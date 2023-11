Его любят за способность оставаться скромным и верным себе: биография Фаррелла Уильямса

N.E.R.D. и производственные кредиты

The Neptunes продюсировали такие песни, как Steal Away Мэри Джей Блайдж, Drop It Like It's Hot Снуп Догга и Rock Your Body Джастина Тимберлейка. В 2022 году они были включены в Зал славы авторов песен. Уильямс, Хьюго и барабанщик Шей Хейли сформировали группу N.E.R.D., которая выпустила свой первый альбом In Search Of в 2001 году, за которым последовали Fly or Die (2004), Seeing Sounds (2008) и Nothing (2010).

Группа воссоединилась в 2017 году с альбомом No_One Ever Really Dies, который занял более политическую позицию, чем их предыдущая работа.