Карьера и увлечения Марины Газмановой: зигзаги судьбы жены знаменитого артиста

Яркая внешность позволяла Марине одновременно с учебой подрабатывать моделью. После одной из удачных фотосессий ее пригласили на работу представители фирмы-заказчика. А поскольку к учебе девушка всегда относилась ответственно, то ее серьезные знания помогли ей сделать настоящую карьеру.

Она стала коммерческим директором компании. Вскоре амбициозная молодая женщина решила перебраться в столицу. Там у нее тоже все получалось на «отлично»: она занялась финансово-бухгалтерской сферой одного из крупных предприятий, в ее круг общения вскоре вошли такие заметные бизнесмены, как Михаил Прохоров, Владимир Потанин…

Дизайн интерьеров

На некоторое время Марина сделала перерыв в работе. В ее личной жизни происходили бурные события – замужество, развод, рождение сына, потом вторая свадьба и рождение дочери... Но, как только наследники немного подросли, деятельная молодая мама не захотела оставаться домохозяйкой – обладающая превосходным вкусом и чувством стиля, Марина открыла собственное дело по оформлению интерьеров. К тому времени у нее за плечами было полученное в этой сфере образование.

Дизайн интерьеров стал главным делом ее жизни. Ее клиентами становились самые известные люди страны. Позднее Марина Газманова развила в себе еще один талант – писательский. Она вела колонку в интернет-издании N-Style, а затем выпустила две книги «Единственная. Нарисовать мечту» и «Откровенник».

Сколько зарабатывает Марина Газманова