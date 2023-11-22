Группа «Тутси» об образе Мухи-Цокотухи в «Шоу Аватар»: «Это профессионал, который уже не один год на сцене!»

Зрители любят загадки, поэтому новый сезон проекта «Шоу Аватар» горячо обсуждается в социальных сетях. Звезды российской эстрады не остаются в стороне и выдвигают свои предположения.
По сценарию шоу участники передают своим персонажам голос, движения, эмоции и даже мимику.
Характеристика персонажа
Героиня Корнея Чуковского с позолоченным брюхом выглядит очень достойно. Ирина Понаровская назвала ее красавицей, и с ней согласились все члены жюри. Но, по мнению зрителей, Муха-цокотуха — один из самых холодных образов. На сцене мало двигается, не проявляет ярких эмоций. В Сети шутят, что мухам зимой нужно спать, поэтому персонаж так ведет себя перед публикой.
Руслан Хлынов: «Не хватает огня в ее номерах, ну хотя бы улыбаться надо».
Татьяна Ларина: «Осень — не лучшее время для мух».
Васька Чудесатая: «Ее номера очень ровные и спокойные...»
Ольга Бойченкова: «Муха впала в осеннюю спячку.) Вяло жужжит совсем)».
Наташа Дякун: «Какая-то она без эмоциональная».
Муха-Цокотуха в «Шоу Аватар». Фото: кадр из «Шоу Аватар» на НТВ
Репертуар Мухи-цокотухи
Первое выступление Мухи-цокотухи в шоу «Аватар» произвело фурор. Песня Du Hast из репертуара группы Rammstein никак не вязалась с хрупким образом насекомого. Причем следующую композицию «Девочка танцуй» героиня снова исполнила низким голосом. Все начали подозревать, что за образом прячется мужчина. Третьим выступлением стало исполнение трека «Если тебе будет грустно».
Предположения жюри
Сергей Лазарев предположил, что за Мухой-цокотухой прячется мужчина, который перевоплотился в женскую роль. Тимур Батрутдинов решил, что там, возможно, Анита Цой.
Ирина Понаровская выдвинула версию, что персонажем управляла Нонна Гришаева. А Ида Галич призналась, что внешне компьютерный образ ей напомнил Ирину Круг.
Также члены жюри полагают, что за аватаром может прятаться Маша Шейх, Лариса Долина или Ольга Кормухина.
Члены жюри «Шоу Аватар». Фото: архив телеканала НТВ
Версии группы «Тутси
Участницы группы «Тутси» Леся Ярославская, Ирина Ортман и Мария Вебер посоветовались и вынесли свой вердикт:
«Очень сложно понять, кто именно скрывается за этим аватаром. Даже в нашей группе мнения разделились относительно пола. Понятно одно, это профессионал, который уже не один год на сцене! Вполне возможно, что это Лариса Долина или Надежда Бабкина!»
И снова звучит версия о Ларисе Долиной. Эту певицу также слышат телезрители.
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Группа «Тутси». Фото: Global Look Press
Версии зрителей
Среди поклонников произошло разделение на два основных лагеря. Одна половина уверена, что Муха-цокотуха — это Лариса Долина, а другая половина верит в мужское начало персонажа.
Малая часть зрителей также считает, что в аватаре героини может быть Анита Цой, Ирина Круг, Лолита или Ирина Дубцовой.
Тамара Долгова: «Голос чувствуется мужской».
Виктория Черенцова: «Я услышала Кормухину и, возможно, Лолиту».
Елена Горбачева: «Ираклий Пирцхалава».
Дарья Ванькова: «Аватар внешне похож на Машу Шейх, да и по голосу тоже».
Муха-цокотуха старается всех запутать и остаться в шоу как можно дольше. Одной из ее подсказок стала фраза о том, что внешность обманчива, и, возможно, угадать 3D-образ будет не так просто, как кажется.
Напомним, по правилам шоу в каждом выпуске цифровые аватары делятся на три очереди выступлений, по итогам которых в номинации окажется по одному герою из каждой группы. Кто покинет шоу, решают члены жюри. Проект может покинуть только один персонаж. Если же члены жюри никого из тройки номинантов не узнали, то никто не выбывает и все трое проходят дальше.