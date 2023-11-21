Удивительная Рэйчел Броснахан: биография новой яркой звезды

Кто такая Рэйчел Броснахан?
Рэйчел Броснахан начала сниматься в подростковом возрасте как в кино, так и на телевидении, прежде чем получила роль Женевьевы Кэтрин Дюшанн в готическо-фантастическом фильме «Прекрасные создания» в 2013 году.
Она произвела еще большее впечатление, когда снялась в роли Рэйчел Познер в сериале «Карточный домик» в 2013–2015 годах. Однако ее самая известная роль на сегодняшний день — роль послушной жены, ставшей стендап-артисткой в сериале «Удивительная миссис Мейзел», за которую она получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телесериале, мюзикле или комедии в 2018 году.
Рэйчел Броснахан во время 75-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус», 7 января 2018 г. Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и родители
Броснахан родилась 12 июля 1990 года в Милуоки, штат Висконсин, и была старшим ребенком из трех детей в семье матери-британки и отца-американца, работавших в детском издательстве. Тетей Броснахан была дизайнер Кейт Спейд. Выросшая в Хайленд-Парке, штат Иллинойс, Броснахан начала проявлять серьезный интерес к актерскому мастерству после выступлений в мюзиклах в средней школе Нортвуда.
«Она очень целеустремленная и всегда такой была, — сказала мать Броснахана Кэрол Броснахан в интервью Chicago Tribune. — Она хотела учиться сама с самого начала. Она делала все это самостоятельно, а мы были на самом деле просто на заднем плане».
Начинающая актриса посещала Broadway bootcamp подростком и окончила среднюю школу Хайленд-Парк, прежде чем закончить свое образование в Школе искусств Тиш при Нью-Йоркском университете в 2012 году.
Фильмы и телешоу
Во время учебы в средней школе Броснахан дебютировала в кино в фильме ужасов Майкла Бэя «Нерожденный» (2009). Оттуда она появилась в небольших ролях в различных сетевых телевизионных шоу, таких как «Сплетница», «CSI: Майами», «Пациенты», «Хорошая жена» и «Оранжевый - хит сезона», прежде чем получила повторяющиеся роли в таких шоу, как «Черный список» и «Карточный домик».
В кино Броснахан начала получать реальное внимание, начиная с 2013 года, когда она снялась в фильме «Прекрасные создания», сыграв с Эммой Томпсон, Эмми Россум и Джереми Айронсом.
Год спустя актриса исполнила роль Эбби Айзекс в фильме WGN America's «Манхэттен», а также персонаж Элли в фильме Вуди Аллена «Кризис в шести сценах». Что касается последнего проекта, Броснахан позже официально заявила The Hollywood Reporter, что сожалеет о работе со знаменитым режиссером из-за обвинений в сексуальной ориентации, окружающих его.
«Честно говоря, это решение, которое я приняла в своей жизни, наиболее несовместимо со всем, что я отстаиваю и во что верю как публично, так и в частном порядке, — сказала она. — И хотя я не могу взять свои слова обратно, для меня важно, двигаясь вперед, принимать решения, которые лучше отражают то, что я ценю, и мое мировоззрение».
Рэйчел Броснахан и Джон Магаро. Фото: кадр из мини-сериала «Кризис в шести сценах» (2016)
«Удивительная миссис Мейзел»
Однако, когда Броснахан получила главную роль Мириам «Мидж» Мейзел — послушной еврейской домохозяйки 1950-х годов, которая осознает, что у нее есть склонность к комедии, — в «Удивительной миссис Мейзел», Голливуд понял, что с ней вынуждены считаться. Сериал, вдохновленный жизнями комиков-первопроходцев Джоан Риверс и Тоти Филдс, стал не только хитом Amazon, но и принес Броснахан «Золотой глобус» и «Выбор критиков» за ее работу над сериалом.
«Это история о смелой, блестящей и сложной женщине, и я бесконечно горжусь тем, что являюсь частью этого, но есть так много женских историй, которые все еще нуждаются в рассказе и заслуживают того, чтобы их рассказали», — сказала актриса во время своей речи на церемонии вручения «Золотого глобуса» в 2018 году.
Рэйчел Броснахан. Фото: кадр из сериала «Удивительная миссис Мейзел» (2017–2023)
Религия
Хотя общественность интересовалась, действительно ли Броснахан еврейка (она таковой не является), она говорит, что очень хорошо знакома с этой культурой.
«Я провела в храме больше времени, чем когда-либо в церкви, — сказала она Chicago Tribune, добавив: — Я провела так много субботних ужинов с друзьями. Я, наверное, побывала на 150 бар-мицвах».
«Удивительная миссис Мейзел». Тони Шэлуб, Майкл Зеген, Рэйчел Броснахэн и Марин Хинкл, 2017 г. Фото: Global Look Press
Номинации
Помимо своих номинаций и последующих побед за «Миссис Мейзел», Броснахан ранее была номинирована на премию «Эмми» за роль второго плана Рэйчел Познер в «Карточном домике», а также на премию SAG за сериал в категории «Выдающееся выступление ансамбля в драматическом сериале».
Рэйчел Броснахан. Фото: кадр из сериала «Карточный домик» (2013–2018)
Личная жизнь
В 2015 году Броснахэн познакомилась с актером Джейсоном Ральфом, когда они вместе работали над телесериалом «Манхэттен». С тех пор они держат свои отношения в секрете. Пара носит кольца на безымянных пальцах, но пока не подтвердила, женаты они или нет.
Джейсон Ральф и Рэйчел Броснахан во время 79-го Венецианского международного кинофестиваля в Венеции, Италия, 7 сентября 2022 года. Фото: Global Look Press