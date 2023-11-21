Белокурая красотка из сериалов: биография актрисы Кристины Эпплгейт

Кто такая Кристина Эпплгейт?

Кристина Эпплгейт родилась 25 ноября 1971 года в Лос-Анджелесе. Она получила свою роль двочки-подростка Келли Банди в популярном ситкоме Fox «Женаты и с детьми» в возрасте 15 лет, прокладывая путь к выступлениям в главных ролях в сериалах «Джесси», «Кто такая Саманта?», «Всю ночь напролет» и «Прощай навсегда».

Эпплгейт также пользовалась успехом на большом экране, появившись в таких комедиях, как «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» и его продолжении, а так же перезагрузка «Каникул».