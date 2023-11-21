Амплуа ученого-шоумена с гитарой наперевес, покорившего телевидение: биография музыканта и ведущего Александра Пушного

Биография звезды
Александр Пушной — музыкант-мультиинструменталист, певец, юморист, шоумен и актер. Одновременно прославился как автор смешных и острых песен и каверов, как телеведущий развлекательно-познавательных шоу с научными экспериментами и интеллектуальными играми.
Вырос в семье ученого и экономиста
Александр Пушной родился в Новосибирске 16 мая 1975 года. О родственниках Пушного по отцовской и материнской линии в Сети информации нет, а потому сложно сказать точно, какой национальности музыкант.
Родители ни к сцене, ни к творческим профессиям не имели отношения. Отец Борис Михайлович занимался кибернетикой, а мать Нина Дмитриевна работала экономистом. А вот сына они еще в детстве стали приучать к музыке — отдали в музыкальную школу, где Саша пять лет проучился по классу фортепиано.
Маленький Саша Пушной. Фото: соцсети
Пародия на Стинга и игра в КВН
После окончания средней школы Александр не пошел по стезе музыки, а поступил в престижный Новосибирский государственный университет на факультет физики. Диплом о высшем образовании Пушному получить удалось, хотя гораздо больше времени он проводил в студенческой команде КВН. Для выступлений парень писал забавные песни, помогал со сценарием, а позднее и сам стал выходить на сцену.
В 1997 году Пушной съездил вместе с командой КВН НГУ в Москву, где в эфире отборочного тура Высшей лиги представил на суд зрителей пародию на певца Стинга. Этот номер моментально сделал Александра известным. После окончания вуза молодой человек перешел в команду КВН «Сибирские сибиряки», а затем сыграл за «Детей лейтенанта Шмидта». Тогда же началось его продвижение на телевидении в качестве ведущего.
Чуть позже коллеги пригласили Пушного в телепрограмму «Хорошие шутки» на роль соведущего. Придуманный Александром конкурс «АПОЖ» стал чрезвычайно популярным, хотя само шоу имело не самые высокие рейтинги.
После закрытия «Хороших шуток» Александр стал вести научно-познавательную передачу «Галилео» на канале СТС. Всего было отснято свыше тысячи выпусков. Причем первые программы делались на мюнхенской студии, а затем съемки перенесли в Москву. Это шоу было очень востребовано у зрителей и собирало большую аудиторию. Пушной проводил различные физические и химические опыты перед объективами камер.
Пушной в КВН. Фото: Первый канал
В 2007 году мужчина создал новую программу «Кто умнее пятиклассника?», объединившую и развлекательную, и познавательную составляющие. В этой передаче гости отвечали на вопросы из начальной школы.
Съемки в новых проектах и амплуа безумного ученого с гитарой наперевес
В годы, когда «Камеди Клаб» только начинал завоевывать популярность, Пушной тоже был одним из постоянных резидентов юмористического шоу. Все его сценки проходили с гитарой в руках, как правило, он пел песни, смешно их обыгрывая.
В 2009-м фильмография Пушного пополнилась сериалом «Даешь Молодежь! Дайджесты», он сыграл камео. Александр появился лишь в коротком эпизоде, который надолго запомнился зрителям, поскольку сниматься ему пришлось в одних трусах.
За свою карьеру телеведущего мужчина появлялся в таких программах, как «Всегда готовь!», «Креативный класс». Затем на канале «Матч ТВ» он вел шоу «Безумный спорт», в котором выяснял, кто «круче» — балерины или гимнастки, футболисты или хоккеисты и так далее.
Пушной на сцене «Камеди Клаб». Фото: соцсети
В январе 2018-го выпуск передачи «Квартирник НТВ у Маргулиса» был посвящен Александру Пушному. Евгений рассказал, как познакомился с музыкантом, вспомнив, что их первая встреча произошла на КВН, Саша играл на барабанах и читал стихи.
