Как сложилась судьба повзрослевшего актера «Ералаша» Велимира Русакова

Детство и юность
Велимир Сергеевич Русаков появился на свет 6 августа 1988 года в Алма-Ате. Его отец Сергей трудился в молодежной редакции Гостелерадио Казахстана главным редактором, а также писал сценарии.
Когда сыну исполнилось три года, Русаков-старший поступил во ВГИК, а в 1992-м году представил свою дебютную режиссерскую работу - фильм «Пустельга», где снялся 4-летний Велимир.
Но в детстве мальчику больше нравилась музыка, чем кино. Он учился игре на фортепиано в музыкальной школе и с удовольствием пел в детском хоре. Когда стал старше, то увлекся рок-музыкой, особенно его восхищало творчество Виктора Цоя.
Велимир Русаков в «Ералаше». Фото: кадр из киножурнала «Ералаш»
В 1997 году семья Русаковых решила переехать в Подмосковье. Они обосновались в городке Лыткарино, где Велимир продолжил учебу. Летние каникулы подросток проводил в городе детства. Там же он начал играть на гитаре, потом купил себе инструмент. Вскоре в его жизнь ворвался панк-рок, так родился коллектив «Теплые дни».
Родители Велимира Русакова. Фото: социальные сети
Любовь к музыке
Велимир хотел связать карьеру только с музыкой. С группой «Теплые дни» юный Русаков стал участником большого количества рок-фестивалей по всей стране. В то же время, Русаков писал песни и саундтреки к фильмам.
В 2008 году вышел первый альбом талантливых ребят под названием «KILLROCK’N’ROLL», а в 2010-м — «Только звук». В 2012 году группу решили переименовать в «The Sharon Stones», сменили состав и представили публике новый альбом «С чужого радио».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Выступление Велимира Русакова в составе группы «Теплые дни». Фото: кадр из видеоролика «Большой разговор. Велимир Русаков» на YouTube
Роли в кино
В 2001 году Велимир исполнил главную роль в фильме своего отца «Повелитель луж». Он воплотил образ юного компьютерщика Романа, который с друзьями сражается против злого создателя опасной виртуальной игры.
Как раз в это время талантливый мальчик впервые появляется в «Ералаше». Выпуски с участием молодого актера входят в золотой фонд детского тележурнала.
Велимир Русаков снимался в «Ералаше». Фото: кадр из киножурнала «Ералаш»
В начале своей актерской деятельности Велимир в основном был занят в работах своего папы: «По ту сторону волков - 2», «Одинокое небо». В 2005-м году Русакову предложили сняться в эпизоде сериала «Моя прекрасная няня».
В 2005 году Велимир сыграл одного из основных персонажей в драме Александра Атанесяна «Сволочи». Сюжет разворачивается в период Второй мировой войны. Осужденных подростков, которых ждет смертная казнь, отправляют на задание в логово врага. Русаков перевоплотился в юного вора по прозвищу Маэстро. Худенький мальчик, еврей, душа компании из-за своего доброго нрава становится лютым противником другого члена группы - Студера. Он портит парашют Маэстро, и парень погибает.
После выхода фильма разразился большой скандал. Владимир Кунин, по чьей повести был написан сценарий картины, обвинил создателей в искажении сюжета, а историки сетовали на несоответствие фактическим сведениям. Но, несмотря на все перипетии, лента завоевала премию MTV Movie Awards.
Велимир Русаков в сериале «Физрук» на ТНТ. Фото: кадр из сериала «Физрук»
Роль Маэстро сделала Велимира популярным и востребованным артистом. В это время молодой человек уже учился в ГИТИСе и много снимался. Он появился в фильмах «Взрослая жизнь Полины Субботиной» и «Прекрасная Елена». На малом экране сыграл в проектах «Громовы. Дом Надежды», «Час Волкова», «Универ».
В 2008 году Русаков исполнил небольшую роль в картине Карена Шахназарова «Исчезнувшая империя». Затем его фильмография пополнилась главной ролью в фильме «Нижняя Каледония». Здесь актер сыграл лаборанта Стаса, который проводит исследования в провинциальном городке на реке, и ему приходится прожить другую жизнь.
В 2009 году Велимир получил высшее образование и посвятил все свободное время съемкам в кино и сериалах. Чаще актеру доставались эпизодические роли, в основном отрицательные. В проекте «Я покажу тебе Москву» он сыграл грабителя, а в фильме «Путь» стал участником банды Фокина.
В 2010 году Русаков исполнил роль ударника группы «Машина времени» , которая впоследствии стала одной из его самых любимых. Фильм Гарика Сукачева «Дом Солнца» являлся участником множества фестивалей и завоевал немало международных наград.
Через год актер снялся в сериале-биографии «Жизнь и приключения Мишки Япончика» в роли Сени Карапета.
Велимир Русаков в многосерийном фильме «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Фото: социальные сети
В 2015 году Велимир решил попробовать себя в режиссуре. Его первой работой стал фильм «Нормальная жизнь» о молодом парне, который хочет воплотить свою творческую мечту, но реальность постоянно возвращает его из мира грез в обычную жизнь. Картина стала участницей нескольких отечественных кинофестивалей.
Два года спустя Русаков снова сменил амплуа, стал сценаристом для короткометражной ленты «Бывает» с Гариком Сукачевым в главной роли. В этом же году принял участие в сериале «Полицейский с Рублевки в Бескудниково» в роли Торча.
Кроме всего этого, талантливый актер, режиссер, сценарист пробует себя в дубляже. Его голосом говорит Драко Малфой в фильмах о Гарри Поттере, также он озвучил героя российского анимационного фильма «Кукарача 3D».
Музыкант Велимир Русаков на рок-концерте. Фото: социальные сети
Личная жизнь
Личная жизнь актера покрыта тайной. Официально актер не женат. У Вела, как он сам себя называет, есть девушка, но имя и род ее деятельности он предпочитает не раскрывать
Велимир Русаков в наши дни
В 2019 году актер появился в проектах «Фантом» и «Туристическая полиция».
Также Русаков снялся в клипе группы «Заточка» «Новый шериф», о чем сообщил поклонникам в своих социальных сетях.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro.
Актер Велимир Русаков. Фото: социальные сети