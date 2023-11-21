Как сейчас живет эмигрировавшая в США экс-участница «Дома-2» Оксана Ряска

В декабре будет пять лет, как экс-участница «Дома-2» Оксана Ряска перебралась на ПМЖ в США. Здесь она встретила любимого мужчину и родила двух сыновей. Одному из ее наследников два года, другому – несколько месяцев. Оксана Ряска признается, что чувствует счастливой. Переживает она только из-за разрыва с родителями.

Много работать

Экс-участница «Дома-2» Оксана Ряска довольно открыто и откровенно рассказывает о своей жизни в США. Оксана Ряска не скрывает, что здесь за океаном ей приходится вкалывать. На шее у мужа она не сидит.

В отличие от других бывших участников «Дома-2», Оксана Ряска своей жизнью не хвастается, а просто рассказывает, как есть, без прикрас.

Несмотря на то, что у Оксаны Ряски два маленьких сына, она работает. Раньше Оксана Ряска трудилась ассистентом учителя. Теперь перешла на работу в реабилитационный медицинский центр.