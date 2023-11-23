Комик и ведущий собственного шоу с большим количеством поклонников: творческая карьера Джеймса Кордена

Кто такой Джеймс Корден?
Джеймс Корден начал свою актерскую карьеру с роли на лондонской сцене, когда ему было 17 лет. Он заслужил похвалы за свою работу над пьесой Алана Беннетта «Парни из истории», а затем создал популярный британский ситком «Гэвин и Стейси».
После получения премий «Оливье» и «Тони» за роль в фильме «Один человек, два начальника» Корден был представлен американской аудитории в 2015 году как ведущий ночного шоу «Очень поздний вечер». Он также озвучивал главных героев анимационных фильмов, таких как «Кролик Питер», и снялся в музыкальных фильмах «В лес» и «Кошки».
Джеймс Корден и сэр Элтон Джон в ток-шоу The Late Late Show with James Corden. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера
Актер Джеймс Корден, родившийся 22 августа 1978 года в Англии, еще в раннем возрасте обнаружил в себе желание выступать. Как он пишет в своей автобиографии 2011 года «Могу ли я привлечь ваше внимание?»:
«Я хотел развлекать людей, играть, петь, танцевать; все и вся, что означало бы, что люди будут смотреть на меня и улыбаться».
Корден провел большую часть своего детства в Хэзлемире, деревне недалеко от Хай Викомба. Его мать была социальным работником, а отец был музыкантом в Королевских ВВС. Его семья была активным участником «Армии спасения».
Джеймс Корден в молодости. Фото: соцсети
Корден начал изучать свое ремесло в сценической школе Джеки Палмера по внеклассной программе, где детям давали уроки актерского мастерства и танцев. В 17 лет Корден получил свою первую профессиональную роль в постановке мюзикла «Мартен Герр». Вскоре он перешел к более существенным ролям на телевидении, включая Boyz Unlimited, Fat Friends и Teachers.
«Гэвин и Стейси»
В 2004 году Корден заслужил похвалу за свою роль Тиммса в пьесе Алана Беннетта The History Boys, получившей признание критиков. За это время он подружился со своим коллегой-исполнителем Домиником Купером и начал писать при поддержке Беннетта. The History Boys оказались судьбоносными для молодого исполнителя, который принял участие в лондонском показе шоу и его последующем турне, включая выступление на Бродвее. Корден также повторил свою роль в экранизации 2006 года.
В следующем году он добился успеха на малом экране в ситкоме «Гэвин и Стейси», который он создал вместе со своей партнершей по фильму «Толстые друзья» Рут Джонс. Корден сыграл Смити, лучшего друга Гэвина, в популярном сериале.
Рут Джонс и Джеймс Корден в сериале «Гэвин и Стейси». Фото: кадр из фильма
У Кордена были некоторые неудачи в карьере в 2009 году, когда он потерпел серию провалов. Хорн и Корден, его скетч-шоу с Мэтью Хорном, его коллегой по фильму «Гэвин и Стейси», не смогли привлечь аудиторию.
«Один человек, два начальника», «В лес»
Ему удалось преодолеть эти разочарования с помощью своего звездного выступления на сценах Лондона и Бродвея с «Одним человеком, двумя начальниками». За умелое управление этой комедией Корден получил премию «Оливье» и премию «Тони» в 2012 году.
В следующем году он заслужил похвалу за другой проект, сериал Hulu под названием The Wrong Mans, который он и Мэтью Бейнтон создали и снялись в нем. В 2014 году Корден сыграла заметную роль в музыкальном фильме «В лес» с Мэрил Стрип, Эмили Блант и Анной Кендрик.
Эмили Блант и Джеймс Корден в фильме «В лес». Фото: кадр из фильма 2014 года
«Кролик Питер», «Кошки»
Затем Корден появился в фильме «Убей своих друзей» (2015) и озвучил главных персонажей в серии анимационных фильмов, среди которых «Тролли» (2016), «Фильм с эмодзи» (2017) и «Кролик Питер» (2018). В 2019 году, после эпизодической роли в фильме «Вчера» на тему «Битлз», он снялся в экранизации бродвейского мюзикла «Кошки» для большого экрана в роли Бустофера Джонса.
Кадр из фильма «Фильм с эмодзи», в котором Джеймс Корден озвучивает персонажа Привет-5 . Фото: Global Look Press
The Late Late Show
В сентябре 2014 года было объявлено, что Джеймс Корден заменит Крейга Фергюсона на посту ведущего The Late Late Show. Удивленный тем, что CBS выбрала его, Корден сказал Variety:
«Когда я получил эту работу, я даже ни разу не участвовал в американском ток-шоу».
Он счел решение нанять его «действительно смелым выбором».
Корден дебютировал поздно вечером в марте 2015 года с актером Томом Хэнксом в качестве одного из его гостей. С тех пор он привлек внимание множества звезд, включая Мэрайю Кэри, Кэти Курик, Дэвида Бекхэма, Джастина Бибера и Ариану Гранде.
Уилл Феррелл и Кевин Харт играют в Mind Link на ток-шоу The Late Late Show с Джеймсом Корденом. 27 марта 2015 года. Фото: Global Look Press
Хотя Корден обычно не давал таких язвительных политических комментариев, которые, как известно, исходят от других ведущих ток-шоу, таких как Джимми Киммел и Стивен Колберт, поклонникам понравились его веселость и повторяющиеся фрагменты, которые привели к победе на премии «Эмми» в 2016 году, и «Отбрось микрофон», который стал отдельным телевизионным конкурсным сериалом в 2017 году.
Род Стюарт, A$AP Rocky Carpool и Джеймс Корден в караоке в ток-шоу The Late Late Show with James Corden. 15 июля 2015 года. Фото: Global Look Press
В августе 2019 года CBS объявила, что продлила контракт Кордена на проведение The Late Late Show до 2022 года.
Ведущий церемоний вручения премий «Тони» и «Грэмми»
Благодаря своему доступному чувству юмора и исполнительскому мастерству Корден стал популярным ведущим некоторых крупных телевизионных церемоний награждения. После 70-й церемонии вручения премии «Тони» в июне 2016 года он был номинирован на 59-ю ежегодную премию «Грэмми» в феврале 2017 года, а также на премию «Грэмми» в следующем году.
Затем Корден во второй раз принимал «Тони» в июне 2019 года.
Адам Абрамсон, Бен Уинстон, Джеймс Корден (в центре), Роб Крэбб, Райан Макки, Дэвид Ламаттина на церемония вручения премии «Эмми» в области креативного искусства 2018 года. Лос-Анджелес, Калифорния. Фото: Global Look Press
Жена и дети
Корден переехал из Англии в Лос-Анджелес со своей женой Джулией и их тремя детьми — сыном Максом и дочерьми Кэри и Шарлоттой.
Джеймс Корден с женой и детьми. Фото: соцсети Джеймса Кордена