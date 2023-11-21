От «Розыгрыша» до Любови Орловой сквозь восхищение и осуждение: как сложилась жизнь актрисы Евдокии Германовой

Актриса Евдокия Германова – ученица известного актера, режиссера и педагога Олега Табакова. В 1987 году Евдокия Германова была принята в труппу театра Табакова. Играла в МХТ имени Чехова, на счету Евдокии Германовой более семидесяти ролей в фильмах и сериалах.
Шесть провалов в ГИТИС и одобрение мэтра театра
Евдокия Германова родилась 8 ноября 1959 года в Москве. Это была простая семья, не связанная с миром кино и театра. Две сестры, Дуняша и Любаша с самого детства хотели сниматься в фильмах. Евдокия была старшей и делала все, чтобы поступить в театральное училище. И пока младшая Люба училась в школе, старшая Германова каждый год пыталась поступить в ГИТИС. Евдокия Германова сделала шесть попыток сдать вступительные экзамены. И все – провальные. Но девушка не сдавалась и надоедала столичным режиссерам просьбами взять ее хоть на какую-то роль.
Евдокия Германова в юности. Фото: Global Look Press
В 17 лет Евдокия Германова снялась в фильме «Розыгрыш». А вот в ГИТИС ее взял сам Олег Табаков. Талантливому режиссеру хрупкая блондинка показалась вполне перспективной, не говоря уже о ее особой настойчивости. Младшая сестра Евдокии, Люба, также пошла по стопам сестры. Девушки мечтали сниматься вместе в кино и даже отыграли две киноленты «Кикс» и «Несовершеннолетние».
Театр и каждый год в кино
Театральная деятельность Евдокии Германовой началась с ролей в постановках по пьесам «Лучшая женская роль», «На дне», «Жаворонок», «Когда я умирала». Олег Табаков предлагал Евдокии Германовой сложные, психологические роли. Вскоре Евдокию Германову начали приглашать в независимые проекты, а в МХТ имени Чехова она играла роли Шарлотты и Констанции Моцарт.
Евдокия Германова (рыжеволосая девочка) в фильме «Розыгрыш». Фото: кадр фильма «Розыгрыш», 1976 год
Мало кто знает, но после фильма «Розыгрыш» Владимир Меньшов хотел взять молодую актрису на роль Александры в фильме «Москва слезам не верит», но все же остановил свой выбор на Наталье Вавиловой. Евдокия Германова не расстроилась, ведь будучи еще студенткой ГИТИСа, практически каждый год получала роли в кино.
В 1977 году Германова снялась даже в двух фильмах - «Портрет с дождем» и «Стажер». Кинорежиссеры очень любили Евдокию Германову за то, как она смотрится на экране и часто боролись за звезду. Актриса снялась в таких известных фильмах, как «Сцены семейной жизни», «Свадебный подарок», «Новые приключения Янки при дворе короля Артура», «Мусульманин» и других.
Евдокия Германова в одном из спектаклей. Фото: Global Look Press
Передать знания и выучиться на психолога
В начале 2000-х годов актриса Евдокия Германова стала преподавать в школе-студии МХАТ, а чуть позже - в Международном славянском институте. Евдокия Германова решила выучиться на психолога. Актриса была очень востребована, как лектор.
Спустя год Евдокию Германову, как замечательного, тонкого педагога, стали приглашать в Московский институт «Останкино». Не удивительно, что вскоре она стала преподавать студентам из Гарварда. А чуть позже Евдокия Германова получила должность руководителя театрального факультета университета «Синергия».
Евдокия Германова и ныне покойный Олег Табаков. Фото: Global Look Press
К ней в мастерскую пытались попасть многие студенты. А в 2018 году Евдокия Германова стала заведовать кафедрой. Актрисе нравилось сниматься в кино, она играла на театральных подмостках и вела преподавательскую деятельность.
Личная жизнь: насилие в семье и больной приемный ребенок
Заниматься личной жизнью Евдокии Германовой было откровенно некогда. Всю себя она отдавала кино и театру, а приятные симпатии превращала во вдохновение для своей творческой жизни. Вплоть до 40 лет эта ситуация вполне устраивала актрису. Но наступил момент, когда Евдокия Германова задумалась о семье и детях.
Летом 2010-го года актриса познакомилась с Сергеем Германом. Мужчина был почти ее однофамильцем, и это показалось ей знаковым. Интеллигентный, красивый и очень приятный молодой человек, как выяснилось, также окончил театральный институт, но почему-то не ужился в актерской среде и выбрал профессию водителя. Влюбленная парочка быстро съехалась. Но интеллигентный красавец оказался вовсе не милым и заботливым мужчиной.
Сергей Герман провоцировал ссоры, ревновал возлюбленную и однажды даже поднял руку на жену. Евдокия Германова моментально выгнала мужа из дома, не постеснялась открыть факт рукоприкладства и подала на агрессивного Германа в суд. Евдокия Германова очень тяжело пережила неудачное замужество и вновь ушла в работу, полностью подчинив себя профессии.
Однажды Евдокия приняла решение, что восполнит неудачную попытку семейной жизни, став мамой для осиротевшего ребенка. Евдокия Германова взяла мальчика из детского дома. Актриса не могла нарадоваться на малыша, но мальчик стал демонстрировать непонятное для приемной мамы поведение.
Шестилетний мальчик воровал вещи, рассказывал сверстникам о том, что дома его избивают. Позже ребенок стал проявлять агрессию по отношению к Евдокии Германовой. На одном из ток-шоу актриса с горечью сообщила, что обследовав ребенка, врачи поставили ему диагноз: прогрессирующая шизофрения. Евдокия Германова даже устроила его в специализированную клинику.
Никто не знает, что пережила актриса, и как тяжело ей далось решение отказаться от приемного ребенка. После клиники Евдокия Германова планировала забрать его домой. Но поговорив со специалистами и узнав о тяжелой наследственности мальчика, Евдокия Германова поняла, что не справится с воспитанием ребенка с психиатрическим заболеванием.
Евдокия Германова сейчас
Евдокия Германова продолжает сниматься в кино и появляется на театральных площадках. Многие называют актрису иконой стиля, а Германова, тем временем, продолжает гастроли, исполняя роль Любови Орловой в постановке «Фаина. Птица, парящая в клетке».