеме с Ириной Аллегровой.

Текст для песни «Снова тебя забываю» написал певец Стас Пьеха. Клип на эту композицию набрал более 800 000 просмотров на YouTube.

В 2020 году вышел хит Waste My Time, созданный в сотрудничестве с трио Swanky Tunes. Также среди англоязычных композиций Александра Иванова можно выделить песни Go The Distance и Love, тепло принятые аудиторией.