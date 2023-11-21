Белокурая красотка из сериалов: биография актрисы Кристины Эпплгейт

Кто такая Кристина Эпплгейт?
Кристина Эпплгейт родилась 25 ноября 1971 года в Лос-Анджелесе. Она получила свою роль двочки-подростка Келли Банди в популярном ситкоме Fox «Женаты и с детьми» в возрасте 15 лет, прокладывая путь к выступлениям в главных ролях в сериалах «Джесси», «Кто такая Саманта?», «Всю ночь напролет» и «Прощай навсегда».
Эпплгейт также пользовалась успехом на большом экране, появившись в таких комедиях, как «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» и его продолжении, а так же перезагрузка «Каникул».
Кристина Эпплгейт номинирована на 26-й ежегодной церемонии премии Гильдии киноактеров, 11 декабря 2019 года, Западный Голливуд, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Кристине Эпплгейт, родившейся 25 ноября 1971 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, было всего три месяца, когда она дебютировала на телевидении в мыльной опере «Дни нашей жизни». Эпплгейт впервые появилась в обнимку со своей матерью, актрисой Нэнси Придди. Придди воспитывала Кристину самостоятельно, после того как она рассталась с отцом Эпплгейт, звукорежиссером Бобби Эпплгейтом.
«Женаты и с детьми»
После съемок в рекламе Kmart и появления в нескольких фильмах и телешоу, Эпплгейт получила успешную роль глупой девушки-подростка Келли Банди в популярном ситкоме Fox «Женаты и с детьми» в возрасте 15 лет.
В сериале она сыграла дочь несносного папаши Эла (Эд О'Нил) и напористой Пегги (Кэти Сагал), а также старшую сестру Бада (Дэвид Фаустино). Ситком оказался огромным хитом, продержавшись 11 сезонов. В этот период Эпплгейт также снялась в нескольких кинопроектах, включая комедию 1991 года «Не говори маме, что няня умерла».
Кристина Эпплгейт. Фото: кадр из сериала «Женаты и с детьми» (1987–1997)
«Большое дело», «Джесси»
Эпплгейт появилась в нескольких комедийных фильмах в конце 90-х, стремясь дистанцироваться от образа Келли Банди. Она снялась вместе с Марком Уолбергом в 1998 году в гонконгском боевике «Большое дело», а также сыграла невесту отпрыска мафии в пародийном фильме «Мафия!». в том же году с Ллойдом Бриджесом и Джеем Муром.
Также в 1998 году Эпплгейт вернулась к телесериалам. Вдохновленная своим опытом взросления с собственной матерью, Эпплгейт снялась в роли матери-одиночки, балансирующей между работой и семьей в ситкоме «Джесси». Хотя в сериале было несколько ярких моментов (включая приз зрительских симпатий в 1999 году), он был отменен после двух сезонов.
Лэйни Казан, Марк Уолберг и Кристина Эпплгейт. Фото: кадр из к/ф «Большое дело» (1998)
«Милашка», «Ведущий: Легенда о Роне Бургунди»
Вернувшись на большой экран, Эпплгейт появилась в комедии 2001 года о путешествиях во времени «Пришельцы в Америке», которая оказалась коммерческим разочарованием и разочаровала критиков. Затем у нее появился шанс показать, что она может постоять за себя в отличие от некоторых своих более уважаемых коллег по фильму.
Эпплгейт получила положительные отзывы как уравновешенная лучшая подруга Кэмерон Диаз в фильме «Милашка» в 2002 году, а в 2003 году появилась вместе с Гвинет Пэлтроу в комедии «Вид сверху лучше». В следующем году она оказалась подходящей парой для весельчака Уилла Феррелла в фильме «Ведущий: Легенда о Роне Бургунди».
«Ведущий: Легенда о Роне Бургунди» (2004) Уилл Феррелл и Кристина Эпплгейт. Фото: Global Look Press
«Всю ночь напролет», «Каникулы», «Прощай навсегда»
Эпплгейт вернулась на телевидение с ситкомом «Кто такая Саманта? » в 2007 году, пользовавшимся некоторым успехом до того, как сериал был закрыт после двух сезонов. Затем она снялась вместе с Уиллом Арнеттом в роли родителей, ухаживающих за новорожденным, в сериале «Всю ночь напролет», который также продолжался в течение двух сезонов.
Эпплгейт приняла участие в таких фильмах, как «Телеведущий: И снова здравствуйте» (2013), «Каникулы» (2015) и «Очень плохие мамочки – 2» (2016). Она также озвучила несколько анимационных фильмов, включая сериал «Элвин и бурундуки» и «Книгу жизни» (2014). Предприняв еще одну попытку на телевидении, Эпплгейт начала сниматься вместе с Линдой Карделлини в мрачной комедии «Прощай навсегда» весной 2019 года, получив номинацию на «Эмми» за свои усилия.
Линда Карделлини и Кристина Эпплгейт. Фото: кадр из сериала «Прощай навсегда» (2019–...)
Лицом к лицу с проблемами
В 2008 году Эпплгейт столкнулась с серьезной проблемой со здоровьем: она перенесла двойную мастэктомию после того, как у нее была диагностирована ранняя форма рака молочной железы. После процедуры она была в приподнятом настроении.
Эпплгейт посвятила свое время борьбе с раком молочной железы, публично рассказав об этой болезни и собрав деньги на исследования. При этом она присоединилась к коллегам, пережившим рак молочной железы, Шерил Кроу и Сюзанне Сомерс, которые стали уважаемыми борцами за осведомленность о раке молочной железы.
В октябре 2017 года Эпплгейт сообщила, что перенесла еще одну операцию — на этот раз по удалению фаллопиевых труб и яичников — чтобы еще больше снизить риск развития рака.
Личная жизнь
Эпплгейт вышла замуж за своего давнего бойфренда, актера Джонатана Шеча, в октябре 2001 года. Однако союз продлился недолго, и в ноябре 2005 года они начали бракоразводный процесс.
Примерно в это же время Эпплгейт познакомилась с Ли Гривасом, рыбаком и начинающим фотографом. Эти двое познакомились через одного из коллег Эпплгейт по бродвейскому шоу Sweet Charity, хотя, по сообщениям, их отношения были непростыми.
Гривас умер в 2008 году. Эпплгейт была «глубоко опечалена» его смертью и добавила, что Гриваса «не хватало без слов».
Эпплгейт стала мамой в 2011 году, родив дочь Сэди Грейс от музыканта Мартина Ленобла. Позже пара связала себя узами брака в 2013 году.
Кристина Эпплгейт и Мартин Ленобль, 23 августа 2010 г. Голливуд, Калифорния, США. Фото: Global Look Press