Чем сейчас занимается пропавшая с ТВ Анфиса Чехова: могла бы уехать из страны, но пока нет

Анфиса Чехова в нулевых была одной из самых востребованных фигур на телевидении и в шоу-бизнесе в целом. Ее мнение было настолько весомым, что под нее даже создали отдельное шоу — «Секс с Анфисой Чеховой».
Она была кумиром миллионов и секс-символом эпохи. Однако популярность Чеховой постепенно сошла на нет. И тот, кто не следит за ее жизнью в социальных сетях, давно уже не видел ее на ТВ.
Анфиса Чехова в начале карьеры. Фото: Global Look Press
В 2021 году Анфиса Чехова заявила, что покончила с телевидением из-за невысоких заработков, а также из-за того, что не видит там перспектив.
Вместе с тем существует мнение, что на самом деле Чехову якобы «попросили» уволиться из-за скандала с бурятскими женщинами. Напомним, звезда во время эфира шоу «Скажи, подруга» на «Домашнем» зачем-то решила пройтись по прекрасной половине бурятского населения России.
Она умудрилась сравнить их с алкоголичкой, избитой сожителем, вызвав бурю негодования в Сети.
Комментарии в микроблоге Анфисы Чеховой. Скриншот: соцсети
«Отекшее лицо может быть у каждого, зачем сравнивать с какой-то национальностью? Это совсем не смешно! У нас многонациональная страна, не нужно расизма», «Почему любые отекшие лица сравнивают с бурятскими? Мы что, самая отекшая на лицо нация?», «Неуместное сравнение в отношении бурятских женщин и своего лица обколотого гилауронкой», «Облажалась знатно, конечно, на всю страну», «Анфиса, вы, оказывается, националистка. Зачем так оскорблять бурят? Была подписана на вас. Разочаровалась!», «Разочарована в Вас. Надеюсь, хватит ума и мужества извиниться», — написали люди в микроблоге Анфисы Чеховой.
И Чехова действительно извинилась и даже предложила творческий проект совместно с бурятскими женщинами. Но слово — не воробей. До сих пор знаменитости нет-нет, да и припомнят эту оплошность.
Анфиса Чехова извинилась. Фото: соцсети
В поисках заработка Анфиса Чехова пошла по проторенной многими российскими знаменитостями дороге: занялась инфоцыганством, запустив онлайн-марафон по похудению в Сети.
Параллельно звезда отправилась в Америку, встретив во Флориде нового возлюбленного. Сейчас ведущая загадочно говорит о том, что вполне способна переехать в другую страну, но не потому, что ее что-то не устраивает на родине, а потому, что в принципе склонна к переменам.
«Не исключаю, что однажды могу переехать жить в другую страну, но не оттого, что в России плохо, а потому что у меня нет привязанности к одному месту», — писала Чехова в соцсетях.
Позже Чехова улетела на Бали. Это произошло как раз в тот момент, когда у многих российских звезд «неожиданно» появилось много дел за границей, и они в конце зимы и весной 2022 года внезапно покинули родину. Тогда Анфиса Чехова тоже получила от хейтеров в Сети.
«Тоже сбежала?», «Что же вы все вдруг в «отпуск» решили свалить внезапно? Ну прямо хором!», «И что же вам на родине йогой не занимается?», «В России столько прекрасных мест, а вам надо на острова лететь, чтобы «себя найти»?» — возмутились фолловеры.
Чехова заверила, что на Бали она улетела исключительно, чтобы поправить свое духовное равновесие, оказавшись на грани нервного срыва. Позже сюда же она перевезла сына Соломона от бывшего мужа Гурама Баблишвили и даже устроила его в местную школу.
В итоге, примерно через год, Анфиса Чехова все-таки вернулась в Россию, получила актерское образование в ГИТИСе и решила строить карьеру именно в этой области.
В настоящий момент она пробует себя в киноиндустрии. Сейчас Анфиса Чехова снимается в сериале «Курьеры» вместе с Ольгой Погодиной, Татьяной Кравченко, Раисой Рязановой и другими актерами.
Также Чехова работает в команде актеров над мелодрамой «Сумма квадратов катетов». Помимо нее в проекте задействованы Екатерина Волкова, Екатерина Семина, Владимир Афанасьев и другие.