Как жил смешной пухляш из 90-х: биография Криса Фарли

Кем был Крис Фарли?
Комик Крис Фарли изучал импровизацию, прежде чем присоединиться к Saturday Night Live в 1990 году. Он превратил свой успех на маленьком экране в карьеру в кино с такими проектами, как «Мир Уэйна» и «Яйцеголовые», а позже сыграл главную роль в «Увалень Томми», «Паршивой овце» и «Ниндзя из Беверли-Хиллз». Фарли был найден мертвым 18 декабря 1997 года в Чикаго.
Крис Фарли. Фото: кадр из к/ф «Ниндзя из Беверли-Хиллз» (1997)
Ранняя жизнь
Актер и комик Кристофер Кросби Фарли родился 15 февраля 1964 года в Мэдисоне, штат Висконсин, средним ребенком из пяти братьев и сестер. Мальчик, который любил смешить других студентов во время учебы в католической начальной школе, позже он изучал театр и коммуникации в Университете Маркетт.
После окончания учебы Фарли выступал с театральной группой Ark Improv theater group и Олимпийским театром Improv в Чикаго. Там его наставником был Дел Клоуз, который также обучал Джона Белуши, знаменитого комика, на которого Фарли равнялся.
Saturday Night Live
После присоединения к актерскому составу театра Second City Фарли стал продюсером Saturday Night Live Лорном Майклзом. Он дебютировал в актерском составе в 1990 году и быстро стал известен благодаря пародиям. Среди которых были танец Чиппендейлов вместе с Патриком Суэйзи, роль босса Мэтта Фоули (названного в честь реального преподобного, который дружил с Фарли) и ведущего «Шоу Криса Фарли», в котором он неуклюже брал интервью у таких гостей, как Джефф Дэниелс и Мартин Скорсезе.
Крис Фарли и Патрик Суэйзи. Фото: кадр из Saturday Night Live, 1990 г.
Фильмы
Фарли также смог использовать свой успех в SNL для карьеры на большом экране, дебютировав в кино в роли охранника в фильме «Мир Уэйна» (1992) и сыграв главную роль в его продолжении 1993 года. Затем Фарли снялся в фильмах «Яйцеголовые» (1993) и «Пустоголовые» (1994), а затем получил свою первую главную роль в популярном фильме «Увалень Томми», в котором он снялся вместе с другом и партнером по комиксам Дэвидом Спейдом.
После того, как Фарли сыграл главную роль в комедии Адама Сэндлера «Билли Мэдисон» (1995), они со Спейдом воссоединились для фильма 1996 года «Паршивая овца». В следующем году Фарли снова появился в главной роли в фильме о боевых искусствах «Ниндзя из Беверли-Хиллз».
«Яйцеголовые» (1993) Крис Фарли и Мишель Берк. Фото: Global Look Press
Смерть и посмертная работа
18 декабря 1997 года Фарли был найден мертвым в своей чикагской квартире. Позже было объявлено, что он умер от заболевания сердца. Ему было 33 года.
Перед своей смертью Фарли завершил работу над двумя фильмами - «Почти герои» и «Грязная работа», оба вышли на экраны в 1998 году. Годы спустя, летом 2005 года, актер получил посмертную звезду на Голливудской аллее славы.
Книга о карьере Фарли «Шоу Криса Фарли: биография в трех действиях» была опубликована в 2008 году издательством Viking, авторами которой стали Томми Фарли-младший (старший брат Криса) и Таннер Колби.
Имя Фарли вернулось в новости в 2017 году, когда Make Him Smile, компания, которой управляет семья комика для защиты его прав собственности, подала в суд на компанию Trek Bicycle Corporation из Висконсина за название своей линейки «толстых велосипедов» «Farley».
В иске утверждалось, что Trek Bicycle Corporation незаконно присвоил имя Фарли и торговали его комедийным брендом «толстяк». В июне 2018 года обе стороны достигли соглашения, которое, как сообщается, позволило Trek Bicycle Corporation продолжать производить велосипеды Farley.
Крис Фарли. Фото: кадр из к/ф «Почти герои» (1997)