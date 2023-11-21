Лидер группы BTS Ким Тэ Хен (Ви) задает стиль всей южнокорейской молодежи и до сих пор ищет себя

Детство и юность

Ким Тэ Хен родился 30 декабря 1995 года в городе Тэгу в Южной Кореи в семье фермеров. Кроме него, родители воспитывали еще одного сына и дочь.

Ви рос любознательным ребенком и с детства мечтал стать профессиональным певцом. Для мальчика кумиром и авторитетом был его отец, которым юный Тэ Хен всегда гордился и восхищался.

Еще в школе будущий музыкант любил танцевать, не боялся сцены и задумался о том, чтобы стать артистом. Мальчику легко давались гуманитарные науки, особенно литература. В начальных классах он написал свое первое стихотворение.

Ким Тэ Хен учился играть на саксофоне, но, несмотря на одаренность, занятия давались ему непросто. Все же он смог на одном из детских конкурсов получить приз. Однако свое будущее юноша не стал связывать с этим инструментом и искал творческое направление, в котором хотел развиваться.