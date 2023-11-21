От «Розыгрыша» до Любови Орловой сквозь восхищение и осуждение: как сложилась жизнь актрисы Евдокии Германовой

Актриса Евдокия Германова – ученица известного актера, режиссера и педагога Олега Табакова. В 1987 году Евдокия Германова была принята в труппу театра Табакова. Играла в МХТ имени Чехова, на счету Евдокии Германовой более семидесяти ролей в фильмах и сериалах.

Шесть провалов в ГИТИС и одобрение мэтра театра

Евдокия Германова родилась 8 ноября 1959 года в Москве. Это была простая семья, не связанная с миром кино и театра. Две сестры, Дуняша и Любаша с самого детства хотели сниматься в фильмах. Евдокия была старшей и делала все, чтобы поступить в театральное училище. И пока младшая Люба училась в школе, старшая Германова каждый год пыталась поступить в ГИТИС. Евдокия Германова сделала шесть попыток сдать вступительные экзамены. И все – провальные. Но девушка не сдавалась и надоедала столичным режиссерам просьбами взять ее хоть на какую-то роль.