Баллотировался в президенты Латвии, работал со звездами первой величины и прожил с одной женщиной 60 лет: что известно о Раймонде Паулсе

Биография знаменитости
Раймонд Паулс — знаменитый латвийский композитор, творчество которого полюбилось советским и российским слушателям. Благодаря автору легендарных песен зажигались яркие звезды эстрады, в числе которых Яак Йоала, Николай Гнатюк, Валерий Леонтьев.
Пытался освоить скрипку и занимался музыкой до ночи
Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге. Семья у будущего маэстро была полной. Отец Волдемар Паулс, латыш по национальности, трудился на должности стеклодува, а мать Алма-Матильда после рождения сына стала домохозяйкой. Впрочем, ее профессия также оказалась неординарной: до начала семейной жизни Алма-Матильда долго проработала вышивальщицей жемчугом. Талант и любовь к прикладному искусству передались младшей сестре композитора Эдите, которая стала известной художницей по гобеленам.
Отец Раймонда не был лишен музыкальных талантов и сам освоил скрипку, а дед играл на ударных в самодеятельном оркестре на свадьбах. По слухам, вскоре после появления сына на свет Волдемар Паулс случайно наткнулся на книгу о Никколо Паганини. Прочитав ее, он настолько вдохновился примером творчества известного музыканта, что купил своему сыну скрипку и отправил его в детский сад при Рижском музыкальном институте.
Но мальчику было не суждено стать виртуозом-скрипачом — у него оказались слишком короткие пальцы, его перевели в класс фортепиано. Ради учебы сына семье пришлось купить дорогой инструмент. Паулс репетировал до ночи, ради чего ему пришлось отказаться от игр со сверстниками.
Раймонд Паулс в детстве. Фото: соцсети
С началом Второй мировой Волдемар Паулс отослал семью из Риги в село, где она была в большей безопасности, и о профессиональных уроках музыки Раймонду пришлось, увы, на некоторое время забыть. Но война закончилась, Паулсы вернулись в Ригу, и мальчик поступил в музыкальную школу им. Эмиля Дарзиня при Латвийской государственной консерватории.
Поначалу Раймонд не слишком успевал в учебе. Но его талант, учительское чутье педагога Ольги Боровской, а также шоколадные конфеты, которыми она щедро угощала старательных учеников, быстро сделали свое дело. Будущий композитор достиг успеха в игре на фортепиано и окончательно влюбился в этот универсальный музыкальный инструмент. По классу фортепиано он впоследствии учился и в Латвийской консерватории им. Язепа Витола.
Любил джаз и играл в ансамбле
Еще в старших классах музыкальной школы Паулс почувствовал непреодолимую тягу к импровизации и джазу. Как впоследствии признавался композитор, еще в молодости он с головой «бросился в джаз, как в омут». Молодой музыкант с удовольствием играл в ансамбле на танцевальных вечерах, импровизируя и играя на фортепиано без нот. Окончательно осознав, что музыка должна стать его профессией на всю жизнь, Раймонд Волдемарович вернулся в консерваторию на отделение композиции.
Паулс за фортепиано. Фото: соцсети
В 1964 году, после окончания консерватории, Раймонд Паулс стал художественным руководителем Рижского эстрадного оркестра, несмотря на юный для такой должности возраст. Его музыка приобрела особый шарм, стала узнаваемой в профессиональных кругах. Несколько лет спустя в концертном зале Латвийской государственной филармонии была представлена первая авторская программа композитора, и билеты на нее, к удивлению Раймонда, были раскуплены.
В Латвии Паулс прославился благодаря мелодиям к песням поэта Альфреда Круклиса «Зимний вечер», «Старая береза» и «Мы встретимся в марте». Соотечественникам он также известен как сотрудник республиканского Гостелерадио, где на протяжении многих лет выступал в качестве дирижера, а после — редактора музыкальных передач.
Запись популярного хита и всесоюзная популярность
В 1975 году композитор написал популярный и по сей день хит «Листья желтые над городом кружатся…». Эту мелодию можно было услышать из всех радиоприемников Советского Союза, и ее можно считать настоящим началом отсчета всесоюзной популярности Паулса.
Раймонд Паулс и Алла Пугачева. Фото: соцсети
Звездным часом творческой биографии Раймонда Волдемаровича принято называть пору его сотрудничества с Аллой Пугачевой, когда та была на пике популярности. «Миллион алых роз», «Маэстро», «Без меня», «Старинные часы» — эти и другие хиты были согреты любовью слушателей и стали символами эпохи в истории советской эстрады. Менее популярное произведение «Ты меня не оставляй» пела и другая звезда — Валентина Легкоступова.
Не только Пугачева заметила талант латвийского композитора. Его мелодии были известны как в исполнении отдельных певцов, так и целых ансамблей. Среди них широкую популярность в свое время имел детский коллектив «Кукушечка».
Сотрудничество со звездами первого эшелона эстрады
В числе творческих партнеров Паулса были София Ротару («Где ты, любовь?»), Александр Малинин («Дай Бог!»). По словам современников, в 1980-е годы эксцентричный Валерий Леонтьев был не слишком угоден советским властям, и только тот факт, что Раймонд Паулс невозмутимо продолжал приглашать его на концерты, помог артисту удержаться на плаву.
В новом веке песни латвийского композитора становились украшением альбомов прославленных российских исполнителей: Валерии, Ларисы Долиной, Татьяны Булановой. Раймонд Волдемарович большую часть времени проводил на родине, поддерживая контакты с эстрадными исполнителями, работая в театрах Риги.
