Чем сейчас занимается пропавшая с ТВ Анфиса Чехова: могла бы уехать из страны, но пока нет

В поисках заработка Анфиса Чехова пошла по проторенной многими российскими знаменитостями дороге: занялась инфоцыганством, запустив онлайн-марафон по похудению в Сети.

Параллельно звезда отправилась в Америку, встретив во Флориде нового возлюбленного. Сейчас ведущая загадочно говорит о том, что вполне способна переехать в другую страну, но не потому, что ее что-то не устраивает на родине, а потому, что в принципе склонна к переменам.

«Не исключаю, что однажды могу переехать жить в другую страну, но не оттого, что в России плохо, а потому что у меня нет привязанности к одному месту», — писала Чехова в соцсетях.

Позже Чехова улетела на Бали. Это произошло как раз в тот момент, когда у многих российских звезд «неожиданно» появилось много дел за границей, и они в конце зимы и весной 2022 года внезапно покинули родину. Тогда Анфиса Чехова тоже получила от хейтеров в Сети.

«Тоже сбежала?», «Что же вы все вдруг в «отпуск» решили свалить внезапно? Ну прямо хором!», «И что же вам на родине йогой не занимается?», «В России столько прекрасных мест, а вам надо на острова лететь, чтобы «себя найти»?» — возмутились фолловеры.

Чехова заверила, что на Бали она улетела исключительно, чтобы поправить свое духовное равновесие, оказавшись на грани нервного срыва. Позже сюда же она перевезла сына Соломона от бывшего мужа Гурама Баблишвили и даже устроила его в местную школу.