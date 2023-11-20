Как сложилась судьба повзрослевшего актера «Ералаша» Велимира Русакова

Детство и юность

Велимир Сергеевич Русаков появился на свет 6 августа 1988 года в Алма-Ате. Его отец Сергей трудился в молодежной редакции Гостелерадио Казахстана главным редактором, а также писал сценарии.

Когда сыну исполнилось три года, Русаков-старший поступил во ВГИК, а в 1992-м году представил свою дебютную режиссерскую работу - фильм «Пустельга», где снялся 4-летний Велимир.

Но в детстве мальчику больше нравилась музыка, чем кино. Он учился игре на фортепиано в музыкальной школе и с удовольствием пел в детском хоре. Когда стал старше, то увлекся рок-музыкой, особенно его восхищало творчество Виктора Цоя.