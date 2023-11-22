Церковный хор, American Idol и «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана: путь к успеху Дженнифер Хадсон

Кто такая Дженнифер Хадсон?
Дженнифер Хадсон — американская актриса и певица. В 2004 году она участвовала в вокальном шоу American Idol, завоевав известность и преданную базу поклонников. В 2006 году она сыграла певицу эпохи Motown в фильме «Девушки мечты», за который получила «Золотой глобус» и «Оскар».
Она также получила «Грэмми» в 2008 году за свой дебютный альбом. В том же году ее мать, брат и племянник были убиты шурином, который жил отдельно от них, что привело к тому, что Хадсон на время уходила со сцены. Она вернулась, чтобы сняться во множестве проектов, в том числе в телевизионном шоу «Лак для волос» и бродвейском возрождении «Пурпурного цвета».
Дженнифер Хадсон в шоу American Idol. Фото: соцсети
Начало карьеры и American Idol
Дженнифер Кейт Хадсон родилась 12 сентября 1981 года в Чикаго, штат Иллинойс. Она пела в церковном хоре и окончила Профессиональную академию Данбара в 1999 году. После года пения на круизном лайнере Disney Хадсон в 2004 году прошла прослушивание для участия в третьем сезоне шоу FOX American Idol.
Став финалисткой, она приобрела известность и базу поклонников, а затем практически исчезла из поля зрения после того, как ее исключили из шоу. Из-за ее ухода разгорелся спор, поскольку многие признали ее выдающейся вокалисткой, которая могла перепеть других конкурсанток.
Дженнифер Хадсон в молодости. Фото: соцсети
«Оскар» за фильм «Девушки мечты»
В 2005 году Хадсон обошла сотни конкурентов, чтобы получить роль Эффи Уайт в экранизации бродвейского мюзикла «Девушки мечты». Ее потрясающая игра, а также незабываемое исполнение песни «И я говорю тебе, что я не уйду», принесло молодой певице «Золотой глобус» и «Оскар» в категориях «Актриса второго плана».
Слева направо: Эдди Мерфи, Аника Нони Роуз, Беосе Ноулз и Дженнифер Хадсон ы фильме 2005 года «Девушка мечты». Фото: Global Look Press
30 мая 2008 года Дженнифер Хадсон продолжила свою работу в кино, появившись в популярном фильме «Секс в большом городе», сыграв Луизу, подкованную в электронике помощницу Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер). Затем Хадсон снялась в фильме «Тайная жизнь пчел» в октябре 2008 года вместе с Куин Латифой, Алисией Киз и Софи Оконедо.
Сара Джессика Паркер и Дженнифер Хадсон в фильме «Секс в большом городе». Фото: Global Look Press
В сентябре 2008 года Хадсон также выпустила свой одноименный дебютный альбом, который впоследствии получил премию «Грэмми» за лучший R-&-B-альбом.
Книга и другие проекты
В 2012 году Хадсон опубликовала книгу «Я получила это: как я изменила свой образ жизни и сбросила то, что меня тяготило».
Дженнифер Хадсон презентует свою книгу. 10 января 2012 года, Нью-Йорк. Фото: Global Look Press
Она основала свою собственную линию одежды и внесла свой вклад в создание саундтрека к фильму «Думай как мужчина», продолжая при этом сниматься в кинопроектах.
Она сыграла Винни Манделу в биографическом фильме 2011 года, названном в честь известной южноафриканской активистки, и была показана в фильме 2012 года «Три балбеса».
Затем в 2013 году Хадсон появилась в качестве постоянной приглашенной звезды в телевизионном музыкальном сериале Smash, а также в мюзикле «Черное Рождество» на большом экране.
Дженнифер Хадсон в сериале Smash. Фото: кадр из фильма
JHUD и «Империя»
Продолжая сочинять новую музыку, Хадсон выпустила свой последний альбом JHUD в 2014 году, более яркий, с участием таких продюсеров, как Фаррелл Уильямс и Тимбалэнд.
Она также вернулась на телевидение в следующем году, появившись в популярной музыкальной драме «Империя». Шоу, совместно созданное Ли Дэниэлсом и Дэнни Стронгом, посвящено семье, стоящей за успешным музыкальным бизнесом. Помимо роли музыкального терапевта в сериале, Хадсон выступила в его саундтреке.
Дженнифер Хадсон на сцене. Фото: соцсети
«Пурпурный цвет», «Голос» и «Кошки»
В 2015 году Хадсон вновь снялась в знаменитом мюзикле, на этот раз в роли Шуга Эйвери в бродвейском возрождении «Пурпурного цвета» в театре Бернарда Б. Джейкобса. Хорошо принятая постановка получила в 2016 году премию «Тони» за лучшее возрождение, а Хадсон получила еще одну премию «Грэмми» за свой вклад в саундтрек.
Хадсон присоединилась к актерскому составу сериала NBC «Лак для волос в прямом эфире!» в 2016 году, заработав положительные отзывы за свою роль Мэйбелл Мотормаут. В следующем году она пополнила свое портфолио проектов, став судьей популярного шоу-конкурса певцов The Voice.
Летом 2018 года было объявлено, что Хадсон присоединится к актерскому составу голливудской адаптации знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» вместе с такими звездами, как Джуди Денч, Тейлор Свифт, Идрис Эльба и Джеймс Корден. Премьера фильма состоялась в декабре 2019 года, и Хадсон заслужила похвалу за свое мощное исполнение «Памяти» в роли изгнанницы Гризабеллы.
Дженнифер Хадсон в мюзикле «Кошки» 2019 года. Фото: кадр из фильма
Семейная трагедия
Трагедия постигла Хадсон в 2008 году, когда исчез ее семилетний племянник Джулиан Кинг. Мальчик пропал вскоре после того, как мать и брат Хадсон были застрелены. Позже Кинг также был найден мертвым. В декабре 2008 года полиция арестовала шурина Хадсона, Уильяма Бальфура, в связи с этими убийствами. В конце концов он был признан виновным в убийстве всех трех членов семьи и приговорен к пожизненному заключению.
Хадсон взяла паузу в карьере, и впервые появилась на публике после своей потери, когда исполнила национальный гимн во время XLIII Суперкубка в 2009 году.
Весной 2011 года она выпустила свой второй альбом I Remember Me, продюсированием и написанием песен которого занимались такие группы, как Keys, Дайан Уоррен и Р. Келли. Она также учредила игрушечный аттракцион Джулиана Д. Кинга и рождественский ужин, а также благотворительный фонд Hatch Day в честь своего племянника.
Дженнифер Хадсон после трагедии. Фото: соцсети
Личная жизнь
Хадсон обручилась с бойфрендом Дэвидом Отунгой в сентябре 2008 года, и следующим летом у них родился сын. Отунга, выпускник юридической школы Гарварда, профессиональный борец и актер.
Дженнифер Хадсон с семьей. Фото: соцсети
В ноябре 2017 года было объявлено, что эти двое прекращают свои 10-летние отношения. Кроме того, выяснилось, что Хадсон запросила и получила охранный ордер против своего бывшего жениха. В конце концов, в июле 2019 года они достигли соглашения об опеке.