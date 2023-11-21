Главный киногенерал страны, талантливый музыкант и образец русского мужчины: биография актера Алексея Булдакова

Биография артиста
Для актера, наверное, нет ничего страшнее, чем остаться исполнителем одной роли. С другой стороны, яркий персонаж становится визитной карточкой и гарантирует моментальную узнаваемость. В ряду киногероев занял свое место и генерал Иволгин. Алексей Булдаков, сыгравший эту роль, признавался, что комедийный герой подпортил жизнь в искусстве. Режиссеры боялись ассоциаций, а сам артист спокойно воспринимал приветствия фразами из «особенностей» охоты и рыбалки.
В детстве хотел стать летчиком, чуть позже — актером
Алексей Иванович Булдаков появился на свет в марте 1951 года в селе Макаровка в Алтайском крае. Семья будущего артиста никакого отношения к искусству не имела: отец работал шофером на автобазе в Павлодаре, мать с детьми вела подсобное хозяйство со свиньями и коровами. Достаток многодетных Булдаковых (три сына и две дочери) был невысоким, — по воспоминаниям актера, детям покупали обувь только к школе, а летом они ходили босиком.
Накопив денег и купив дом, семейство Булдаковых перебралось поближе к месту работы отца, в Павлодар. Здесь прошли юношеские годы будущего артиста. Алексей ходил в местную школу, где был на хорошем счету, стал старостой класса. Впрочем, у мальчика было столько домашних обязанностей, что на шалости времени не оставалось.
Алексей увлекался спортом, выбрав для себя бокс и вольную борьбу. С периодом взросления изменилась и мечта Булдакова: в детстве он хотел быть летчиком-испытателем и занимался в авиамодельном кружке, а когда подрос, то передумал и решил стать артистом — так его поразила игра Петра Алейникова в картине «Большая жизнь».
Булдаков в молодости. Фото: соцсети
Армия и театр
После окончания трехлетней молодежной театральной студии (училища) при Павлодарском драматическом театре имени А.П. Чехова в 1969 году способного парня приняли в театральную труппу. Она на 9 % состояла из выпускников ГИТИСа и гремела на весь Союз. Но на этой сцене Алексей играл недолго: ушел в армию. Отслужив, попал уже на другую сцену — в Томский драматический театр.
Прямой и не слишком склонный к дипломатии и уступкам характер не позволил Алексею задержаться в Томске: после конфликта с режиссером артист написал заявление об уходе. Полгода он работал на тракторном заводе в Павлодаре, но без сцены не выдержал — кочевал по разным провинциальным театрам.
Дольше всего Булдаков прослужил в театре-студии на «Беларусьфильме». В российскую столицу он перебрался уже зрелым и вполне профессиональным актером в 1993 году. Его пригласили на сцену МХАТа имени М. Горького.
Съемки в кино и поездка в Ленинград
Театральный актер Булдаков попал в поле зрения кинорежиссеров по стечению обстоятельств. За хорошую игру в Карагандинском русском театре им. К.С. Станиславского его премировали поездкой в Ленинград, где друг уговорил его встать на учет на «Ленфильме».
Не надеясь на успех, артист уехал на Алтай к родителям, где его и нашла телеграмма с вызовом на пробы. Небритый, усталый после бессонной ночи, Алексей Иванович настолько попал в образ партизана, на роль которого пробовался, что его утвердили. Военная драма «Сквозь огонь» режиссера Леонида Макарычева вышла на экраны в 1982-м.
Алексей Булдаков в фильме «Сквозь огонь». Фото: кадр из фильма «Сквозь огонь» (1982)
Колоритная «мужицкая» фактура Алексея Ивановича оказалась очень востребованной — он был органичен в ролях военных, колхозников, шахтеров. Но платили артисту мало, жилья в Северной столице у него не было, так что между съемками Булдаков ночевал у друзей, в аэропорту или на автовокзале.
Съемки в фильме, ставшим культовым, и волна популярности
По-настоящему известным Алексей Иванович проснулся после выхода знаменитой комедийной картины «Особенности национальной охоты» в 1995 году. Зрители 90-х устали от жанрового кино, поэтому лента точно попала в социальный заказ аудитории, что и сделало ее культовой. Коронная фраза «Ну вы, блин, даете!» фактически сопровождала актера по жизни. Ироничные высказывания о «горячих финских парнях» и емкие тосты героя Булдакова ушли в народ, став неизменным атрибутом любого застолья: «За понимание!», «За разум!», «Ну, за искусство!».
После выхода в прокат комедия обрела феноменальную популярность. Картина, поставленная на киностудии «Ленфильм» режиссером Александром Рогожкиным, получила престижную премию «Ника» за лучший игровой фильм, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль — она досталась как раз Булдакову.
Алексей Булдаков в фильме «Особенности национальной охоты». Фото: кадр из фильма «Особенности национальной охоты» (1995)
Образ генерала Иволгина, бывалого русского мужика, настолько полюбился зрителям, что режиссером фильма было принято решение снять продолжение. Появились сиквелы об особенностях политики, зимней охоты и рыбалки. Эта роль, считают кинокритики, лучшая в творческой биографии Булдакова.
Поклонники отмечают сходство персонажа Булдакова с государственным и военным деятелем тех времен — генерал-лейтенантом Александром Лебедем. Однажды актер рассказал, что во время встречи с российским военачальником спросил, что тот думает относительно фильма «Особенности национальной охоты». По словам Булдакова, Лебедь изначально назвал персонажа насмешкой над собой, но вскоре специально купил кассету и просмотрел киноленту. В одном моменте чуть не расплакался — настолько был похож на Иволгина.
