Его любят за способность оставаться скромным и верным себе: биография Фаррелла Уильямса

Кто такой Фаррелл Уильямс?
Фаррелл Уильямс прошел путь от вундеркинда-подростка до 13-кратного обладателя премии «Грэмми», одновременно прокладывая путь одной из самых оригинальных и разносторонних фигур в музыкальной индустрии. Он был частью знаменитого продюсерского дуэта The Neptunes, соучредителем и исполнителем вокальных партий в альт-рок / хип-хоп группе N.E.R.D. Уильямс также продюсировал песни для некоторых крупнейших музыкальных звезд, включая Нелли, Джей-Зи, Бритни Спирс, Басту Раймса, П. Дидди, Снуп Догга, No Doubt, Ашера и Limp Bizkit. Он написал партитуры и песни для фильмов, включая анимационный фильм «Гадкий я» и его продолжения. Его песня Happy, написанная для «Гадкого я – 2», 10 недель подряд возглавляла хит-парад Billboard Hot 100 и была номинирована на премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню.
«Эта песня никогда бы не стала прежней, если бы она была для моего альбома, — сказал он, — но поскольку она была для анимации, единственное, что я мог сделать, это вложить в нее чистые эмоции — создать песню для человека, просто идущего по улице с чистым счастьем, потому что он впервые влюбился».
В 2014 году журнал Time назвал его одним из 100 самых влиятельных людей в мире.
Фаррелл Уильямс выступает с благодарственной речью по случаю открытия звезды его имени на голливудской «Аллее славы» 4 декабря 2014 г. Голливуд, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Фаррелл Уильямс родился 5 апреля 1973 года в семье Фараона Уильямса и Кэролайн Рэндалл Уильямс в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния. Он рассказал Vanity Fair, что в начале на него повлияли хип-хоп и гранж.
Будучи перкуссионистом в своей школьной группе, он познакомился в band camp с саксофонистом Чедом Хьюго, и они подружились благодаря музыке, создав группу под названием the Neptunes.
Музыкальный продюсер Тедди Райли подписал с ними контракт, и the Neptunes в конце концов стали продюсерской командой. В 1994 году они спродюсировали песню Tonight's the Night для дебютного альбома Blackstreet.
Фаррелл Уильямс в молодости. Фото: соцсети
N.E.R.D. и производственные кредиты
The Neptunes продюсировали такие песни, как Steal Away Мэри Джей Блайдж, Drop It Like It's Hot Снуп Догга и Rock Your Body Джастина Тимберлейка. В 2022 году они были включены в Зал славы авторов песен. Уильямс, Хьюго и барабанщик Шей Хейли сформировали группу N.E.R.D., которая выпустила свой первый альбом In Search Of в 2001 году, за которым последовали Fly or Die (2004), Seeing Sounds (2008) и Nothing (2010).
Группа воссоединилась в 2017 году с альбомом No_One Ever Really Dies, который занял более политическую позицию, чем их предыдущая работа.
Группа N.E.R.D.: Чад Хьюго, Фаррелл Уильямс и Шей Хейли. Фото: соцсети
Уильямс получил премию «Грэмми» в 2003 году за продюсирование первого сольного альбома Тимберлейка Justified. Тимберлейк похвалил продюсера, написав в дань уважения Уильямсу:
«Когда я решил поработать над своим первым сольным альбомом в 2002 году, Фаррелл был первым музыкантом, с которым я поговорил. Мне был 21 год, и я был готов сказать что-то миру. Но мне нужен был кто-то, кто помог бы мне точно объяснить, что это было. Из нашего первого разговора я понял, что он и есть тот самый человек… Он сделал меня бесстрашной, и я носил это с собой всю оставшуюся жизнь».
