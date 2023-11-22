Его любят за способность оставаться скромным и верным себе: биография Фаррелла Уильямса

Кто такой Фаррелл Уильямс?

Фаррелл Уильямс прошел путь от вундеркинда-подростка до 13-кратного обладателя премии «Грэмми», одновременно прокладывая путь одной из самых оригинальных и разносторонних фигур в музыкальной индустрии. Он был частью знаменитого продюсерского дуэта The Neptunes, соучредителем и исполнителем вокальных партий в альт-рок / хип-хоп группе N.E.R.D. Уильямс также продюсировал песни для некоторых крупнейших музыкальных звезд, включая Нелли, Джей-Зи, Бритни Спирс, Басту Раймса, П. Дидди, Снуп Догга, No Doubt, Ашера и Limp Bizkit. Он написал партитуры и песни для фильмов, включая анимационный фильм «Гадкий я» и его продолжения. Его песня Happy, написанная для «Гадкого я – 2», 10 недель подряд возглавляла хит-парад Billboard Hot 100 и была номинирована на премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню.

«Эта песня никогда бы не стала прежней, если бы она была для моего альбома, — сказал он, — но поскольку она была для анимации, единственное, что я мог сделать, это вложить в нее чистые эмоции — создать песню для человека, просто идущего по улице с чистым счастьем, потому что он впервые влюбился».

В 2014 году журнал Time назвал его одним из 100 самых влиятельных людей в мире.