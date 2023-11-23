Комик и ведущий собственного шоу с большим количеством поклонников: творческая карьера Джеймса Кордена

Кто такой Джеймс Корден?

Джеймс Корден начал свою актерскую карьеру с роли на лондонской сцене, когда ему было 17 лет. Он заслужил похвалы за свою работу над пьесой Алана Беннетта «Парни из истории», а затем создал популярный британский ситком «Гэвин и Стейси».

После получения премий «Оливье» и «Тони» за роль в фильме «Один человек, два начальника» Корден был представлен американской аудитории в 2015 году как ведущий ночного шоу «Очень поздний вечер». Он также озвучивал главных героев анимационных фильмов, таких как «Кролик Питер», и снялся в музыкальных фильмах «В лес» и «Кошки».