В мае 2019-го Александр появился в программе «Жить здорово!», выходящей на Первом канале. Выпуск был посвящен ожогам. В эфире Пушной рассказал, как получил ожог на съемках, а доктора поведали, как оказать первую помощь при таком повреждении кожи.
В ноябре 2021-го телеканал СТС представил новое шоу «Эксперименты», вести которое были приглашены Александр Пушной и Даня Крастер. Одноименная рубрика в «Галилео» была самой любимой у зрителей, поэтому ее решили выделить в отдельный проект.
Увлечение музыкой
Профессиональная музыкальная биография Александра Пушного началась еще в Новосибирске, когда он создал рок-группу «Медведь». Она просуществовала три года, но успела отметиться несколькими песнями собственного авторства, например, «WWWаленки» и «Ленин всех послал на Первомай».
После того как Пушной стал играть в КВН, карьера музыканта отошла на второй план. Только в 2004 году Александр снова начал выкладывать композиции на своем сайте, а концертную деятельность возобновил и того позже — в 2010-м. Именно тогда состоялось выступление Пушного совместно с группой «Джанкой Бразерс», и в таком составе музыкант гастролирует до сих пор.
Пушной на сцене во время рок-концерта. Фото: соцсети
Также необходимо отметить, что Пушной как композитор и певец записал песни для телевизионных игр «Слава Богу, ты пришел!» и «Стенка на стенку», телешоу «Большая разница» и «Южное Бутово», скетч-шоу «Нереальная история» и «6 кадров». Во многих фильмах звучат саундтреки, написанные Александром, это «Однажды в милиции», «Случайные связи», «Супергерои», «Писаки», «Простые истины» и многие другие. В некоторых из них Пушной появлялся в качестве актера.
Александр подарил свой голос нескольким персонажам мультипликационных фильмов. Телеведущий выступил актером озвучивания в мультфильмах «Монстры на каникулах» и «Монстры на каникулах – 2», «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» и его сиквеле, а затем и во франко-бельгийском анимационном проекте «Эрнест и Селестина: приключения мышки и медведя».
В 2012 году в шоу «Большая разница» Пушной выступил совместно с Жанной Фриске, буквально на сцене создав кавер на ее композицию «Ла-ла-ла». Эту песню артисты исполнили вместе, чем очень порадовали зрителей передачи.
В июле 2021-го музыкант представил на суд публике кавер-версию песни Владимира Высоцкого «Вершина». Для клипа он использовал присланные ему поклонниками видеоролики с восхождениями на горы.
Пушной в научном шоу «Галилео». Фото: соцсети
Личная жизнь артиста
Пушной устроил личную жизнь еще в молодости, свадьба состоялась в августе 1998 года. Жена телеведущего трудится дизайнером, а также ведет блог, посвященный рукоделию. В последнее время Татьяна Пушная усиленно занимается изготовлением открыток, альбомов и других подарков в технике скрапбукинга.
В 2004 году в семье появился первенец Дмитрий, а в 2009-м Татьяна родила сыну младшего брата, которого назвали Михаилом. В 2016 году у четы родился еще один сын, мальчика назвали Андреем. Они долгое время жили в Долгопрудном и только в 2015 году вместе с детьми переехали в Москву.
Хотя большинство фото артиста сейчас посвящены его работе, периодически он публикует и семейные снимки.
Пушной с женой и сыном. Фото: соцсети
Пушной сейчас
В 2023 году Александр снялся в рекламе «М.Видео» вместе с Вадимом Галыгиным. Артисты выступили путешественниками во времени, удачно приземлившимися в магазине как раз в 30-летний юбилей. Кроме этого, Пушной появился на телевидении в должности ведущего нового проекта «Обратный отсчет».
Александр Пушной за работой в студии. Фото: соцсети
В Интернете Александр продолжает публиковать выпуски проекта «Рок жив». Каждый из них был посвящен той или иной группе, выступающей в этом жанре. Ведущий представлял каверы на хиты, рассказывал об историях создания коллективов.
Весной зрители увидели Пушного в кресле жюри в новом сезоне шоу «Удивительные люди».
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro.