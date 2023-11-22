Сыграл отца пяти пацанов и учителя химии: как Брайан Крэнстон добился успеха

Кто такой Брайан Крэнстон?
Брайан Крэнстон провел раннюю часть своей карьеры, занимаясь различными коммерческими работами и одиночными ролями на телевидении. В 2000 году он получил роль Хэла, отца семейства, в ситкоме «Малкольм в центре внимания».
Наибольшую известность он получил благодаря роли Уолтера Уайта в драме «Во все тяжкие», получившей признание критиков, получив четыре премии «Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале. Крэнстон также получил две премии «Тони» за свою работу, а также номинации на «Золотой глобус» и «Оскар» за роль в биографическом фильме 2015 года «Трамбо».
Брайан Крэнстон во время 66-й ежегодной церемонии вручения премии «Эмми», 25 августа 2014 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Молодые годы
Брайан Ли Крэнстон родился в Канога-Парке, Калифорния, 7 марта 1956 года. Сын начинающего актера, Крэнстон провел большую часть своего раннего детства, наблюдая, как его отец Джо разочаровывается в жизни из-за того, что не смог добиться славы на большом экране, к которой он стремился.
В конце концов, его отец ушел из шоу-бизнеса, но его все еще непостоянные доходы ложились слишком тяжелым бременем на семью и его брак. В возрасте 12 лет Крэнстон пережил развод своих родителей, а вскоре после этого и лишение права выкупа семейного дома. Кризис вынудил Крэнстона и его старшего брата Кайла на год переехать к бабушке с дедушкой. Двое мальчиков не видели своего отца десять лет.
В школе Крэнстон был достойным учеником и средним спортсменом, талантливым, но неуверенным в себе.
«Это было не самое лучшее время для меня», - позже сказал он. «Я был действительно тихим, непритязательным и неуверенным в себе. И моя робость отодвинула меня на второй план, в прямом и переносном смысле».
В возрасте 16 лет Крэнстон присоединился к программе исследования правоохранительных органов Департамента полиции Лос-Анджелеса. Он стал лучшим в своем классе, нацелившись получить степень политолога и начать карьеру полицейского. Но когда школьный консультант сказал, что ему нужно добавить факультатив к своей курсовой работе, Крэнстон выбрал актерское мастерство и быстро обнаружил, что у него есть талант к сценической работе.
Ко времени окончания средней школы в 1976 году Крэнстон отказался от любых мечтаний о работе в правоохранительных органах и вместо этого отправился в двухлетнюю поездку на мотоцикле с Кайлом, в ходе которой пара колесила по стране, останавливаясь ровно настолько, чтобы найти краткосрочную работу, заработать денег и вернуться в дорогу.
Два брата в конце концов вернулись к жизни в Калифорнии, где оба решили стать актерами.
«Малкольм в центре внимания»
Не питая тех же звездных мечтаний, что и его отец, Крэнстон брался практически за любую работу, которая попадалась ему на пути. Это включало рекламу Preparation H и эпизодические роли в таких шоу, как «Воздушный волк» и «Она написала убийство».
К концу 1990-х Крэнстон сделал респектабельную, неброскую карьеру. В титрах того периода значатся роли в сериалах «Сайнфелд» и «Король Квинса». Кроме того, он сыграл Базза Олдрина в телевизионном мини-сериале Тома Хэнкса «С Земли на Луну» (1998) и изобразил американского полковника в фильме «Спасти рядового Райана» (1998).
Его репутация получила большой толчок в 2000 году, когда он подписал контракт на роль Хэла, отца пятерых мальчиков, в популярном ситкоме FOX «Малкольм в центре внимания», с Лоис Джейн Качмарек. Крэнстон получил три номинации на премию «Эмми» за эту роль.
