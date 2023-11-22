10 бьюти-хитов Советского Союза: от туши-«плевалки» до лака «Прелесть»

Советские девушки хотели быть красивыми, несмотря на отсутствие качественной косметики. Они старательно плевали в тушь, осторожно размачивали карандаши, а пудру и импортную помаду покупали у спекулянтов за бешеные деньги. Сегодня повзрослевшие девочки с ностальгией вспоминают те времена. И ваша мама или бабушка наверняка пользовалась пудрой Lancome и тенями Ruby Rose.
Тушь «Невская косметика»
Фото: кадр из фильма «Служебный роман»
«Перед применением увлажнить» — гласила надпись на маленькой черной коробочке, внутри которой находился спрессованный брикет туши. И девушки, недолго думая, «увлажняли» — попросту плевали на этот брикет, после чего, потерев пластмассовой щеточкой размокшую массу, красили ресницы.
Они получались слипшимися, и приходилось осторожно разделять реснички иголкой (это было очень рискованно!) или другой щеточкой, чтобы макияж смотрелся более естественным и аккуратным.
Тональный крем «Балет»
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Этот «суровый» крем покрывал кожу плотным слоем и не давал ей дышать. Текстура была тяжелой, о естественности макияжа говорить не приходилось, но все же за неимением выбора многие дамы в СССР пользовались «Балетом», чтобы хоть немножко замаскировать недостатки кожи.
Пудра «Ленинградская»
Рассыпчатая пудра в круглой коробочке красного цвета неплохо подходила обладательницам жирной и нормальной кожи. А вот для сухой кожи не годилась, потому что и без того имела подсушивающий эффект.
Пудра «Лебяжий пух»
Фото: кадр из фильма «Служебный роман»
Эта пудра производилась специально для сухой кожи. Она выглядела как мелкий белый порошок. Ее никак нельзя было назвать идеальной: во-первых, она скатывалась и не была незаметной, а во-вторых, расфасовывалась в картонные коробочки, а значит, положить ее в сумочку и взять с собой было невозможно.
Пудра Lancome
Купить эту пудру просто так в магазине было нереально — если она и появлялась, то только в «Березке», и за ней тут же выстраивалась очередь. Ну или можно было рискнуть и приобрести товар у спекулянтов — но тут уже была лотерея и опасность получить подделку.
Кстати, качество у Lancome было очень даже приличным: она позволяла убрать с лица блеск и придать ему матовое сияние. Кроме того, женщинам очень нравились изящные коробочки с зеркальцем: даже после того, как пудра заканчивалась, эту коробочку носили с собой в сумочке.
Тени Ruby Rose
Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница»
Польские тени очень ценились у наших девушек. Пусть они были кислотно-яркими, пусть неважно наносились, а уже через полчаса скатывались в некрасивые комки, — зато в палетке было много разных оттенков, и можно было каждый день выглядеть по-новому!
Губная помада Pupa
В 80-х в моду вошел очень яркий макияж, а его невозможно было сделать без польской помады марки Pupa. Такая помада была в каждой косметичке — малиновая, красная, карамельно-розовая, сиреневая…
Губная помада Christian Dior
Фото: кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
Позднее у спекулянтов появилась помада Christian Dior. И быстро стала предметом мечтаний: она стоила намного дороже Pupa, зато и качество не шло ни в какое сравнение (хотя почти сразу появились низкосортные подделки).
Лак для ногтей Kiki
Главным достоинством этого лака были неоново-яркие оттенки — те, что сегодня называют «вырви-глаз». Конечно, ни о какой стойкости говорить не приходилось: хорошо, если лак на ногтях «доживал» до конца дискотеки, а уже на следующее утро от него оставались лишь жалкие фрагменты. Но девушки ценили его именно за яркость: он позволял создать дерзкий ультра-модный образ.
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Лак для волос «Прелесть»
Фото: кадр из фильма «Интердевочка»
Ничего прелестного в этой «Прелести» не было, однако не было и альтернативы, поэтому флакон лака стоял в каждом доме. С его помощью можно было идеально «поставить» начесанную челку и сохранить локоны, которые накручивали на бигуди. Только вот кудри долго сохраняли неприятную липкость, а еще получали специфический «аромат».
Но тут уже приходилось смириться. Между прочим, «Прелесть» можно купить и сегодня, — но это уже совсем другой лак, за прошедшие годы его качество изменилось в лучшую сторону.