Роман Костомаров: «Попробую выйти на лед — думаю, криво-косо, но получится»

Эта страшная история взволновала даже тех, кто далек от спорта: в январе олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в больницу в тяжелом состоянии: атлет так запустил грипп, занимаясь самолечением, что началась пневмония, которая привела к развитию септического шока. Ради спасения жизни спортсмену частично ампутировали руки и ноги. Сейчас Костомаров учится жить с протезами. На днях 46-летний фигурист выступил в Москве с лекциями, поделившись важными мыслями, которые появились в этот тяжелый период. Вот самое интересное из того, что сказал Роман.

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«Я полгода пролежал в кровати — это ужасное ощущение. А сейчас я радуюсь, что могу водить, плавать. Трудно было заставить себя поверить, что все будет нормально. Меня закалил спорт, потому что на протяжении спортивной карьеры приходится часто сталкиваться с трудностями, переживать поражения, преодолевать себя. Проиграв, нужно заставить себя еще больше работать, чтобы потом снова выйти на лед и побеждать. Спорт воспитывает упорство. Поэтому занимайтесь спортом, пусть и не профессиональным, но занимайтесь обязательно, чтобы у вас в характере был этот стержень…»

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«Сложность в том, что восстановление тканей, примерка протезов, реабилитация — все это происходит очень медленно. Не мог в кровати сесть, потому что все мышцы атрофировались. На то, чтобы научиться держаться в вертикальном положении, у меня ушло месяца три. Потом мне дали тренировочные протезы, я в них сделал несколько шагов. Реабилитологи не ожидали, что я смогу сразу пойти. А я без перил, безподдержки прошел метров пятнадцать. И когда я встал на ноги, я понял, что смогу жить дальше… А первое время я думал: зачем я вообще выжил? Но мне помогла поддержка моей жены Оксаны (знаменитая фигуристка Оксана Домнина. — Прим. ред.), моей мамы, моего брата, которые говорили: «Мы пройдем этот путь с тобой, все будет хорошо». Без поддержки близких вылезти из такого болота очень сложно…»

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