Удивительная Рэйчел Броснахан: биография новой яркой звезды

Фильмы и телешоу

Во время учебы в средней школе Броснахан дебютировала в кино в фильме ужасов Майкла Бэя «Нерожденный» (2009). Оттуда она появилась в небольших ролях в различных сетевых телевизионных шоу, таких как «Сплетница», «CSI: Майами», «Пациенты», «Хорошая жена» и «Оранжевый - хит сезона», прежде чем получила повторяющиеся роли в таких шоу, как «Черный список» и «Карточный домик».

В кино Броснахан начала получать реальное внимание, начиная с 2013 года, когда она снялась в фильме «Прекрасные создания», сыграв с Эммой Томпсон, Эмми Россум и Джереми Айронсом.

Год спустя актриса исполнила роль Эбби Айзекс в фильме WGN America's «Манхэттен», а также персонаж Элли в фильме Вуди Аллена «Кризис в шести сценах». Что касается последнего проекта, Броснахан позже официально заявила The Hollywood Reporter, что сожалеет о работе со знаменитым режиссером из-за обвинений в сексуальной ориентации, окружающих его.