Раймонд Паулс, Валерий Леонтьев и другие звезды. Фото: соцсети
Во второй половине 2010-х Паулс углубился в исполнительскую деятельность. Как пианист он посетил большинство латвийских городов с сольными выступлениями. Так, в 2018 году он по традиции приехал на открытие музыкального сезона в Юрмалу, первый аншлаговый концерт которого состоялся в зале «Дзинтари».
Фильмы и театр в жизни Паулса
Шедевры композитор создавал и для эстрады, и для кинематографических картин, и для театральных постановок. Так, его музыка звучит в фильмах «Стрелы Робин Гуда», «Долгая дорога в дюнах» и других; в спектаклях «Зеленая Дева», «Бранд», «Граф Монте-Кристо».
Примечательно, что каждая из этих театральных постановок впоследствии завоевала приз на югославском фестивале. Паулс также появлялся в кадре в качестве актера. В 1978 году он сыграл в киноленте «Театр», а в 1986-м — в «Как стать звездой», в обоих фильмах предстал в образе пианиста.
Также Раймонд Волдемарович отметился написанием мюзикла «Сестра Керри» и ряда других работ, заслуживших награды фестивалей. В число популярных мюзиклов маэстро вошли произведения «Шерлок Холмс», «Дьявольщина».
В начале 2000-х Паулс порадовал поклонников новыми мюзиклами «Легенда о Зеленой Деве» и «Дамское счастье».
Паулс и Андрей Миронов на сцене. Фото: соцсети
Общественная деятельность
В 1986 году Раймонд Волдемарович выступил с инициативой создания Международного конкурса эстрадной песни в Юрмале. Мероприятие проводилось в течение шести лет.
В 1989-м Паулс занял пост министра культуры Латвии, а четыре года спустя стал советником президента страны по культуре. Более того, в 1999-м он баллотировался в президенты родной страны. Но скоро музыкант понял, что не готов к такой ответственности. Выиграв в первом туре и набрав большинство голосов в парламенте, он снял свою кандидатуру.
Композитор много времени уделяет общественным делам. Выкупив недалеко от Риги землю со зданием бывшей школы, он открыл там центр для талантливых детей. В столице Латвии Паулс попутно возглавил культурно-развлекательный центр. В активе Раймонда Волдемаровича несколько ресторанов национальной кухни.
До 2013-го маэстро председательствовал на конкурсе «Новая волна», который сам и создал в сотрудничестве с Игорем Крутым, после чего отказался от участия в проекте. Ходили слухи о ссоре организаторов, но в интервью Крутой развеял домыслы.
Раймонд Паулс и Игорь Крутой. Фото: соцсети
Личная жизнь маэстро
В конце 1950-х годов Раймонд Паулс отправился на продолжительные гастроли с Рижским эстрадным оркестром. Одним из городов, где композитор побывал во время первой в жизни рабочей поездки, стала Одесса. Там он познакомился с будущей женой Ланой.
Девушка оканчивала факультет иностранных языков в университете и работала экскурсоводом гостиницы «Интурист». Филологическое образование впоследствии помогло Лане адаптироваться в латышском обществе. Паулс покорил девушку игрой на фортепиано.
Влюбленные расписались в Пардаугаве. У молодоженов не было даже свидетелей, ими стали сотрудница загса и дворник. Раймонд и Лана не обращали внимания на житейские трудности. В 1962-м у пары родилась дочь Анета.
Хотя в советское время пресса нередко распускала слухи о романе маэстро и Аллы Пугачевой, Раймонд Волдемарович всегда был предан жене. В личной жизни композитора не было потрясений — его брак просуществовал более полувека, а на фото видно, с какой нежностью супруги смотрели друг на друга.
Раймонд Паулс с женой и дочкой. Фото: соцсети
Единственная дочь пары стала режиссером телевидения, вышла замуж за датчанина польского происхождения и подарила родителям двух внучек — Анну-Марию и Моник-Ивонн, а также внука Артура. В интернациональной семье разговаривают на нескольких языках: русском, английском, латышском. По стопам дедушки пока пошла только внучка Моник, которая играет на рояле.
В 2012-м супружеская чета отметила золотую свадьбу. Композитор решил не придавать мероприятию излишней торжественности, а просто устроил семейный обед в латышском стиле в сельском доме «Личи» возле Салацы. Во многом на такое решение повлияло состояние здоровья автора популярных песен. За год до этого Раймонд Волдемарович перенес операцию на сердце, из-за которой вынужден был отменить ряд выступлений.
Летом 2023 года Паулс стал вдовцом: его жена Лана умерла. В последние годы жизни женщина болела, перенесла операцию на ноге и с трудом передвигалась. По словам Раймонда Волдемаровича, его здоровье также оставляет желать лучшего, «врачи выписывают килограммы лекарств».
Сейчас композитор живет в горячо любимой Риге, хотя дочь с семьей перебралась в Америку.
Паулс с избранницей Ланой. Фото: соцсети
Паулс сейчас
Несмотря на преклонный возраст, композитор продолжает творческую деятельность и выходит на сцену, в том числе театральную: в спектакле-концерте «Раймонд Паулс в Рижском русском театре».
Маэстро появляется как на сборных концертах, так и в сольных программах. В июне 2023-го концерт с его участием открыл летний сезон легендарного зала «Дзинтари» в Юрмале. Вместе с композитором выступали звезды латвийской эстрады и восстановленный Раймондом Волдемаровичем биг-бенд Латвийского радио.
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