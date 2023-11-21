Баллотировался в президенты Латвии, работал со звездами первой величины и прожил с одной женщиной 60 лет: что известно о Раймонде Паулсе

Биография знаменитости

Раймонд Паулс — знаменитый латвийский композитор, творчество которого полюбилось советским и российским слушателям. Благодаря автору легендарных песен зажигались яркие звезды эстрады, в числе которых Яак Йоала, Николай Гнатюк, Валерий Леонтьев.

Пытался освоить скрипку и занимался музыкой до ночи

Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге. Семья у будущего маэстро была полной. Отец Волдемар Паулс, латыш по национальности, трудился на должности стеклодува, а мать Алма-Матильда после рождения сына стала домохозяйкой. Впрочем, ее профессия также оказалась неординарной: до начала семейной жизни Алма-Матильда долго проработала вышивальщицей жемчугом. Талант и любовь к прикладному искусству передались младшей сестре композитора Эдите, которая стала известной художницей по гобеленам.

Отец Раймонда не был лишен музыкальных талантов и сам освоил скрипку, а дед играл на ударных в самодеятельном оркестре на свадьбах. По слухам, вскоре после появления сына на свет Волдемар Паулс случайно наткнулся на книгу о Никколо Паганини. Прочитав ее, он настолько вдохновился примером творчества известного музыканта, что купил своему сыну скрипку и отправил его в детский сад при Рижском музыкальном институте.

Но мальчику было не суждено стать виртуозом-скрипачом — у него оказались слишком короткие пальцы, его перевели в класс фортепиано. Ради учебы сына семье пришлось купить дорогой инструмент. Паулс репетировал до ночи, ради чего ему пришлось отказаться от игр со сверстниками.