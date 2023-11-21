Лидер группы BTS Ким Тэ Хен (Ви) задает стиль всей южнокорейской молодежи и до сих пор ищет себя

Детство и юность
Ким Тэ Хен родился 30 декабря 1995 года в городе Тэгу в Южной Кореи в семье фермеров. Кроме него, родители воспитывали еще одного сына и дочь.
Ви рос любознательным ребенком и с детства мечтал стать профессиональным певцом. Для мальчика кумиром и авторитетом был его отец, которым юный Тэ Хен всегда гордился и восхищался.
Еще в школе будущий музыкант любил танцевать, не боялся сцены и задумался о том, чтобы стать артистом. Мальчику легко давались гуманитарные науки, особенно литература. В начальных классах он написал свое первое стихотворение.
Ким Тэ Хен учился играть на саксофоне, но, несмотря на одаренность, занятия давались ему непросто. Все же он смог на одном из детских конкурсов получить приз. Однако свое будущее юноша не стал связывать с этим инструментом и искал творческое направление, в котором хотел развиваться.
Ким Тэ Хен в юности. Фото: социальные сети
Молодой человек прошел несколько прослушиваний, после чего получил приглашение в качестве стажера в звукозаписывающую продюсерскую компанию Big Hit Entertainment.
Там Ким изучал актерское мастерство, языки, занимался танцами, ставил вокал. Занятия длились по 15 часов в день, после чего нужно было выполнять домашнее задание, поэтому учеба давалась нелегко.
Тэ Хен выдержал такой темп около двух лет и ушел в большой мир шоу-бизнеса. Хотя в интервью он рассказал, что если бы его не взяли в группу BTS, он стал бы фермером, как его родители.
В 2014 году музыкант закончил Корейскую школу искусства и поступил в Сеульский киберуниверситет.
Группа BTS. Фото: социальные сети
Фильмы
В 2016 году Ким Тэ Хен впервые сыграл роль Хан Сона в корейской дораме «Хваран: Начало». Кроме Ви в сериале снимались и другие участники его группы.
Начинающий актер был рад испытать новый спектр эмоций. Он признавался, что плакал и смеялся вместе со своим героем, ведь ему выпал шанс прожить другую жизнь.
Эта работа пока единственная из кинематографической биографии Ким Тэ Хена. Но также он принял участие в документальной ленте: «Зажги сцену: Кино» и концертная картина «Love Yourself в Сеуле».
Актер Ким Тэ Хен перед съемками. Фото: социальные сети
Музыка
В 2013 состоялся дебют Ви в качестве участника группы BTS. Через два года Тэ Хен самостоятельно написал несколько песен для первого альбома трилогии The Most Beautiful Moment in Life, а также стал одним из создателей трека Hold Me Tight.
Позже он написал еще несколько композиций для новых альбомов.
В 2016 году Ким представил свой сольный релиз песни Stigma, которая попала в топ-30 чарта Gaon и в топ-10 чарта Billboard. В 2018 году вышел второй сольник Singularity. Авторитетные музыкальные издания высоко оценили композицию и назвали открытием года.
В январе 2019 года Тэ Хен вне группы BTS выпустил песню Scenery. За первые сутки сингл собрал рекордное количество лайков в истории онлайн-платформы SoundCloud, на которой размещалась.
В 2020 году запланированные гастроли группы сорвались, но исполнители порадовали фанатов сборником под названием Map Of The Soul: 7 - The Journey из 13 треков.
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Певец Южной Кореи Ким Тэ Хен. Фото: социальные сети
Но наиболее популярным стал англоязычный сингл Dynamite. Клип на песню только в первый день релиза набрал более 100 млн просмотров.
Осенью и зимой 2021 года Ким Тэ Хен в составе BTS дал целую серию живых концертов в рамках тура BTS: Permission To Dance On Stage - LA в Лос-Анджелесе. После этого все участники коллектива отправились в долгожданный отпуск.
Ким Тэ Хен обедает. Фото: социальные сети
Личная жизнь
Поклонники постоянно следят за изменениями в жизни участников группы BTS. В контракте коллектива есть пункт, по которому они не могут иметь романы в ущерб творчеству. Официально сейчас у Ким Тэ Хена девушки нет.
Но одно время Ви встречался с Айрин - участницей женской группы Red Velvet. Позже ему приписывали роман с Джой из этого же коллектива.
Поклонники продолжали придумывать собственные версии романтической жизнь кумира. Так его связывали с Мин Юнги. Эта версия стала наиболее популярной. Но, на самом деле, молодые люди просто друзья из одного города.
Ким Тэ Хен выступает под псевдонимом Ви. Фото: социальные сети
Внешность и стиль
Ви считают самым стильным участником BTS. Исполнитель очень большое значение придает своей внешности. Он всегда модно одет, накрашен, постоянно меняет цвет волос. Его волосы были шоколадными, пепельными, рыжими, зелеными, розовыми, красными.
В январе 2019 года Ким вышел на сцену с прической голубого цвета.
Больше всего Тэ Хен любит очки. В Южной Корее самыми популярными считаются круглые очки, их и носит Ви, а также иногда меняет на «авиаторы». Рост певца составляет 178 см, вес — 63 кг.
Ким Тэ Хен - законодатель стиля южнокорейской молодежи. Фото: социальная сеть
Ким Тэ Хен в настоящее время
Летом 2022 года кумир корейской молодежи объявил о своем перерыве в творческой деятельности. Актер и исполнитель решил попробовать себя и в других направлениях, возможно, в роли фотографа.
Сольные композиции певца превысили 1 млрд прослушиваний на площадке Spotify South Korea. Его прозвище Ви означает Виктория - победа. Ким Тэ Хен продолжит побеждать и покорять сердца своих поклонников.
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Исполнитель, актер Ким Тэ Хен. Фото: социальные сети