Кристофер Мастерсон, Лукас Родригес, Эрик Пер Салливан, Джастин Берфилд, Брайан Крэнстон, Фрэнки Мунис и Джейн Качмарек в сериале «Малкольм в центре внимания» (2000-2006). Фото: Global Look Press
«Во все тяжкие»
Крэнстон впервые ознакомился со сценарием «Во все тяжкие», когда искал работу вскоре после окончания «Малкольма в центре внимания» в 2006 году. Создатель сериала, Винс Гиллиган, впервые встретился с Крэнстоном в 1998 году, когда они сотрудничали в качестве режиссера и характерного актера в эпизоде «Секретных материалов».
Начиная собирать фрагменты для своего нового шоу, Гиллиган постоянно возвращался к Крэнстону в роли центрального персонажа, Уолтера Уайта, школьного учителя химии с раком легких, который становится преступником, чтобы оставить семье достаточно денег после смерти.
Крэнстон сказал, что, прочитав первоначальный сценарий сериала, он был полон решимости сыграть Уайта, потому что чувствовал, что это изменит жизнь того, кто получит эту роль. Для Крэнстона это, безусловно, имело значение.
Критики приветствовали сериал, который дебютировал в 2008 году, как один из лучших на телевидении, и актер получил три премии «Эмми» подряд за лучшую мужскую роль в драматическом сериале, что сделало Крэнстона единственным актером, помимо Билла Косби, получавшим награду три года подряд. Крэнстон добавил четвертую победу на премии «Эмми» в 2014 году, после окончания сериала.
Брайан Крэнстон. Фото: постер сериала «Во все тяжкие» (2008-2013)
Награды за «Трамбо» и «До самого конца»
Примерно в то же время, когда «Во все тяжкие» подходил к концу, в 2013 году Крэнстон получил роль Далтона Трамбо в новом биографическом фильме о сценаристе, занесенном в черный список и удостоенном премии «Оскар». После выхода «Трамбо» в 2015 году Крэнстон получил номинации на «Золотой глобус» и «Оскар».
Он также заслужил признание за работу в театре, выиграв в 2014 году премию «Тони» за исполнение главной роли президента Линдона Б. Джонсона в фильме «До самого конца». В 2016 году он повторил свою роль Джонсона в одноименном телефильме и получил номинацию на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.
Среди других проектов Крэнстона в 2016 году были фильмы «Афера под прикрытием» и «Во всем виноват енот». Он также озвучил персонажа Ли, биологического отца По, в фильме «Кунг-фу Панда 3» и выпустил свой бестселлер «Нью-Йорк Таймс» «Жизнь по частям» (2016).
Хелен Миррен и Брайан Крэнстон. Фото: кадр из к/ф «Трамбо» (2015)
«Остров собак» и «Сеть»
В 2017 году Крэнстон сыграл Зордона в супергеройском фильме «Могучие рейнджеры», ознаменовав свое возвращение в популярную франшизу после озвучивания персонажей Сниззарда и Человека-Близнеца в телесериале «Могучие рейнджеры Морфина» в начале своей карьеры.
Крэнстон подписался на дополнительную озвучку в полнометражном фильме Уэса Андерсона «Остров собак», релиз которого состоялся в марте 2018 года. Примерно в то же время было объявлено, что он сыграет главную роль в гибриде живого экшена / компьютерной графики «Айван, единственный и неповторимый» в роли владельца цирка вместе с животными, которых озвучили Сэм Рокуэлл и Анджелина Джоли.
После получения премии Оливье в апреле 2018 года за роль диктора Говарда Била в адаптации телесериала «Сеть» в Лондонском национальном театре Крэнстон согласился снова примерить на себя роль Била в бродвейской постановке. В следующем году, сыграл богатого парализованного вместе с Кевином Хартом в комедийной драме «1+1: Голливудская история».
Брайан Крэнстон и Кевин Харт. Фото: кадр из к/ф «1+1: Голливудская история» (2018)
Личная жизнь
Крэнстон живет в Южной Калифорнии со своей женой Робин Дирден. У пары есть дочь Тейлор.
Брайан Крэнстон и Робин Дирден, 14 июня 2023 года, Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press