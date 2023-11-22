10 бьюти-хитов Советского Союза: от туши-«плевалки» до лака «Прелесть»

Эта пудра производилась специально для сухой кожи. Она выглядела как мелкий белый порошок. Ее никак нельзя было назвать идеальной: во-первых, она скатывалась и не была незаметной, а во-вторых, расфасовывалась в картонные коробочки, а значит, положить ее в сумочку и взять с собой было невозможно.

Пудра Lancome

Купить эту пудру просто так в магазине было нереально — если она и появлялась, то только в «Березке», и за ней тут же выстраивалась очередь. Ну или можно было рискнуть и приобрести товар у спекулянтов — но тут уже была лотерея и опасность получить подделку.

Кстати, качество у Lancome было очень даже приличным: она позволяла убрать с лица блеск и придать ему матовое сияние. Кроме того, женщинам очень нравились изящные коробочки с зеркальцем: даже после того, как пудра заканчивалась, эту коробочку носили с собой в сумочке.

Тени Ruby Rose