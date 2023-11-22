Как жил смешной пухляш из 90-х: биография Криса Фарли

Смерть и посмертная работа

18 декабря 1997 года Фарли был найден мертвым в своей чикагской квартире. Позже было объявлено, что он умер от заболевания сердца. Ему было 33 года.

Перед своей смертью Фарли завершил работу над двумя фильмами - «Почти герои» и «Грязная работа», оба вышли на экраны в 1998 году. Годы спустя, летом 2005 года, актер получил посмертную звезду на Голливудской аллее славы.

Книга о карьере Фарли «Шоу Криса Фарли: биография в трех действиях» была опубликована в 2008 году издательством Viking, авторами которой стали Томми Фарли-младший (старший брат Криса) и Таннер Колби.

Имя Фарли вернулось в новости в 2017 году, когда Make Him Smile, компания, которой управляет семья комика для защиты его прав собственности, подала в суд на компанию Trek Bicycle Corporation из Висконсина за название своей линейки «толстых велосипедов» «Farley».

В иске утверждалось, что Trek Bicycle Corporation незаконно присвоил имя Фарли и торговали его комедийным брендом «толстяк». В июне 2018 года обе стороны достигли соглашения, которое, как сообщается, позволило Trek Bicycle Corporation продолжать производить велосипеды Farley.