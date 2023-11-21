Амплуа ученого-шоумена с гитарой наперевес, покорившего телевидение: биография музыканта и ведущего Александра Пушного

Биография звезды

Александр Пушной — музыкант-мультиинструменталист, певец, юморист, шоумен и актер. Одновременно прославился как автор смешных и острых песен и каверов, как телеведущий развлекательно-познавательных шоу с научными экспериментами и интеллектуальными играми.

Вырос в семье ученого и экономиста

Александр Пушной родился в Новосибирске 16 мая 1975 года. О родственниках Пушного по отцовской и материнской линии в Сети информации нет, а потому сложно сказать точно, какой национальности музыкант.

Родители ни к сцене, ни к творческим профессиям не имели отношения. Отец Борис Михайлович занимался кибернетикой, а мать Нина Дмитриевна работала экономистом. А вот сына они еще в детстве стали приучать к музыке — отдали в музыкальную школу, где Саша пять лет проучился по классу фортепиано.