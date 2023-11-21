Карьера и увлечения Марины Газмановой: зигзаги судьбы жены знаменитого артиста

Прежде чем стать женой Олега Газманова, Марина была замужем за человеком, брат которого в свое время обманул всю страну, заставив вкладывать деньги в «МММ».
Чуть не стала балериной
Марина Муравьева родилась 11 марта 1969 года в Воронеже. Девочке прививали любовь к поэзии и классической музыке, она занималась в балетной школе и демонстрировала явные хореографические способности. Однако, когда пришло время выбирать профессию, Марина решила получить «земную» надежную специальность – и поступила на экономический факультет Воронежского университета.
Коммерческий директор
Марина Муравьева-Газманова в юности. Фото: соцсети
Яркая внешность позволяла Марине одновременно с учебой подрабатывать моделью. После одной из удачных фотосессий ее пригласили на работу представители фирмы-заказчика. А поскольку к учебе девушка всегда относилась ответственно, то ее серьезные знания помогли ей сделать настоящую карьеру.
Она стала коммерческим директором компании. Вскоре амбициозная молодая женщина решила перебраться в столицу. Там у нее тоже все получалось на «отлично»: она занялась финансово-бухгалтерской сферой одного из крупных предприятий, в ее круг общения вскоре вошли такие заметные бизнесмены, как Михаил Прохоров, Владимир Потанин…
Дизайн интерьеров
На некоторое время Марина сделала перерыв в работе. В ее личной жизни происходили бурные события – замужество, развод, рождение сына, потом вторая свадьба и рождение дочери... Но, как только наследники немного подросли, деятельная молодая мама не захотела оставаться домохозяйкой – обладающая превосходным вкусом и чувством стиля, Марина открыла собственное дело по оформлению интерьеров. К тому времени у нее за плечами было полученное в этой сфере образование.
Дизайн интерьеров стал главным делом ее жизни. Ее клиентами становились самые известные люди страны. Позднее Марина Газманова развила в себе еще один талант – писательский. Она вела колонку в интернет-издании N-Style, а затем выпустила две книги «Единственная. Нарисовать мечту» и «Откровенник».
Сколько зарабатывает Марина Газманова
Марина Газманова со своей книгой. Фото: Global Look Press
О своих заработках Марина Анатольевна не рассказывает, но можно предположить, что ее сопровождает финансовый успех: ведь она начала свою карьеру дизайнера интерьеров уже довольно давно, и за это время количество ее клиентов сильно выросло. Услугами фирмы Марины Газмановой пользуются самые известные люди нашей страны.
Знакомство с Олегом Газмановым
Еще 18-летней девушкой Марина впервые встретила Олега Газманова. Знаменитый певец приехал в Воронеж на гастроли и обратил внимание на красивую яркую блондинку, которую увидел на улице. Стройная девушка модельной внешности (60 кг при росте 170 см) не оставила певца равнодушным. Он попросил помощника пригласить Марину на свой концерт.
Но девушка не обрадовалась, а возмутилась. Она не собиралась ломать свои планы ради «каприза» заезжей звезды, о чем и сообщила помощнику: вечером она идет на выставку Ильи Глазунова, если Газманов хочет ее видеть – он знает, где ее найти.
Олег и Марина Газмановы. Фото: Global Look Press
И Олег Михайлович, очарованный неприступной блондинкой, отправился на выставку. Он нашел там Марину, познакомился с ней, они долго общались, певец подарил ей свои диски… Газманов был взрослым женатым человеком, между ним и Мариной была разница в 18 лет, но, по его словам, к тому времени отношения с женой давно стали формальными, и между ним и новой знакомой началась дружба.
Они продолжали видеться и в Москве, куда вскоре перебралась Марина. Но однажды она сама предложила прекратить эту дружбу. Встречи, пусть и невинные, во-первых, бросали тень на репутацию артиста, а во-вторых, отпугивали от нее самой холостых молодых мужчин.
Вячеслав Мавроди и сын Филипп
Братья Мавроди: Вячеслав и Сергей. Фото: соцсети
Первым мужем Марины Анатольевны стал Вячеслав Мавроди – брат знаменитого Сергея Мавроди, создателя «МММ». Брак продлился недолго. Вячеслава арестовали за незаконные махинации с драгоценными металлами, и он дал Марине развод перед тем, как отправиться за решетку. В то время Марина была беременна. Вскоре на свет появился ее первенец – Филипп. Молодой маме пришлось нелегко.
Снова Олег Газманов – и дочь Марианна
Марина Газманова с сыном Филиппом. Фото: соцсети
В тот период в ее жизни снова появился Олег Газманов, который уже развелся с женой Ириной и стремился обеспечить счастье любимой женщине, о которой так долго мечтал. Пять лет они прожили в гражданском браке, Олег Михайлович воспитывал сына Марины, как родного. А в 2002 году влюбленные поженились официально. Свадебный наряд для Марины создал Валентин Юдашкин.
Марина и Олег Газмановы. Фото: соцсети
Вскоре Марина родила дочь, которую назвали Марианной. В их семье царят дружеские и гармоничные отношения. Когда Филиппу исполнилось 5 лет, мама познакомила мальчика с его родным отцом – Вячеславом, пригласив того в гости. Мавроди стал часто общаться с сыном, а позднее с пониманием отнесся к решению Филиппа взять фамилию вырастившего его Олега Газманова. Сама Марина поддерживает прекрасные отношения с сыном Газманова от первого брака – Родионом.
Марина Газманова сейчас - бизнес и увлечения
Марина Газманова с семьей. Фото: соцсети
Сегодня Марина Анатольевна продолжает заниматься дизайном интерьеров, в числе ее клиентов – богатые и знаменитые люди. Кроме того, в своем аккаунте она часто делится советами по воспитанию детей, по налаживанию отношений с близким человеком.
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Несмотря на плотную занятость, Газманова находит время не только на общение с близкими, но и на увлечение, которое появилось у нее недавно, - аргентинское танго. Поклонники с удовольствием следят за жизнью яркой и успешной бизнес-леди на ее страничке в соцсети, - там постоянно появляются новые фото дружного семейства.
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