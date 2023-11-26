Роман Костомаров: «Попробую выйти на лед — думаю, криво-косо, но получится»

Эта страшная история взволновала даже тех, кто далек от спорта: в январе олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в больницу в тяжелом состоянии: атлет так запустил грипп, занимаясь самолечением, что началась пневмония, которая привела к развитию септического шока. Ради спасения жизни спортсмену частично ампутировали руки и ноги. Сейчас Костомаров учится жить с протезами. На днях 46-летний фигурист выступил в Москве с лекциями, поделившись важными мыслями, которые появились в этот тяжелый период. Вот самое интересное из того, что сказал Роман.
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«Я полгода пролежал в кровати — это ужасное ощущение. А сейчас я радуюсь, что могу водить, плавать. Трудно было заставить себя поверить, что все будет нормально. Меня закалил спорт, потому что на протяжении спортивной карьеры приходится часто сталкиваться с трудностями, переживать поражения, преодолевать себя. Проиграв, нужно заставить себя еще больше работать, чтобы потом снова выйти на лед и побеждать. Спорт воспитывает упорство. Поэтому занимайтесь спортом, пусть и не профессиональным, но занимайтесь обязательно, чтобы у вас в характере был этот стержень…»
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«Сложность в том, что восстановление тканей, примерка протезов, реабилитация — все это происходит очень медленно. Не мог в кровати сесть, потому что все мышцы атрофировались. На то, чтобы научиться держаться в вертикальном положении, у меня ушло месяца три. Потом мне дали тренировочные протезы, я в них сделал несколько шагов. Реабилитологи не ожидали, что я смогу сразу пойти. А я без перил, безподдержки прошел метров пятнадцать. И когда я встал на ноги, я понял, что смогу жить дальше… А первое время я думал: зачем я вообще выжил? Но мне помогла поддержка моей жены Оксаны (знаменитая фигуристка Оксана Домнина. — Прим. ред.), моей мамы, моего брата, которые говорили: «Мы пройдем этот путь с тобой, все будет хорошо». Без поддержки близких вылезти из такого болота очень сложно…»
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Супруга, дочь Настя и сын Илья знают, что для Романа нет ничего важнее поддержки семьи. Фото: личная страница Романа Костамарова в социальной сети
«Главное в жизни — сама жизнь. Самое главное — быть живым. Дальше все будет зависеть от тебя. Важно, чтобы были любимые и родные рядом. Поддержка важна очень. Ты никогда не знаешь, что может произойти завтра. Ты можешь что-то планировать, уделять этому время, но произойдет что-то другое. Цените каждое мгновение в нашей жизни и наслаждайтесь этим. Мое кредо? Идти до конца, не сдаваться, преодолевать свои страхи, не бояться упасть, вставать и идти дальше…»
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«Какая у меня главная цель? Я адаптируюсь в быту, привыкаю, что каким-то образом надо чистить зубы, умываться - много трудных вещей. Можно сказать, что у нас в семье появился 46-летний ребенок. Сейчас я уже сам могу почистить зубы. К тренировкам в зале я адаптировался, но в быту не могу закрывать и открывать двери, с ложкой управляться…»
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Костомаров учится управляться с протезами - писать... Фото: личная страница Романа Костамарова в социальной сети
«Конечно, кататься, как раньше, я не буду, там нужно очень тонкое чувство, работа мышц, которых я лишился... Но кататься буду точно. Я уже попробовал выйти на лед, правда, пока в кроссовках. Но мне это было очень важно — выйти на публику, поддержать Илью Авербуха и его шоу, в котором я участвую с самого начала проекта. Сейчас ноги уже окрепли, и я многое уже могу делать. Поэтому я хочу выйти на лед в коньках и почувствовать то, что я чувствовал раньше.
Я понимаю, что это будут не те ощущения. Конек и ботинок — специфическая вещь. Это работа голеностопа и вообще всех мышц, которые задействованы в ботинке, очень тонкое чувство ребра. И эти ощущения сейчас отсутствуют. Нужно будет приобрести ботинки большего размера, потому что нога теперь карбоновая, и она так легко не залезает в ботинок, как нормальная стопа. Наша стопа имеет свойства сжиматься и разжиматься, карбон такого не делает. Надо попытаться выйти на лед. Думаю, будет получаться, но криво-косо. Но желание такое есть, и для этого я тренируюсь и работаю. И делаю это с удовольствием. Как говорилось в фильме «Брат-2», русские не сдаются!»
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...и водить автомобиль. Фото: личная страница Романа Костамарова в социальной сети
«Моим приоритетом является поддержание себя в форме, это тяжелее стало морально и физически. Но главное, чтобы было желание, а желание у меня есть — держать себя в форме и оставаться спортсменом. Протезы — дорогостоящие «игрушки». Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники — спортбайк стоит моей руки».
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«Неприятность подкралась из-за угла и совсем не оттуда, откуда мог ожидать. Я много чего лишен, но много чего интересного можно сделать в жизни. Первое время было ужасно больно и трудно, но я это сделал, и сейчас гораздо легче, пока не снимаю протезы — тогда становится сложно. Но когда я в протезах, то чувствую себя нормальным полноценным человеком…»