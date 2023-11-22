Ее перу принадлежит «Рассказ служанки»: биография канадской писательницы и поэтессы Маргарет Этвуд

Кто такая Маргарет Этвуд?
Маргарет Этвуд - канадская писательница, автор отмеченных наградами стихов, рассказов и повестей, в том числе «Игра в круг» (1966), «Рассказ служанки» (1985), «Слепой убийца» (2000), «Орикс и Коростель» (2003) и «Палатка» (2006). Ее произведения были переведены на множество разных языков и видели несколько экранизаций, а «Рассказ служанки» и «Псевдоним Грейс» стали мини-сериалами в 2017 году.
Маргарет Этвуд на премьере телесериала «Рассказ служанки», 25 апреля 2017 г. – Голливуд, Калифорния, США. — Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и образование
Этвуд родилась 18 ноября 1939 года в Оттаве, провинция Онтарио, Канада, в семье матери-диетолога и отца-энтомолога, которые воспитали в ней любовь к природе. Также выросшая в Квебеке и проявившая страсть к писательству в раннем возрасте, Этвуд в конце концов продолжила обучение в колледже Виктория при Университете Торонто, который окончила в 1961 году.
Затем, в следующем году, она получила степень магистра в Рэдклиффе. На протяжении своей карьеры Этвуд продолжала преподавать в различных колледжах и университетах как Канады, так и Соединенных Штатов.
Стихи и литературная карьера
Первой опубликованной работой Этвуд был поэтический памфлет «Двойная Персефона» (1961), опубликованный издательством Hawkshead Press. В течение десятилетия появилось больше поэзии, о чем свидетельствуют книги «Талисманы для детей» (1965) и «Животные в этой стране» (1968). Затем, в 1969 году, она опубликовала свой первый роман «Съедобная женщина», метафоричное, остроумное произведение о социальном статусе женщины, собирающейся выйти замуж.
Будучи стойкой духом, Этвуд позже рассказывала, что ездила на автобусах Greyhound читать в спортзалах и продавать книги. Этвуд продолжала публиковать стихи, а также романы «Всплывая на поверхность» (1973), «Леди оракул» (1976) и «Жизнь до человека» (1980).
Писательница Маргарет Этвуд на презентации «Года Потопа», драматической и музыкальной презентации из ее одноименного романа. Лондон, 3 сентября 2009 года. Фото: Global Look Press
«Рассказ служанки»
Последовало еще несколько книг, но именно «Рассказ служанки» 1985 года принесла Этвуд огромную волну признания и популярности. Провидческое предупреждение о том, что могло бы случиться, книга повествует о пуританской, теократической антиутопии, в которой избранную группу фертильных женщин — состояние, ставшее редкостью, — заставляют рожать детей для корпоративных правителей-мужчин.
«Рассказ служанки», также поставленная как опера, была экранизирована в 1990 году в фильме с Наташей Ричардсон в главной роли Оффред, а также Эйданом Куинном, Элизабет Макговерн, Фэй Данауэй и Робертом Дювалем.
Десятилетия спустя «Рассказ служанки» был экранизирован в телевизионном минисериале весной 2017 года с Элизабет Мосс в роли Оффред, а также Самирой Уайли, Алексис Бледел и Джозефом Файнсом в главных ролях. Позже он получил множество премий «Эмми», включая «Выдающийся драматический сериал». Кроме того, роман Этвуд «Псевдоним Грейс», история убийства, действие которой происходит в середине 19 века в верхней Канаде, был выпущен в виде минисериала осенью 2017 года.
Автор книги «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд присутствует на мероприятии BookCon 2017, 3 июня 2017 г. – Нью-Йорк, США. - Фото: Global Look Press
Фантастика и комиксы
Этвуд — плодовитый писатель, написавший большое количество романов, в том числе «Кошачий глаз» (1989) и «Слепой убийца», получившие Букеровскую премию. Продолжая выпуск спекулятивной фантастики с параллелями из реального мира, в новом тысячелетии Этвуд выпустила трилогию MaddAddam, ориентированную на окружающую среду, состоящую из «Орикса и Коростеля» (2003), «Год потопа» (2009) и MaddAddam (2013).
Помимо «Пенелопиады» (2005) и «Палатки» (2006), она также выпустила книгу эссе «В других мирах: научная фантастика и человеческое воображение», в которой рассматриваются нюансы написания жанров научной фантастики и фэнтези.
В 2016 году Этвуд опубликовала графический роман Angel Catbird — проект, созданный совместно с канадским художником Джонни Кристмасом, в котором рассказывается о супергероических приключениях генного инженера, который становится наполовину кошкой, наполовину совой. Планируется, что за этой работой последует релиз Angel Catbird: To Castle Catula, выпущенный в феврале 2017 года.
Этвуд жила в Торонто со своим партнером Грэмом Гибсоном до его смерти в сентябре 2019 года. У пары есть дочь.
Маргарет Этвуд на красной дорожке премии Скотиабанка Гиллера. 13 ноября 2023 года, Торонто, Онтарио, Канада. Фото: Global Look Press