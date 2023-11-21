Вокалист рок-группы The Neighbourhood Джесси Разерфорд видит мир лишь в сером цвете

Детство и юность
Джесси Разерфорд родился 21 августа 1991 года в Ньюбери-Парке Калифорнии, недалеко от побережья Тихого океана. Городок небольшой, там проживают около 40 тысяч человек, но зато совсем рядом с Лос-Анджелесом.
Здесь прошло детство и юность артиста.
Разерфорд не любил учиться, но зато с воодушевлением пел, играл на фортепиано и танцевал. Ездил в Лос-Анджелес на различные конкурсы, принимал участие в концертах, где показывал пародию на знаменитых музыкантов, в том числе Элвиса Пресли.
Юноше часто предлагали сниматься в рекламе и телепроектах. В 11 лет состоялся его дебют в кино, он появился в в фильме «Жизнь, или Что-то вроде того», главную роль в котором исполнила Анджелина Джоли.
Джесси еще сыграл пару ролей, но актером быть не захотел. Все свое время уделял музыке. Сначала в приоритете были хип-хоп и хардкор.
Джесси Разерфорд в детстве. Фото: социальные сети
В 2011 году Разерфорд с друзьями детства создали группу The Neighbourhood, репертуар которой состоял из микса альтернативы, инди и поп-рока.
Творчество
На свой первый концерт The Neighbourhood пригласили только друзей и знакомых в Ньюбери-Парк. Таким образом ребята хотели научиться справляться со страхом сцены.
Особенно оценили их творчество подростки, хотя сами музыканты не задумывались о своей аудитории, а играли для себя. Хит Sweater Weather звучал из всех радиоприемников, а также возглавил список альтернативных треков Billboard 2013, гарантировав коллективу большое будущее.
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Джесси Разерфорд в начале музыкальной карьеры. Фото: социальные сети
Между тем, Джесси занимался и сольными проектами. На пластинке Truth Hurts, Truth Heals, вышедшей еще в 2011 году, можно услышать индивидуальное исполнение Разерфорда.
В период с 2013 по 2020 год у группы вышло четыре альбома, некоторые из них получили платиновый и золотой статус. Коллектив гастролировал по миру, музыканты побывали и в России, где нашли своих преданных поклонников.
Личная жизнь
О личная жизнь Джесси ходит немало слухов. Ему приписывали роман с певицей Анабель Энглунд. С девушкой музыкант встречался до 2014-го года.
Но немного позже его избранницей стала модель, блогер и дизайнер Девон Ли Карлсон. Отношения просуществовали около 5 лет. Их называли самой красивой парой 2019 года, а дизайнер Марк Джейкобс выпустил с их изображением лимитированную серию футболок к 14 февраля, которая была раскуплена фанатами всего за час.
В сентябре 2022 года в интервью девушка рассказала, что рассталась с Разерфордом. А Джесси уже появлялся вместе Билли Айлиш на публике.
Джесси Разерфорд и Билли Айлиш. Фото: социальные сети
В обществе начали обсуждать эти отношения и разницу в возрасте между влюбленными. Немного позже Айлиш сама сообщила о романе с музыкантом. Но не прошло и года, в мае 2023 пара распалась. Хотя еще в апреле певица публиковала на личной страничке фото с Джесси.
О причинах размолвки не сообщили, но знаменитости сохранили дружеские отношения. Фанаты предположили, что причиной стала измена парня, но его агенты опровергли эти слухи. Не исключали и расставание из-за разницы в возрасте, ведь музыкант старше певицы на 10 лет и, возможно, молодые люди просто не сошлись в жизненных приоритетах.
Разерфорд тщательно следит за собственным стилем, уделяет много времени подбору одежды. У него есть даже собственная фотокнига с портретами и предметами гардероба. Молодой человек не боится экспериментов с внешностью, обожает татуировки, которых у него немало по всему телу. Несмотря на то, что музыкант видит мир лишь в сером цвете, потому что страдает ахроматопсией, все его тату цветные.
Джесси Разерфорд - обладатель большого количества татуировок. Фото: социальные сети
Джесси Разерфорд в настоящее время
Сейчас Разерфорд, как и весь коллектив The Neighbourhood находятся в творческом отпуске, о чем сообщили поклонникам в феврале 2022 года.
Последний альбом группы вышел в сентябре 2020 года, а сольные композиции Джесси появлялись и вовсе лишь 2019 году.
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Рок-группа The Neighbourhood. Фото: социальные сети