Комедия «Операция «С Новым годом!» сюжетно не связана с серией «Особенностей...». Но Александр Рогожкин задействовал в ней основных актеров из «Особенности национальной охоты», имена персонажей которых были сохранены или замены на созвучные. Более того, режиссер включил в ленту такое количество сюжетных отсылок, что картина приобрела статус спин-оффа.
В последний раз Булдаков вернулся к образу генерала Иволгина в сериале «Солдаты-15. Новый призыв» в 2008-м.
Виктор Бычков, Алексей Булдаков и Семен Стругачев в фильме «Особенности национальной охоты». Фото: соцсети
Поздние фильмы
Амплуа крепкого деревенского мужика, надежного защитника, эдакого «батяни комбата», прочно прикрепилось к Алексею Ивановичу. Помогали в этом стать (рост 177 см) и облик отнюдь не голливудского красавца. Но у героев Булдакова есть кое-что более весомое и трогательное — душевное тепло, внутренняя чистота и своеобразное, грубоватое чувство юмора. Возможно, поэтому актеру по большей части доставались роли в фильмах комедийного жанра.
В таком качестве исполнитель особенно проявил себя в первом десятилетии нового столетия в картинах «Феномен», «Гитлер капут!» и даже появился в «Ералаше». В комедии «Ширли-мырли» Булдаков воплотил детскую мечту о небе, снявшись в роли пилота самолета.
В 2011-м Булдаков появился в комедийном фильме «Выкрутасы», который с успехом прошел в прокате и при бюджете в $7,9 млн заработал почти $13 млн. Картина стала номинантом на народную кинопремию «Жорж», но уступила комедии «О чем ещё говорят мужчины».
Есть в кинокарьере Алексея Ивановича и роли, не вызывающие симпатию. В детективном сериале «Топтуны» артист предстал в образе умудренного опытом вора в законе, а в детективе «Москва. Три вокзала» он сыграл колоритного бомжа. Попадание в натуру оказалось таким точным, что настоящие бомжи принимали загримированную знаменитость за своего.
Последним крупным проектом в фильмографии Булдакова стал сериал «Лесник» и его сиквел «Своя земля».
Алексей Булдаков в сериале «Лесник». Фото: соцсети
Музыкальная карьера
Артист не только пробовал себя в кино, но и пытался реализоваться в качестве музыкального исполнителя. Вместе с певцом и композитором Владом Забелиным Алексей Иванович записал альбом «Особенности национального шансона». Поклонники его таланта очень тепло приняли выход сборника, что подстегнуло желание актера продолжить.
Вскоре Булдаков вместе с коллективом «Хорус» презентовал новый альбом под названием «Обнимаю всех». В этот сборник, выпущенный в 2001 году, вошли 14 песен, специально написанные для Алексея Ивановича Анатолием Поперечным и Евгением Бедненко.
В конце 2011 года вышел еще один диск актера и исполнителя — «Старое танго», в который вошли такие композиции, как «Песенка водителя», «Недопетая любовь» и другие. Здесь впервые народный артист России спел вместе с супругой Людмилой.
Личная жизнь артиста
Личная жизнь Булдакова сложилась не сразу. Первая его супруга — актриса Людмила Кормунина. Молодые люди познакомились, когда Алексей Иванович работал в минском Театре киноактера. Для Людмилы это был второй брак. От первого у нее осталась дочь Настя. Кормунина не спешила выходить замуж во второй раз, но артист был очень обаятелен и красиво ухаживал. В начале мая 1985 года они зарегистрировали отношения, но прожили вместе всего два года, общие дети не появились. Брак разрушила теща, обвинившая зятя в корысти и стремлении заполучить прописку с квартирой.
Булдаков с первой женой. Фото: соцсети
Второй официальной женой актера стала Людмила Андреевна. В начале декабря 1993-го, после года гражданского брака, впара официально расписалась. Жена Булдакова была учителем по образованию, но вскоре ушла в бизнес и некоторое время работала коммерческим директором в магазине обуви.
Известно, что между двумя официальными браками у артиста был роман с женщиной, имя которой не называется. От этой связи в сентябре 1988 года родился сын Иван. Алексей Иванович от отцовства не отказался — официально усыновил ребенка и помогал его растить. Сейчас молодой человек вместе с матерью и отчимом живет на Мальте, выучился на менеджера по туризму, работает в гостинице, владеет пятью иностранными языками.
В начале 2015 года поклонников таланта Булдакова встревожила новость: у любимого актера врачи диагностировали злокачественную опухоль. К счастью, болезнь оказалась на начальной стадии. Своевременная операция, после которой Алексею Ивановичу провели несколько сеансов химиотерапии, быстро поставила артиста на ноги и вернула в строй. Сам артист отмечал, что одолеть рак помогли грамотные и оперативные действия российских врачей. Булдаков стал больше следить за здоровьем, занимался спортом.
Булдаков со второй женой Людмилой. Фото: соцсети
Смерть артиста
3 апреля 2019 года Алексей Булдаков скончался в Улан-Баторе во время гастролей. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Прощание с артистом проходило в Доме кино, а похоронили его на Троекуровском кладбище столицы.
После смерти артиста под пристальным вниманием общественности оказалась его вдова. На некоторое время она вовсе исчезла из вида — поговаривали, что женщину связывают отношения с Эдуардом Гладким. Появлялась информация, что он брачный аферист. Ситуация усугублялась продажей имущества умершего актера.
Сама Людмила Андреевна долго не выходила на связь, но впоследствии объяснила свои поступки. Так, дом она продала, чтобы перебраться в Москву, а квартиру отписала по договору дарения пасынку.
В августе 2022-го на могиле актера на средства родственников и коллег-артистов установили памятник из темного гранита с фото Булдакова.
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