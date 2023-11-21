Вокалист рок-группы The Neighbourhood Джесси Разерфорд видит мир лишь в сером цвете

Детство и юность

Джесси Разерфорд родился 21 августа 1991 года в Ньюбери-Парке Калифорнии, недалеко от побережья Тихого океана. Городок небольшой, там проживают около 40 тысяч человек, но зато совсем рядом с Лос-Анджелесом.

Здесь прошло детство и юность артиста.

Разерфорд не любил учиться, но зато с воодушевлением пел, играл на фортепиано и танцевал. Ездил в Лос-Анджелес на различные конкурсы, принимал участие в концертах, где показывал пародию на знаменитых музыкантов, в том числе Элвиса Пресли.

Юноше часто предлагали сниматься в рекламе и телепроектах. В 11 лет состоялся его дебют в кино, он появился в в фильме «Жизнь, или Что-то вроде того», главную роль в котором исполнила Анджелина Джоли.

Джесси еще сыграл пару ролей, но актером быть не захотел. Все свое время уделял музыке. Сначала в приоритете были хип-хоп и хардкор.