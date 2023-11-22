Группа «Тутси» об образе Мухи-Цокотухи в «Шоу Аватар»: «Это профессионал, который уже не один год на сцене!»

Репертуар Мухи-цокотухи

Первое выступление Мухи-цокотухи в шоу «Аватар» произвело фурор. Песня Du Hast из репертуара группы Rammstein никак не вязалась с хрупким образом насекомого. Причем следующую композицию «Девочка танцуй» героиня снова исполнила низким голосом. Все начали подозревать, что за образом прячется мужчина. Третьим выступлением стало исполнение трека «Если тебе будет грустно».

Предположения жюри

Сергей Лазарев предположил, что за Мухой-цокотухой прячется мужчина, который перевоплотился в женскую роль. Тимур Батрутдинов решил, что там, возможно, Анита Цой.

Ирина Понаровская выдвинула версию, что персонажем управляла Нонна Гришаева. А Ида Галич призналась, что внешне компьютерный образ ей напомнил Ирину Круг.

Также члены жюри полагают, что за аватаром может прятаться Маша Шейх, Лариса Долина или Ольга Кормухина.