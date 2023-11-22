Сделала карьеру телеведущей, пыталась попасть на «Евровидение»: каким стал творческий путь певицы Анжелики Пушновой

Анжелика Дмитриевна Пушнова родилась в Минске 9 июня 1997 года. Отец девушки был талантливым исполнителем-самоучкой и даже в молодости общался с Аллой Пугачевой. Способности Анжелика унаследовала от родителя, который вовремя рассмотрел их в дочке и отдал обучаться игре на фортепиано. Сама дочка любила выступать на домашних концертах, в школе на мероприятиях и не боялась сцены.
Анжелика Пушнова в детстве. Фото: соцсети
Заниматься вокалом Анжелика начала в студии «Кокетки», а затем выступала в танцевальном коллективе «Нескучный возраст». Также школьница принимала участие в отборочных испытаниях на конкурсы «Детская Новая волна» и «Детское Евровидение».
Анжелика Пушнова в юности. Фото: соцсети
Правда, получать решила не музыкальное образование. Она окончила журфак Белорусского госуниверситета в 2018 году.
Карьера
Студенткой Анжелика сделала карьеру певицы, став в 2016 году победительницей конкурса «Песня года Беларуси» с песней «Мой день начинается заново», а в 2017 году повторила успех, выпустив композицию «Нам надо быть вместе».
Анжелика Пушнова работала телеведущей на канале "ОНТ". Фото: соцсети
Окончив вуз, начала работать телеведущей на белорусском канале «ОНТ», где в программе «Наше утро» была автором и ведущей рубрик «Дежурная по городу», «Новости музыки» и «Утро. Кофе. Попоем». И продолжала пробиваться на большую сцену: дважды, в 2017-м и 2020-м, певица смогла добраться финальных отборов на «Евровидение» от страны с песнями We Should Be Together и True Love, но оба раза неудачно.
Анжелика Пушнова на отборе на "Евровидение". Фото: соцсети
В 2021 году певица выпустила свой дебютный альбом в формате мини - «Звуки прошлого», где собрала все выпущенные треки, которые уже успели стать хитами. И решила, что наступило время покорять Москву.
Оказавшись в столице России, белорусская звездочка стала ведущей телеканала Муз-ТВ в передачах «PRO новости», «Яндекс.Музыка-чарт» и «ТВ Чарт».
Анжелика Пушнова работает на канале "Муз-ТВ". Фото: соцсети
Постепенно в ее обязанностях стали появляться ведение мероприятий и музыкальных премий. Например, в 2022 года была ведущей шоу «День рождения Муз-ТВ в Кремле», и два года подряд, в 2022 и 2023-м, вела «Московский выпускной» в Парке Горького.
Другие проекты
В 2022 году Анжелика пришла на шоу «Голос». На «слепых» прослушиваниях певица исполнила композицию «Маршрутка» земляков – группы IOWA, но ни один из наставников к ней не повернулся.
Анжелика Пушнова на шоу "Голос". Кадр из шоу
Личная жизнь
Певица и телеведущая сегодня счастлива в отношениях с Владиславом Лешенко. Совместные фото она иногда публикует в соцсетях, признается бойфренду в любви.
Также девушка не скупится на снимки в бикини. У нее идеальная фигура, при росте 164 см она весит около 50 кг.
Анжелика Пушнова с Владиславом Лешенко. Фото: соцсети
Карьера сегодня
С 2022 года Анжелика выступает под псевдонимом PushNova, регулярно дает концерты на различных площадках, выпускает новые песни. Одна из последних – «Головоломка», которая завирусилась в Сети.
Карьеру на ТВ Пушнова не оставляет. С 2023 года она ведет ток-шоу «Это было красиво» на каналах Муз-ТВ и «Ю», а также спецвыпуски шоу «Приехали!» на Муз-ТВ.