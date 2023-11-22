Сделала карьеру телеведущей, пыталась попасть на «Евровидение»: каким стал творческий путь певицы Анжелики Пушновой

В 2021 году певица выпустила свой дебютный альбом в формате мини - «Звуки прошлого», где собрала все выпущенные треки, которые уже успели стать хитами. И решила, что наступило время покорять Москву.

Оказавшись в столице России, белорусская звездочка стала ведущей телеканала Муз-ТВ в передачах «PRO новости», «Яндекс.Музыка-чарт» и «ТВ Чарт».