Главный киногенерал страны, талантливый музыкант и образец русского мужчины: биография актера Алексея Булдакова

Биография артиста

Для актера, наверное, нет ничего страшнее, чем остаться исполнителем одной роли. С другой стороны, яркий персонаж становится визитной карточкой и гарантирует моментальную узнаваемость. В ряду киногероев занял свое место и генерал Иволгин. Алексей Булдаков, сыгравший эту роль, признавался, что комедийный герой подпортил жизнь в искусстве. Режиссеры боялись ассоциаций, а сам артист спокойно воспринимал приветствия фразами из «особенностей» охоты и рыбалки.

В детстве хотел стать летчиком, чуть позже — актером

Алексей Иванович Булдаков появился на свет в марте 1951 года в селе Макаровка в Алтайском крае. Семья будущего артиста никакого отношения к искусству не имела: отец работал шофером на автобазе в Павлодаре, мать с детьми вела подсобное хозяйство со свиньями и коровами. Достаток многодетных Булдаковых (три сына и две дочери) был невысоким, — по воспоминаниям актера, детям покупали обувь только к школе, а летом они ходили босиком.

Накопив денег и купив дом, семейство Булдаковых перебралось поближе к месту работы отца, в Павлодар. Здесь прошли юношеские годы будущего артиста. Алексей ходил в местную школу, где был на хорошем счету, стал старостой класса. Впрочем, у мальчика было столько домашних обязанностей, что на шалости времени не оставалось.

Алексей увлекался спортом, выбрав для себя бокс и вольную борьбу. С периодом взросления изменилась и мечта Булдакова: в детстве он хотел быть летчиком-испытателем и занимался в авиамодельном кружке, а когда подрос, то передумал и решил стать артистом — так его поразила игра Петра Алейникова в картине «Большая жизнь».