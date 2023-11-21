Как сейчас живет эмигрировавшая в США экс-участница «Дома-2» Оксана Ряска

В декабре будет пять лет, как экс-участница «Дома-2» Оксана Ряска перебралась на ПМЖ в США. Здесь она встретила любимого мужчину и родила двух сыновей. Одному из ее наследников два года, другому – несколько месяцев. Оксана Ряска признается, что чувствует счастливой. Переживает она только из-за разрыва с родителями.
Много работать
Экс-участница «Дома-2» Оксана Ряска довольно открыто и откровенно рассказывает о своей жизни в США. Оксана Ряска не скрывает, что здесь за океаном ей приходится вкалывать. На шее у мужа она не сидит.
В отличие от других бывших участников «Дома-2», Оксана Ряска своей жизнью не хвастается, а просто рассказывает, как есть, без прикрас.
Несмотря на то, что у Оксаны Ряски два маленьких сына, она работает. Раньше Оксана Ряска трудилась ассистентом учителя. Теперь перешла на работу в реабилитационный медицинский центр.
Оксана Ряска с мужем и сыновьями. Фото: соцсети
«Моя работа – делать чисто, стерильно, помогать и ухаживать», - поделилась недавно Оксана Ряска в микроблоге.
Подписчики Оксаны Ряски были очень удивлены, узнав, что та вышла на работу, имея на руках грудного малыша. Муж не обеспечивает? Оксана Ряска тогда довольно резко поставила всех на место. Мол, это Америка, здесь по три года в декрете никто не сидит.
«Ребятки, я в России не живу почти пять лет! У меня менталитет уже абсолютно другой! Здесь все работают! Забудьте про декрет три года! Здесь максимум три месяца! И то не факт, что тебе его оплатят. Тут работать нужно и мужу, и жене. Тут нет такого, что жена сиднем сидит, а мужик трудится на пяти работах. Это Америка! Здесь все абсолютно по-другому! Здесь норма, что женщина работает, что она добивается успеха!» - написала тогда в микроблоге Оксана Ряска.
Дом на берегу океана
Живет Оксана Ряска в Нью-Джерси, недалеко от города Нью-Йорка. У Оксаны Ряски и ее мужа большой дом на берегу океана. Правда, экс-участница «Дома-2» от местного климата не в восторге. Летом здесь либо аномальная жара и приходится сидеть под кондиционерами, либо льют проливные дожди.
А кто у нас муж
Оксане Ряске в феврале исполнится 34 года. Муж Оксаны Эдуард старше нее на пятнадцать лет. Ранее у Эдуарда уже была семья и есть взрослая дочка. В США Эдуард переехал тридцать лет назад, по профессии он инженер. У Эдуарда есть собственный бизнес, он занимается проектировкой навигационных систем для автомобилей.
Оксана Ряска и ее муж Эдуард. Фото: соцсети
Оксана Ряска не нарадуется на мужа, который во всем помогает ей и счастлив быть папой двух маленьких мальчиков. Эдуард присутствовал при появлении на свет обоих детей. Оксана Ряска в микроблоге часто высказывается о том, что она нашла счастье в Америке и благодарит за мужа и сыновей эту страну.
Напомним, старший сын Оксаны Ряски появился на свет в июле 2021 года, мальчика зовут Семен. Младший сын Ряски родился в июне 2023 года, его родители назвали Саввой.
Оксана Ряска с мужем и двумя подросшими сыновьями на берегу океана. Фото: соцсети
«Сыновья даются не просто так. Два сына: это божья награда. И я знаю, почему. Это мой оберег и защита», - уверена Оксана Ряска.
Разрыв с родителями
Главное, что удручает Оксану Ряску сейчас, это поведение ее родителей. Они фактически отказались от общения с дочерью и ее семьей. По каким-то причинам они не хотят видеть ни Оксану, ни ее сыновей, своих внуков.
Оксана Ряска верит в то, что со временем общение восстановится, мир вернется в их семью. Ей только искренне жаль упущенного времени. Ведь ее мальчики растут очень быстро, а бабушка с дедушкой лишают себя удовольствия наблюдать за этим хотя бы через камеру телефона.
«Время не вернуть. Они пропускают драгоценные минуты общения с нами из-за своей гордыни», - сожалеет Оксана Ряска.
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