В 2004 году Уильямс получил премию «Грэмми» в номинации «Продюсер года» в номинации «Неклассика», которую он завершил, сыграв на барабанах на церемонии вручения премии «Грэмми» в составе квартета со Стингом, Дэйвом Мэтьюзом и Винсом Гиллом в кавер-версии классической песни «Битлз» I Saw Her Standing There.
В 2010 году он был назван продюсером десятилетия по версии Billboard. Песня Daft Punk Get Lucky, которую Уильямс исполнил в соавторстве, получила премию «Грэмми» за лучшее поп-дуэтное / групповое исполнение и запись года в 2014 году.
Фаррелл Уильямс на шоу NBC Today 6 мая 2014 года. Фото: Global Look Press
Он был соавтором и продюсером хита Робина Тика 2013 года Blurred Lines, но два года спустя жюри Лос-Анджелесского суда сочло, что песня нарушила авторские права на песню 1977 года Got to Give It Up Марвина Гэя. Жюри присудило наследству Гэй 7,3 миллиона долларов, которое позже было уменьшено примерно до 5 миллионов долларов.
Фильмы
Фаррелл Уильямс на премьере фильма «Гадкия я – 2». Лос-Анджелес, Калифорния, 22 июня 2013 года. Фото: Global Look Press
Уильямс также активно снимался на телевидении и в кино. В дополнение к своей работе над фильмами «Гадкий я» он участвовал в создании саундтрека к фильму 2014 года «Удивительный человек-паук – 2». Он был сопродюсером фильма «Скрытые фигуры», который принес ему номинацию на «Оскар» в 2017 году.
Уильямс был рассказчиком в анимационном фильме 2018 года «Гринч» и появился в фильмах 2015 года «Антураж» и «Идеальная подача – 2». А с 2014 по 2016 год он был тренером реалити-шоу «Голос».
Судьи седьмого сезона телешоу «Голос»: Адам Левин, Гвен Стефани, Блейк Шелтон, Фаррелл Уильямс. 23 июня 2014 года. Фото: Global Look Press
В ремейке диснеевского «Короля Льва» 2019 года Уильямс спродюсировал пять песен. А для фильма Netflix «Черный крестный отец» он и Хьюго написали и спродюсировали песню под названием «Письмо моему крестному отцу».
Икона моды
В 2005 году журнал Esquire назвал Уильямса самым хорошо одетым человеком в мире, похвалив его за «привнесение роскоши в стиль хип-хопа». Он сказал изданию:
«Речь идет о комфорте и потоке. Дело никогда не в том, являюсь ли я самым хорошо одетым парнем в комнате. Вещи просто должны сидеть естественно. Мода — это больше ощущение, чем наука».
Вместе с японским музыкальным продюсером Ниго Уильямсом он основал линии одежды Billionaire Boys Club и Ice Cream. Уильямс также активно работает в гостиничном бизнесе с Swan, рестораном в помещении и на открытом воздухе в Майами, и отелем Goodtime в Майами-Бич.
Фаррелл Уильямс демонстрирует модели одежды. Фото: соцсети
В 2019 году Уильямс запустил многодневный музыкальный фестиваль в своем родном городе Вирджиния-Бич под названием Something in the Water (SITW). Он перенес мероприятие в Вашингтон, округ Колумбия, в 2022 году, расстроенный реакцией Вирджинии-Бич на смертельное ранение его двоюродного брата Донована Линча полицией в 2021 году. Но в ноябре 2022 года Уильямс сказал, что фестиваль вернется в его родной город в 2023 году, объяснив:
«Мне нужно вернуться домой. Почти у всех есть общее ощущение, что фестивалю место в Вирджиния-Бич, и настало время вернуть его обратно».
Уильямс основал некоммерческую организацию в 2008 году под названием «Из рук в руки», целью которой является оказание помощи молодежи с недостаточным уровнем образования, необходимой для будущего успеха.
Жена и дети
Уильямс женат на Хелен Ласичан. У них четверо детей, включая тройню.
Фаррелл Уильямс с женой. Фото: соцсети