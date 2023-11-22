Сыграл отца пяти пацанов и учителя химии: как Брайан Крэнстон добился успеха

Молодые годы

Брайан Ли Крэнстон родился в Канога-Парке, Калифорния, 7 марта 1956 года. Сын начинающего актера, Крэнстон провел большую часть своего раннего детства, наблюдая, как его отец Джо разочаровывается в жизни из-за того, что не смог добиться славы на большом экране, к которой он стремился.

В конце концов, его отец ушел из шоу-бизнеса, но его все еще непостоянные доходы ложились слишком тяжелым бременем на семью и его брак. В возрасте 12 лет Крэнстон пережил развод своих родителей, а вскоре после этого и лишение права выкупа семейного дома. Кризис вынудил Крэнстона и его старшего брата Кайла на год переехать к бабушке с дедушкой. Двое мальчиков не видели своего отца десять лет.

В школе Крэнстон был достойным учеником и средним спортсменом, талантливым, но неуверенным в себе.

«Это было не самое лучшее время для меня», - позже сказал он. «Я был действительно тихим, непритязательным и неуверенным в себе. И моя робость отодвинула меня на второй план, в прямом и переносном смысле».

В возрасте 16 лет Крэнстон присоединился к программе исследования правоохранительных органов Департамента полиции Лос-Анджелеса. Он стал лучшим в своем классе, нацелившись получить степень политолога и начать карьеру полицейского. Но когда школьный консультант сказал, что ему нужно добавить факультатив к своей курсовой работе, Крэнстон выбрал актерское мастерство и быстро обнаружил, что у него есть талант к сценической работе.

Ко времени окончания средней школы в 1976 году Крэнстон отказался от любых мечтаний о работе в правоохранительных органах и вместо этого отправился в двухлетнюю поездку на мотоцикле с Кайлом, в ходе которой пара колесила по стране, останавливаясь ровно настолько, чтобы найти краткосрочную работу, заработать денег и вернуться в дорогу.

Два брата в конце концов вернулись к жизни в Калифорнии, где оба решили стать актерами.