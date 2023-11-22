Церковный хор, American Idol и «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана: путь к успеху Дженнифер Хадсон

Кто такая Дженнифер Хадсон?

Дженнифер Хадсон — американская актриса и певица. В 2004 году она участвовала в вокальном шоу American Idol, завоевав известность и преданную базу поклонников. В 2006 году она сыграла певицу эпохи Motown в фильме «Девушки мечты», за который получила «Золотой глобус» и «Оскар».

Она также получила «Грэмми» в 2008 году за свой дебютный альбом. В том же году ее мать, брат и племянник были убиты шурином, который жил отдельно от них, что привело к тому, что Хадсон на время уходила со сцены. Она вернулась, чтобы сняться во множестве проектов, в том числе в телевизионном шоу «Лак для волос» и бродвейском возрождении «Пурпурного цвета».