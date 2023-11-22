Ее перу принадлежит «Рассказ служанки»: биография канадской писательницы и поэтессы Маргарет Этвуд

Ранняя жизнь и образование

Этвуд родилась 18 ноября 1939 года в Оттаве, провинция Онтарио, Канада, в семье матери-диетолога и отца-энтомолога, которые воспитали в ней любовь к природе. Также выросшая в Квебеке и проявившая страсть к писательству в раннем возрасте, Этвуд в конце концов продолжила обучение в колледже Виктория при Университете Торонто, который окончила в 1961 году.

Затем, в следующем году, она получила степень магистра в Рэдклиффе. На протяжении своей карьеры Этвуд продолжала преподавать в различных колледжах и университетах как Канады, так и Соединенных Штатов.