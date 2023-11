Лидер группы BTS Ким Тэ Хен (Ви) задает стиль всей южнокорейской молодежи и до сих пор ищет себя

Музыка

В 2013 состоялся дебют Ви в качестве участника группы BTS. Через два года Тэ Хен самостоятельно написал несколько песен для первого альбома трилогии The Most Beautiful Moment in Life, а также стал одним из создателей трека Hold Me Tight.

Позже он написал еще несколько композиций для новых альбомов.

В 2016 году Ким представил свой сольный релиз песни Stigma, которая попала в топ-30 чарта Gaon и в топ-10 чарта Billboard. В 2018 году вышел второй сольник Singularity. Авторитетные музыкальные издания высоко оценили композицию и назвали открытием года.

В январе 2019 года Тэ Хен вне группы BTS выпустил песню Scenery. За первые сутки сингл собрал рекордное количество лайков в истории онлайн-платформы SoundCloud, на которой размещалась.

В 2020 году запланированные гастроли группы сорвались, но исполнители порадовали фанатов сборником под названием Map Of The Soul: 7 - The Journey из 13 треков.

